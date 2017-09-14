RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11082110831108411085>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:14

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил.
То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.

Так в том то все и дело, что доказать сложно.
Из меня тут сделали сторонника коррупции, а я всего лишь указываю на то, что даже с коррупцией бороться нужно законными методами.
Да, необъяснимое богатство - повод обратить внимание на человека, но не более. Дальше много весьма тяжелой работы с неясным результатом.
А нам преподносят наличие денег как бесспорное доказательство, большинство это хавает и возмущается, почему за наличие денег не посадили.


складно - це не неможливо. потрібно лише працювати. можна притягнути щонайменше, як вже вище написали, за ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах. в штатах це чи не найтяжчий злочин проти держави. можна притягти за незаконне збагачення. можна і за корупційні діяння, якщо напружитися достатньо. але ж питання що всі свої і можна вийти потім на себе чи якогось кума чи свата. він (той чиновник) ж не один то все провертає. ну і можливість доблесним правоохоронцям підзаробити трохи, куди ж без цього. і кожен дивиться на інших, і інші на кожного. тому і "маємо те що маємо" (с).
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1569
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:15

  Wirująświatła написав:
  UA написав:
  Wirująświatła написав:108 рейхсрупий за доллар

Прохфесор Соловей обещает, что вклады жителей Хуйлостана скоро заморозят в том же морозильнике, где сейчас тушка хуйла.

для этого нужна нефть ниже 30. Экспорт никуда не делся.

У них избыточная рублевая масса.
Девал проверенное лекарство
Принудительная конвертация валютных вкладов в рубли это максиму на что они пойдут.
Но пока вряд ли.
UA
 
Повідомлень: 9079
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1867 раз.
Подякували: 2295 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:але Капоне за це колись посадили.

Это прекрасная иллюстрация того, что я пытаюсь донести.
Все знали, кто это такой, чем занимается и сколько всего натворил. Однако, для правосудия "все знают" не достаточно. В результате, смогли зацепить только за самое безобидное из его прегрешений, хоть там преступлений было на несколько тысяч лет срока.
И да, и это удалось доказать очень небыстро.
Быстрое правосудие - свойство диктатур.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7596
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6396 раз.
Подякували: 21331 раз.
 
Профіль
 
129
81
37
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:26

  Бетон написав:У нас, почему-то, богатые не средний и малый бизнес, а чиновники. Вы только посмотрите на количество запретов, ограничений, поднятия цен, налогов и других препятствий, которые вынуждают электорат идти и платить.
..........

Положим, цены у нас успешно поднимают сами бизнесмены.
Цены, регулируемые государством, поднимаются с большой задержкой и неохотой, когда уже деваться некуда. Да и, собственно, какие цены остались в руках государства - по-моему, только эл-энергия и газ.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31500
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:33

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил.
То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.

Так в том то все и дело, что доказать сложно.
Из меня тут сделали сторонника коррупции, а я всего лишь указываю на то, что даже с коррупцией бороться нужно законными методами.
Да, необъяснимое богатство - повод обратить внимание на человека, но не более. Дальше много весьма тяжелой работы с неясным результатом.
А нам преподносят наличие денег как бесспорное доказательство, большинство это хавает и возмущается, почему за наличие денег не посадили.

Вы или намеренно врете или я даже не знаю... -- во всех случаях задержаний военных лет сценарий примерно одинаков: _сначала_ человека ловят на взятке. Уже _потом_ приходят домой и там "внезапно" находят существенные суммы незадекларированной налички.
И инкриминируют именно это: взятки/нарушение должностных обязанностей. "нэзаконнэ збагачення" -- не помню такого.
_hunter
 
Повідомлень: 8701
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:36

  Сибарит написав:
  Shaman написав:але Капоне за це колись посадили.

Это прекрасная иллюстрация того, что я пытаюсь донести.
Все знали, кто это такой, чем занимается и сколько всего натворил. Однако, для правосудия "все знают" не достаточно. В результате, смогли зацепить только за самое безобидное из его прегрешений, хоть там преступлений было на несколько тысяч лет срока.
И да, и это удалось доказать очень небыстро.
Быстрое правосудие - свойство диктатур.

И снова тот же вопрос: а хоть одно дело НАБУ до суда довести сподобились? -- не говоря уже про выиграть? -- может стоит распустить дармоедов? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 8701
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:37

  jump написав: На кожного вбитого солдата припадає 6-8 важкопоранених, які не можуть більше брати участь у боях.

Ця цифра не є правдоподібною. В сучасних війнах співвідношенні 1:3 або 1:4. В 2СВ було 1:2.
Тому або кількість загиблих занижують. Очевидно для чого.
Або кількість важкопоранених завищена. Люди косять під важкопоранених щоб списатись.
Або і те і інше.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5726
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:42

  Wirująświatła написав:
  UA написав:
  Wirująświatła написав:108 рейхсрупий за доллар

Прохфесор Соловей обещает, что вклады жителей Хуйлостана скоро заморозят в том же морозильнике, где сейчас тушка хуйла.

для этого нужна нефть ниже 30. Экспорт никуда не делся.

Экспорт то идёт но идёт ли он за евро или доллары?
Цыгане покупают вроде за рупии(свои)
Китай тоже не рассчитывается презренными баксами
Остаются нефтепровод Дружба и прочие шредерсмеркельские каналы поставок
И не факт что у арабов дороже выходит, там нефть почище и более годная для крекинга не в мазут
барабашов
 
Повідомлень: 4552
З нами з: 16.06.15
Подякував: 284 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:47

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Утверждение сомнительное, "может быть, когда-нибудь".
А мы потери уже несём точно и большие.
А что касается высказываний Роба Бауера... Если это не просто слова, а он действительно так думает, то большое счастье, что не он принимает решения. Если бы решали такие люди, то мы имели бы удовольствие увидеть ядерную войну ещё 62 года назад. Вот не уверен имели бы мы после этого удовольствие сегодня общаться на форуме.

Ви думаєте, є відчутна різнция, загинути від ВОГа, КАБа чи стратегічного ядерного боєприпасу? Якби такі, як він приймали рішення, то педерацію давно би поставили в стойло, де їй і місце. А натомість граються в контроль ескалації. Нашими життями...

Для погибшего разницы нет.
А для страны и человечества в целом есть и очень существенная.
Печально, что через 80 лет после Хиросимы и Нагасаки есть необходимость объяснять разницу. Не буду этим заниматься, вы человек грамотный, почитайте - разберётесь.
Или вы придерживаетесь высказывания Путина:
А мы — жертвы агрессии, и мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют
?
И ещё:
В фильме Владимира Соловьёва «Миропорядок 2018», вышедшем в марте 2018 года, Владимир Путин заявил, что ядерный удар приведёт к глобальной катастрофе для человечества и мира, после чего задался вопросом: «Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B0%D0%BC_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80,_%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%3F
Вы такого же мнения, только вместо "Россия" надо подставить "Украина"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31500
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:54

Французький інвестор поскаржився на корупцію міської влади під час відбудови Гостомеля — France24

Французька компанія Neo-Eco у 2022-2023 роках хотіла долучитися до відбудови житлових будинків, школи й дитсадка у Гостомелі. Проте гендиректор компанії Барт Грюйер розповів, що проєкт так і не відбувся.

При подачі заявки для дозволу на роботи, місцева адміністрація під керівництвом екс-голови СВА Сергія Борисюка попросила французів перерахувати всі передбачені 20 млн євро на рахунок адміністрації. За його словами, вони керуватимуть проєктом, тож гроші мають бути у них. :lol:

Міжнародні партнери відмовилися від пропозиції і проєкт за 20 мільйонів євро одразу ж сповільнився. Гостомельські чиновники обгрунтували це тим, що перш ніж починати, потрібно занести в конвертах потрібним людям” 8) , — пише видання France24.

Барт Грюйер також розповів, що після відмови місцева адміністрація “почала затягувати час і додавати нові вимоги до контракту”.

У зв’язку з цим, у вересні 2023 року компанія була змушена відмовитись від проєкту, заявивши, що працювати за таких умов “неможливо”.
https://tvoemisto.tv/news/frantsuzkyy_i ... 70910.html
jump
 
Повідомлень: 4405
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11082110831108411085>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 75342
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 244531
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 876498
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3603)
27.11.2024 13:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.