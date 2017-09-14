ЛАД написав:

Утверждение сомнительное, "может быть, когда-нибудь".А мы потери уже несём точно и большие.А что касается высказываний Роба Бауера... Если это не просто слова, а он действительно так думает, то большое счастье, что не он принимает решения. Если бы решали такие люди, то мы имели бы удовольствие увидеть ядерную войну ещё 62 года назад. Вот не уверен имели бы мы после этого удовольствие сегодня общаться на форуме.