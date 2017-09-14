Додано: Сер 27 лис, 2024 14:02

Сибарит написав: ЛАД написав: Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил.

То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя. Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил.То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.

Так в том то все и дело, что доказать сложно.

Из меня тут сделали сторонника коррупции, а я всего лишь указываю на то, что даже с коррупцией бороться нужно законными методами.

Да, необъяснимое богатство - повод обратить внимание на человека, но не более. Дальше много весьма тяжелой работы с неясным результатом.

А нам преподносят наличие денег как бесспорное доказательство, большинство это хавает и возмущается, почему за наличие денег не посадили. Так в том то все и дело, что доказать сложно.Из меня тут сделали сторонника коррупции, а я всего лишь указываю на то, что даже с коррупцией бороться нужно законными методами.Да, необъяснимое богатство - повод обратить внимание на человека, но не более. Дальше много весьма тяжелой работы с неясным результатом.А нам преподносят наличие денег как бесспорное доказательство, большинство это хавает и возмущается, почему за наличие денег не посадили.

Я вас понял сразу и не заподозрил, что вы сторонник коррупции.Согласен с необходимостью бороться законными методами и с тем, что это зачастую очень непросто.Но с другой стороны из практики я убеждён, что за редкими исключениями все наши богатства созданы незаконными методами. Разными. От взяток и контрабанды до прямого расхищения государственной собственности. Доказать это часто практически невозможно.По моему мнению, давно стоило бы объявить амнистию капитала на какую-то дату, задекларировать имеющиеся капиталы и после этого требовать ежегодной декларации доходов и расходов со строгим наказанием при обнаружении несоответствия. Такие попытки были, но как-то уж очень слабые.