ЛАД написав:Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил. То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.
Так в том то все и дело, что доказать сложно. Из меня тут сделали сторонника коррупции, а я всего лишь указываю на то, что даже с коррупцией бороться нужно законными методами. Да, необъяснимое богатство - повод обратить внимание на человека, но не более. Дальше много весьма тяжелой работы с неясным результатом. А нам преподносят наличие денег как бесспорное доказательство, большинство это хавает и возмущается, почему за наличие денег не посадили.
складно - це не неможливо. потрібно лише працювати. можна притягнути щонайменше, як вже вище написали, за ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах. в штатах це чи не найтяжчий злочин проти держави. можна притягти за незаконне збагачення. можна і за корупційні діяння, якщо напружитися достатньо. але ж питання що всі свої і можна вийти потім на себе чи якогось кума чи свата. він (той чиновник) ж не один то все провертає. ну і можливість доблесним правоохоронцям підзаробити трохи, куди ж без цього. і кожен дивиться на інших, і інші на кожного. тому і "маємо те що маємо" (с).
Это прекрасная иллюстрация того, что я пытаюсь донести. Все знали, кто это такой, чем занимается и сколько всего натворил. Однако, для правосудия "все знают" не достаточно. В результате, смогли зацепить только за самое безобидное из его прегрешений, хоть там преступлений было на несколько тысяч лет срока. И да, и это удалось доказать очень небыстро. Быстрое правосудие - свойство диктатур.
Бетон написав:У нас, почему-то, богатые не средний и малый бизнес, а чиновники. Вы только посмотрите на количество запретов, ограничений, поднятия цен, налогов и других препятствий, которые вынуждают электорат идти и платить. ..........
Положим, цены у нас успешно поднимают сами бизнесмены. Цены, регулируемые государством, поднимаются с большой задержкой и неохотой, когда уже деваться некуда. Да и, собственно, какие цены остались в руках государства - по-моему, только эл-энергия и газ.
ЛАД написав:Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил. То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.
Так в том то все и дело, что доказать сложно. Из меня тут сделали сторонника коррупции, а я всего лишь указываю на то, что даже с коррупцией бороться нужно законными методами. Да, необъяснимое богатство - повод обратить внимание на человека, но не более. Дальше много весьма тяжелой работы с неясным результатом. А нам преподносят наличие денег как бесспорное доказательство, большинство это хавает и возмущается, почему за наличие денег не посадили.
Вы или намеренно врете или я даже не знаю... -- во всех случаях задержаний военных лет сценарий примерно одинаков: _сначала_ человека ловят на взятке. Уже _потом_ приходят домой и там "внезапно" находят существенные суммы незадекларированной налички. И инкриминируют именно это: взятки/нарушение должностных обязанностей. "нэзаконнэ збагачення" -- не помню такого.
Это прекрасная иллюстрация того, что я пытаюсь донести. Все знали, кто это такой, чем занимается и сколько всего натворил. Однако, для правосудия "все знают" не достаточно. В результате, смогли зацепить только за самое безобидное из его прегрешений, хоть там преступлений было на несколько тысяч лет срока. И да, и это удалось доказать очень небыстро. Быстрое правосудие - свойство диктатур.
И снова тот же вопрос: а хоть одно дело НАБУ до суда довести сподобились? -- не говоря уже про выиграть? -- может стоит распустить дармоедов?
jump написав: На кожного вбитого солдата припадає 6-8 важкопоранених, які не можуть більше брати участь у боях.
Ця цифра не є правдоподібною. В сучасних війнах співвідношенні 1:3 або 1:4. В 2СВ було 1:2. Тому або кількість загиблих занижують. Очевидно для чого. Або кількість важкопоранених завищена. Люди косять під важкопоранених щоб списатись. Або і те і інше.
Прохфесор Соловей обещает, что вклады жителей Хуйлостана скоро заморозят в том же морозильнике, где сейчас тушка хуйла.
для этого нужна нефть ниже 30. Экспорт никуда не делся.
Экспорт то идёт но идёт ли он за евро или доллары? Цыгане покупают вроде за рупии(свои) Китай тоже не рассчитывается презренными баксами Остаются нефтепровод Дружба и прочие шредерсмеркельские каналы поставок И не факт что у арабов дороже выходит, там нефть почище и более годная для крекинга не в мазут
ЛАД написав:Утверждение сомнительное, "может быть, когда-нибудь". А мы потери уже несём точно и большие. А что касается высказываний Роба Бауера... Если это не просто слова, а он действительно так думает, то большое счастье, что не он принимает решения. Если бы решали такие люди, то мы имели бы удовольствие увидеть ядерную войну ещё 62 года назад. Вот не уверен имели бы мы после этого удовольствие сегодня общаться на форуме.
Ви думаєте, є відчутна різнция, загинути від ВОГа, КАБа чи стратегічного ядерного боєприпасу? Якби такі, як він приймали рішення, то педерацію давно би поставили в стойло, де їй і місце. А натомість граються в контроль ескалації. Нашими життями...
Для погибшего разницы нет. А для страны и человечества в целом есть и очень существенная. Печально, что через 80 лет после Хиросимы и Нагасаки есть необходимость объяснять разницу. Не буду этим заниматься, вы человек грамотный, почитайте - разберётесь. Или вы придерживаетесь высказывания Путина:
А мы — жертвы агрессии, и мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют
? И ещё:
В фильме Владимира Соловьёва «Миропорядок 2018», вышедшем в марте 2018 года, Владимир Путин заявил, что ядерный удар приведёт к глобальной катастрофе для человечества и мира, после чего задался вопросом: «Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?»
Французький інвестор поскаржився на корупцію міської влади під час відбудови Гостомеля — France24
Французька компанія Neo-Eco у 2022-2023 роках хотіла долучитися до відбудови житлових будинків, школи й дитсадка у Гостомелі. Проте гендиректор компанії Барт Грюйер розповів, що проєкт так і не відбувся.
При подачі заявки для дозволу на роботи, місцева адміністрація під керівництвом екс-голови СВА Сергія Борисюка попросила французів перерахувати всі передбачені 20 млн євро на рахунок адміністрації. За його словами, вони керуватимуть проєктом, тож гроші мають бути у них.
“Міжнародні партнери відмовилися від пропозиції і проєкт за 20 мільйонів євро одразу ж сповільнився. Гостомельські чиновники обгрунтували це тим, що перш ніж починати, потрібно занести в конвертах потрібним людям” , — пише видання France24.
Барт Грюйер також розповів, що після відмови місцева адміністрація “почала затягувати час і додавати нові вимоги до контракту”.