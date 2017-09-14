Додано: Сер 27 лис, 2024 14:37

sashaqbl написав: ЛАД написав: Для погибшего разницы нет.

А для страны и человечества в целом есть и очень существенная.

Печально, что через 80 лет после Хиросимы и Нагасаки есть необходимость объяснять разницу. Не буду этим заниматься, вы человек грамотный, почитайте - разберётесь. Для погибшего разницы нет.А для страны и человечества в целом есть и очень существенная.Печально, что через 80 лет после Хиросимы и Нагасаки есть необходимость объяснять разницу. Не буду этим заниматься, вы человек грамотный, почитайте - разберётесь.

Якщо вибирати світ після обміну ядерними ударами і світ під диктатурою таких як хуйло - вибір очевидний. Але не для вас, напевно... Якщо вибирати світ після обміну ядерними ударами і світ під диктатурою таких як хуйло - вибір очевидний. Але не для вас, напевно...

Да, не для меня.Диктаторы приходят и уходят. Ни одна диктатура не длилась вечно. И ни один диктатор не правил всем "світом". И под властью Путина людиА последствия "обміну ядерними ударами", как вы это "интеллигентно" назвали, этоесли не всего человечества (хотя и это возможно), то цивилизации точно. И миллионов (сотен млн.? млрд?) людей.Ни один диктатор на это не способен.А ваш "очевидный выбор"... Цензурных слов не заслуживает.Интересно, вы никогда не читали/слышали о последствиях всеобщей ядерной войны? Даже не говорю о погибших сразу при "обміні ядерними ударами", и даже не о погибших от лучевой болезни, и даже не генетических последствиях, а о "ядерной зиме" на несколько лет?Динозавры когда-то успешно вымерли.Желаете такой же судьбы человечеству?