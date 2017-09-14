Faceless написав:......... Так, жодна диктатура не вічна, але цілком може існувати кілька поколінь, і закінчується завжди або майже завжди війною, хоч звичайною хоч громадянською, в кращому випадку сильною і довгою кризою В рашці он взагалі між двома диктатурами був просто короткий період з глибокою кризою і громадянською війною
Пример диктатуры, которая "існувала кілька поколінь"? КНДР и какая-то латиноамериканская страна, до которых никому дела нет? КНДР, правда, бряцает оружием, но где бы она была, если бы не поддержка Китая и России? Какие "дві диктатури в рашці" вы имеете ввиду? И, в любом случае, что вы предпочитаете - диктатуру в какой-то стране, пусть даже на относительно длинный срок, или гибель огромного количества людей (всего человечества?) в ядерной войне?
ЛАД написав:И, в любом случае, что вы предпочитаете - диктатуру в какой-то стране, пусть даже на относительно длинный срок, или гибель огромного количества людей (всего человечества?) в ядерной войне?
Під одним поколінням Ви який часовий проміжок берете?
Якщо диктатура по типу сталін-гітлер-кімченхрін 2.0, з десятками мільйонів закатованих і померлих, то вибір не такий вже й очевидний і вибір стоїть лише у площині питання "жахливий кінець, або жах без кінця?".
UA написав:Якби у бабки був ..., то вона була б дідом. У РФ была и пока что есть возможность обходиться без "бусіфікації" и даже без мобилизации. В 2022 они попробовали и увидели массовое недовольство. У нас, к сожалению, такой возможности нет. Значительно (несравнимо!) меньшие ресурсы - и человеческие, и финансовые.
На момент отречения Кайзера Германской империи Вильгельма 2, немецкие войска были под Парижем и контролировали вместе с австро - венграми всю Украину.
ЛАД написав:И, в любом случае, что вы предпочитаете - диктатуру в какой-то стране, пусть даже на относительно длинный срок, или гибель огромного количества людей (всего человечества?) в ядерной войне?
Під одним поколінням Ви який часовий проміжок берете?
Якщо диктатура по типу сталін-гітлер-кімченхрін 2.0, з десятками мільйонів закатованих і померлих, то вибір не такий вже й очевидний і вибір стоїть лише у площині питання "жахливий кінець, або жах без кінця?".
Диктатуры бывают разные. Франко тоже был диктатор.
Гражданская война обошлась Испании в 450 тысяч погибших (1,8 % довоенного населения). По приблизительным подсчётам, погибло 320 тысяч сторонников республики и 130 тысяч националистов. Каждый пятый погибший стал жертвой не собственно военных действий, а политических репрессий по обе стороны фронта. По окончании войны страну покинули более 600 тысяч испанцев, среди них было немало интеллектуалов, таких как художник Пабло Пикассо и философ-публицист Хосе Ортега-и-Гассет.
Из более чем 70 миллионов человек, мобилизованных в армии воюющих стран, погибло от 9 до 10 миллионов, было ранено более 20 млн человек. Число жертв среди мирного населения составило от 7 до 12 миллионов[204][205]. Голод и эпидемии в результате войны унесли жизни ещё как минимум 20 миллионов человек[206]
барабашов написав:Экспорт то идёт но идёт ли он за евро или доллары? Цыгане покупают вроде за рупии(свои) Китай тоже не рассчитывается презренными баксами
мое мнение. то что Индия покупает для себя - за рупии, а на перепродажу за доллары. Надо быть совсем кретинами наводнить рф своими бумажками, чтобы в какой то момент вся эта масса прилетела обратно? Вы же не думаете что индорупии русские собирают как облигации в ссср.
Не знаю, слышал о покупке за рупии Рупии естественно не бумажные Можно ли поменять их триллионами на доллары(курс там как у нас х2 примерно) - не в курсе, наверно можно, но эмитированные безнал доллары сразу светятся в Пентагоне и АНБ и возможно без отката тому банку, что поменяет, прилетит очень сильно именно с берегов Потомака. Сами рашн-миловы писали что товары на них можно закупать и неограниченно много и любой, как и у хунвейбинов, потом наверно их можно на месте с дисконтом хоть за золото в слитках обратно продать(кстати поэтому и курс реальный у них шкалит, вспомните ваш вариант обмена на тенге и мой, что они авто так завозят и потом получается минимум две цены от салона в том же Катаре или ОАЭ, ну может и Карачи) Или русь АУЕшная выпьет миллион кастрюль с чифирём из "Слона" и накроет новогодний стол на пару месяцев индийскими сладостями, сгущёнкой и тушёнкой из ихних бегемотов, слонов и крокодилов?
ЛАД написав:..... Якби у бабки був ..., то вона була б дідом. У РФ была и пока что есть возможность обходиться без "бусіфікації" и даже без мобилизации. В 2022 они попробовали и увидели массовое недовольство. У нас, к сожалению, такой возможности нет. Значительно (несравнимо!) меньшие ресурсы - и человеческие, и финансовые.
На момент отречения Кайзера Германской империи Вильгельма 2, немецкие войска были под Парижем и контролировали вместе с австро - венграми всю Украину.
барабашов написав:Экспорт то идёт но идёт ли он за евро или доллары? Цыгане покупают вроде за рупии(свои) Китай тоже не рассчитывается презренными баксами
мое мнение. то что Индия покупает для себя - за рупии, а на перепродажу за доллары. Надо быть совсем кретинами наводнить рф своими бумажками, чтобы в какой то момент вся эта масса прилетела обратно? Вы же не думаете что индорупии русские собирают как облигации в ссср.
ваше мнение ошибочное))
кліент каже -куплю нафту (і попереджпає, що не за долари (бо США заборонили), і що в цьому випадку має робити продавець? -в рф вирішили, що хоч там як, треба продавати (бо компаніям треба рапортувати, що знайшли вихід як збувати нафту, інакше треба зупиняти буріння (яке в умовах Сибіру і крайньої півночі відновити буде не можливо) -тобто 2023-24т продають за юані і руппії, на весні Китай і Індія відмовляються приймати рупії і юані від російських банків, процедури повернення цих валют не існує, тобто як ви кажете
вся эта масса прилетела обратно
, цього взагалі не може бути (це не казки про те як президент ДеГоль намагався обміняти долари на золото.
Російський бізнес купує китайські і індійські товари за юані і рупупії, таке можливо але знов "удар нижче попереку", спочатку великі банкі Китаю(Індії) відмовляються співпрацювати (посилаючись на загрозу бути внесенеми в санкційні списки за торгівлю з рф), працюють маленькі маловідомі в США(ЕС) банкі, але транзакції їдуть повільно (затримка до 2х тижнів)-пуйло нервує і їде "порешати" питання з Сі
Визит Владимира Путина в Китай состоялся 16 и 17 мая 2024 года. Он провел встречу с генеральным секретарём Коммунистической партии Китая и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и побывал в Пекине и Харбине
В преддверии визита сообщалось о планах Путина встретится с премьер-министром Китая Ли Цяном для обсуждения вопросов экономического сотрудничества
але путіну не вдалося врегулювати питання транзакцій між рф і банками КНР
головна причина в тому, що візит Путіна відбувся після візиту Блінкена
В конце апреля 2024 года Китай посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, одной из целей визита было не допустить усиления военной поддержки России со стороны Китая
США і країни ЕС-це головні два ринка для сбуту китайських товарів, а рф-це васал Китая (країна відстала, на кташл Афріки-здатна брязати зброєю і продавати задешево корисні капалени)
14 мая 2024 года США ввели новые крупные пошлины на импорт китайских электромобилей, современных аккумуляторов, солнечных батарей, стали, алюминия и медицинского оборудования. Ранее в том же месяце США объявили о санкциях против более чем 280 организаций за нарушения, связанные с Россией; среди них были 20 фирм, базирующихся в Китае и Гонконге. 15 мая 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США продолжат вводить санкции против предприятий, причастных к поддержке Китаем действий России на Украине и выразили по этому поводу беспокойство[11].
После введения санкций против российской нефтегазовой отрасли, Китай превратился в главный экспортный рынок для российской нефти и газа[
путін під час візиту в Китай намагався досягти кращіх результатів, але Сі пояснив-"братан, у тебе немає покупців на нафту, окрім індусів і нас (китайців)", не грусті "наташа", давай продавай нам топенамбур
16 трав. 2024 р. — Россия и Китай подписали протоколы, разрешающие экспорт топинамбура на рынок КНР, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
навіть в змі почали знущатись з того, до якого плінтуса Сі понизив путіна(з цим топінамбуром)
Російський диктатор Володимир Путін за результатами переговорів, що тривали 2,5 години, підписав зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном 12 документів. Серед них є й угоди про постачання до Китаю російського топінамбуру та субпродуктів із яловичини, якими лідер Китаю елегантно поставив президента РФ на місце, пише Центр стратегічних комунікацій Spravdi.
«Ось так елегантно Пекін об’єднав свою пропаганду та російські фінанси. І вказав Москві на її місце у своєму «харчовому ланцюжку»: хрящі та топінамбур», – йдеться у публікації Центру.
Зазначається, що візит Путіна до Китаю не приніс Кремлю важливих двосторонніх угод. За результатами домовленостей країна-агресорка постачатиме Китаю топінамбур – Центр стратегічних комунікацій підкреслив, що Пекін довго не давав на це згоду, але «зрештою змилостивився».
тобто, путін сміренно чекав на "дозвіл" він Китайського обкому партії, щоб навіть прибути до КНР
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 27 лис, 2024 15:57, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Или русь АУЕшная выпьет миллион кастрюль с чифирём из "Слона" и накроет новогодний стол на пару месяцев индийскими сладостями, сгущёнкой и тушёнкой из ихних бегемотов, слонов и крокодилов?
из серии что у русских вот вот закончатся ракеты, и плять в это серьёзно верили. А сейчас верят что рф в 2025 наступит кирдык. Ошибка выжившего. Все на этой ветке читают в основном укр.сми. Понятно что правду про рф они не напишут - война, приходится лгать что враг почти мертв, вот вот умрёт. Генерал свр когда написал что пуйло умер за месяц получил 150к подписчиков. Такие новости хорошо монетизируются. Даже мавроди так не взлетал.
барабашов написав:но эмитированные безнал доллары сразу светятся в Пентагоне и АНБ и возможно без отката тому банку, что поменяет, прилетит очень сильно именно с берегов Потомака.
пока ни одному китайскому банку не прилетело. И США на такую эскалацию не пойдёт. Они не заинтересованы в усилении Китая, поэтому соответвенно заинтересованы чтобы доллар ходил как раньше. Мы получаем однобокую и искажённую инфу. Жизнь не крутится вокруг Украины, денежные мешки США, Китая и рф всегда между собой договорятся. А Украина не денежный мешок, скорее бе3донная бочка, поэтому с нами не церемонятся.
До конца года рубль может достичь 115-120 за доллар – Reuters