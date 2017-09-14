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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1108311084110851108611087>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 93
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:02

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но, согласитесь, когда у какого-нибудь чиновника с зарплатой 20-30-40 тыс. грн находят миллионы долларов, это вызывает, мягко говоря, удивление и точно вызывает большие вопросы. Даже при зарплате 4-5 тыс. долл. (для чиновника не самого высокого ранга это немало), чтобы накопить 1 млн., надо 17-20 лет. Это при условии, что всё это время он ничего не тратил.
То, что при этом доказать коррупцию бывает сложно, согласен. Даже при высокой квалификации следователя.

Так в том то все и дело, что доказать сложно.
Из меня тут сделали сторонника коррупции, а я всего лишь указываю на то, что даже с коррупцией бороться нужно законными методами.
Да, необъяснимое богатство - повод обратить внимание на человека, но не более. Дальше много весьма тяжелой работы с неясным результатом.
А нам преподносят наличие денег как бесспорное доказательство, большинство это хавает и возмущается, почему за наличие денег не посадили.

Я вас понял сразу и не заподозрил, что вы сторонник коррупции. :)
Согласен с необходимостью бороться законными методами и с тем, что это зачастую очень непросто.
Но с другой стороны из практики я убеждён, что за редкими исключениями все наши богатства созданы незаконными методами. Разными. От взяток и контрабанды до прямого расхищения государственной собственности. Доказать это часто практически невозможно.
По моему мнению, давно стоило бы объявить амнистию капитала на какую-то дату, задекларировать имеющиеся капиталы и после этого требовать ежегодной декларации доходов и расходов со строгим наказанием при обнаружении несоответствия. Такие попытки были, но как-то уж очень слабые.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:08

  UA написав:
  Shaman написав:вони звісно не визнають, але їх пропозиція про перемовини - це фактично пропозиція здатися. бо вже проглядається два варіанти призупинення війни, але вони обидва не влаштовують Московію - бо її мета - знищення незалежної України. й хоч Московія це не й ховає, в це теж наші перемовники не хочуть вірити...

Якби в хуйлостані проводили політику бксіфікації, а в Україні рекрутинг, то Україна зараз би вимагала здатися.
Бусік - найруйнівніша зброя цієї війни.

Якби у бабки був ..., то вона була б дідом. :)
У РФ была и пока что есть возможность обходиться без "бусіфікації" и даже без мобилизации. В 2022 они попробовали и увидели массовое недовольство.
У нас, к сожалению, такой возможности нет. Значительно (несравнимо!) меньшие ресурсы - и человеческие, и финансовые.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:17

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Чоловіків зобов’яжуть встановити «Резерв+»: нові правила мобілізації
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Для погибшего разницы нет.
А для страны и человечества в целом есть и очень существенная.
Печально, что через 80 лет после Хиросимы и Нагасаки есть необходимость объяснять разницу. Не буду этим заниматься, вы человек грамотный, почитайте - разберётесь.

Якщо вибирати світ після обміну ядерними ударами і світ під диктатурою таких як хуйло - вибір очевидний. Але не для вас, напевно...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:24

  jump написав:Згідно з підрахунками британського видання, опублікованими в липні 2024 року, станом на 21 червня загинули 106 000 — 140 000 російських військових.

У листопадовій публікації Wall Street Journal з посиланням на західні розвідслужби повідомлялося, що загинуло вже до 200 тисяч російських солдатів. Про це пише The Economist.

"Вони припускають, що поки що загинули щонайменше в межах 60-100 тисяч українських солдатів. Можливо, ще 400 тисяч дістали настільки сильні поранення, що більше не можуть брати участь у боях. Ці дані не враховують кількість загиблих цивільних, про яких — що дивно — інформації мало. Вважається, що загинуло багато десятків тисяч цивільних", — ідеться в публікації.

Ці цифри говорять про те, що 0,5% довоєнного чоловічого населення України у віці 18-49 років було вбито. Це неповні дані, і не всі вікові дані про солдатів відомі. Реальна частка українських чоловіків, які загинули у війні, вища. Кількість тих, хто отримав серйозні поранення і не може продовжувати воювати, ще вища. На кожного вбитого солдата припадає 6-8 важкопоранених, які не можуть більше брати участь у боях. Майже кожен із 20 чоловіків мобілізаційного віку — загиблий або отримав поранення, які не дають змоги воювати.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/680 ... nfografika

Оценки средне-потолочные.
Выделенное предположение о количестве "важкопоранених, які не можуть більше брати участь у боях", очень сомнительно.
В последней фразе ошибка перевода. Должно быть, естественно, не "кожен", а "один із 20 чоловіків".
Оригинал здесь - https://www.economist.com/graphic-detail/2024/11/26/how-many-ukrainian-soldiers-have-died
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:35

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:для этого нужна нефть ниже 30. Экспорт никуда не делся.

Экспорт то идёт но идёт ли он за евро или доллары?
Цыгане покупают вроде за рупии(свои)
Китай тоже не рассчитывается презренными баксами
Остаются нефтепровод Дружба и прочие шредерсмеркельские каналы поставок
И не факт что у арабов дороже выходит, там нефть почище и более годная для крекинга не в мазут

Тобто москалі такі ідіоти що продають нафту за рупії, а рупії немає куди дівати і вони просто лежать на рахунках. І так 3 роки. :D :D
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:37

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Для погибшего разницы нет.
А для страны и человечества в целом есть и очень существенная.
Печально, что через 80 лет после Хиросимы и Нагасаки есть необходимость объяснять разницу. Не буду этим заниматься, вы человек грамотный, почитайте - разберётесь.

Якщо вибирати світ після обміну ядерними ударами і світ під диктатурою таких як хуйло - вибір очевидний. Але не для вас, напевно...

Да, не для меня.
Диктаторы приходят и уходят. Ни одна диктатура не длилась вечно. И ни один диктатор не правил всем "світом". И под властью Путина люди живут.
А последствия "обміну ядерними ударами", как вы это "интеллигентно" назвали, это гибель если не всего человечества (хотя и это возможно), то цивилизации точно. И миллионов (сотен млн.? млрд?) людей.
Ни один диктатор на это не способен.

А ваш "очевидный выбор"... Цензурных слов не заслуживает.
Интересно, вы никогда не читали/слышали о последствиях всеобщей ядерной войны? Даже не говорю о погибших сразу при "обміні ядерними ударами", и даже не о погибших от лучевой болезни, и даже не генетических последствиях, а о "ядерной зиме" на несколько лет?
Динозавры когда-то успешно вымерли.
Желаете такой же судьбы человечеству?
Т.е. всё же: "а зачем нам такой мир, если там не будет Украины?"
И чем вы тогда лучше Путина?
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 27 лис, 2024 14:58, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:38

  барабашов написав:Экспорт то идёт но идёт ли он за евро или доллары?
Цыгане покупают вроде за рупии(свои)
Китай тоже не рассчитывается презренными баксами
мое мнение. то что Индия покупает для себя - за рупии, а на перепродажу за доллары. Надо быть совсем кретинами наводнить рф своими бумажками, чтобы в какой то момент вся эта масса прилетела обратно? Вы же не думаете что индорупии русские собирают как облигации в ссср.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 27 лис, 2024 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:40

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Для погибшего разницы нет.
А для страны и человечества в целом есть и очень существенная.
Печально, что через 80 лет после Хиросимы и Нагасаки есть необходимость объяснять разницу. Не буду этим заниматься, вы человек грамотный, почитайте - разберётесь.

Якщо вибирати світ після обміну ядерними ударами і світ під диктатурою таких як хуйло - вибір очевидний. Але не для вас, напевно...

Да, не для меня.
Диктаторы приходят и уходят. Ни одна диктатура не длилась вечно. И ни один диктатор не правил всем "світом". И под властью Путина люди живут.
А последствия "обміну ядерними ударами", как вы это "интеллигентно" назвали, это гибель если не человечества, то цивилизации точно. И миллионов (сотен млн.? млрд?) людей.
Ни один диктатор на это не способен.
А ваш "очевидный выбор"... Цензурных слов не заслуживает.
Так, жодна диктатура не вічна, але цілком може існувати кілька поколінь, і закінчується завжди або майже завжди війною, хоч звичайною хоч громадянською, в кращому випадку сильною і довгою кризою
В рашці он взагалі між двома диктатурами був просто короткий період з глибокою кризою і громадянською війною
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:55

82% жителів Південної Кореї – проти надання Україні військової допомоги, – Reuters.

Зараз у країні знаходиться українська делегація на чолі з Умєровим. Міністр оборони представить дані про співпрацю КНДР із рф і закличе до підтримки України.

https://www.reuters.com/world/south-kor ... 024-11-27/
Xenon
 
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