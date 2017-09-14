Додано: Сер 27 лис, 2024 15:43

Wirująświatła написав: барабашов написав: Экспорт то идёт но идёт ли он за евро или доллары?

Цыгане покупают вроде за рупии(свои)

Китай тоже не рассчитывается презренными баксами Экспорт то идёт но идёт ли он за евро или доллары?Цыгане покупают вроде за рупии(свои)Китай тоже не рассчитывается презренными баксами мое мнение. то что Индия покупает для себя - за рупии, а на перепродажу за доллары. Надо быть совсем кретинами наводнить рф своими бумажками, чтобы в какой то момент вся эта масса прилетела обратно? Вы же не думаете что индорупии русские собирают как облигации в ссср. мое мнение. то что Индия покупает для себя - за рупии, а на перепродажу за доллары. Надо быть совсем кретинами наводнить рф своими бумажками, чтобы в какой то момент вся эта масса прилетела обратно? Вы же не думаете что индорупии русские собирают как облигации в ссср.

Не знаю, слышал о покупке за рупииРупии естественно не бумажныеМожно ли поменять их триллионами на доллары(курс там как у нас х2 примерно) - не в курсе, наверно можно, но эмитированные безнал доллары сразу светятся в Пентагоне и АНБ и возможно без отката тому банку, что поменяет, прилетит очень сильно именно с берегов Потомака.Сами рашн-миловы писали что товары на них можно закупать и неограниченно много и любой, как и у хунвейбинов, потом наверно их можно на месте с дисконтом хоть за золото в слитках обратно продать(кстати поэтому и курс реальный у них шкалит, вспомните ваш вариант обмена на тенге и мой, что они авто так завозят и потом получается минимум две цены от салона в том же Катаре или ОАЭ, ну может и Карачи)Или русь АУЕшная выпьет миллион кастрюль с чифирём из "Слона" и накроет новогодний стол на пару месяцев индийскими сладостями, сгущёнкой и тушёнкой из ихних бегемотов, слонов и крокодилов?