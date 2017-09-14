wild.tomcat написав: budivelnik написав:
От тут собака то й зарита...
Є дві основних складових в розслідуванні економічних злочинів
Перший - справедливість
Другий - економічна доцільність....
Для успіху будь-якого розслідування потрібно щоб виконувались ОБИДВІ складові.
А у нас часто ВАРТІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ є ВИЩОЮ від економічних результатів цього ж розслідування.
Тоді виходить що розслідування яке відповідало критерію справедливість
, переходить в реально НЕ справедливе у випадку коли витрати більші від результату...
Адже не справедливо коли платять всі, сідає один , отримують тільки РОЗСЛІДУВАЧІ.
У нас саме цей варіант....
Корупція в МСЕК, у міністерствах які приймають рішення які підприємства є критично необхідними - це відсутність адекватного Закону про економічне бронювання і скільки б не викривали мсеківців- кількість грошей заплачених за фальшиве бронювання+кількість грошей заплачених населенням за розслідування цих злочинів - будуть в РАЗИ вищими ніж розмір конфіскованих, а раз так то
НАСЕЛЕННЯ БУДЕ ВВАЖАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НЕСПРАВЕДЛИВИМИ.
А далі воронка
Чим більше населення буде вимагати справедливості - тим менша ймовірність того що колись це населення реально отримає справедливість...
А от коли в першу чергу почне дбати про справедливість на СВОЄМУ рівні- то ймовірність досягнення більш справедливої організації суспільства - є вищою.
чому ви вирішили що в приведених вами випадках затрати будуть більші ніж конфісковане? бо ви собі так придумали? питання не лише в тих грошах, які лежать на дивані. там ще є багато чого, що у фото не влізло. і збитки, нанесені ними ж тій же державі, наприклад, у вигляді липових інвалідів і не недомобілізованих громадян, вимірюються не лише тими грошима. вони значно більші, ніж та сума. і за все це потрібно відповідати.
чи таки зрозуміти і пробачити? і нехай далі собі працюють?
от по вашому, умовний гринкевич, чесний бізнесюк чи таки злодій? його посадити чи відпустити, перед тим поцілувавши кудись там за всі незручності?
agronom7 написав:
Тобто ви як будівельник виступаєте за легку корупцію? Адже судячи по вашій логіці маємо наступне:
1. Економічна доцільність. Тобто дрібний чиновник, який на місті вимагає хабаря в 200 грн, за розгляд паперу в першу чергу, при його затриманні, буде вартувати десятки тисяч гривен на розгляд справи, хоча сума хабаря 200 грн.
Вам не здається шо злодій який краде в магазині кока колу за 36 грн, несе покарання не за ціну кока коли , а за діяння?
Рекомендую крім ваших фантазій почати ознайомлюватись з КК і КПК.
Так як на одне і те саме моє повідомлення - є дві відносно однотипних реакції - то відповідаю відразу на два.
1 Я не закликаю ПРОБАЧАТИ і ДОЗВОЛЯТИ корупційні дії.
2 Я пропоную ЗВЕРНУТИ увагу на те як впливає НАША ПОВЕДІНКА на наше Майбутнє.
Давайте на прикладі Пенсійного
є 10 342 593 пенсіонери з середньою пенсією в 5851 грн =60 514 511 643 грн/місяць
З них
4900 отримують від 50 000 до 390 000 ( нехай 100 000 середня)=0,49 млрд грн
24600 отримують від 23600 до 50 000 ( нехай 35 000 середня)___=0,86 млрд грн
1240000 отримують від 10 000 до 23600 (нехай середня 15000)
2573000 отримують від 5 000 до 10 000 (нехай середня 7000)
6500000 отримують від 2800 до 5000 нехай середня 4000)
Давайте припустимо що ВСІ хто отримує більше 23600 - отримують ці пенсії незаконно і ВИ ДОВЕЛИ в СУДІ що вони КРАДУТЬ в ДЕРЖАВИ і у ВАС все що більше ніж 10000 грн
Робимо розрахунок
4900*(100 000-10 000) + 24600*(35000-10 000)=1,056 млрд грн
А тепер те що ми довели в суді 29500 судових справ і виграли - визначаємо як це вплине на пенсії всіх інших
1,056 млрд грн/(1240000+2573000+6500000)=102 грн 40 копійок....
Дайте собі відповіді на кілька питань
1 Скільки коштує провести і виграти 29500 судових справ у випадку коли вашими опонентами є в основному найкваліфікованіші юристи України
2 Чи вартує виграш 100 грн до пенсії ( це від 0,5% підвищення для тих хто має 23000 до 4% підвищення для тих хто має 2800 грн)
Звідси висновок
Якщо будете БОРОТИСЬ за своє право вільніше заробляти - то точно заробите більше ніж +5% які зараз крадуться
Якщо будете боротись за те щоб ХТОСЬ навів порядок ( а це автоматично обмежує Ваші можливості) - то втратите явно більше ніж 5%.
Тоді постане питання
За що боротись?
За ЗБІЛЬШЕННЯ свободи і зменшення регламентуючих законів , що автоматично потягне за собою ЗМЕНШЕННЯ впливу тих хто контролює, а зменшення їх впливу приведе до зменшення корупційних ризиків
чи
За ЗБІЛЬШЕННЯ обмежень і тих хто повинен контролювати виконання цих обмежень .
Вибирати Вам
Я своє вибрав
Моє кредо простеПерше - визначити скільки витрачає на мене і на мою сімю Держава прямих і непрямих витрат - і через податки повернути ВСЮ витрачену на мою сімю суму в тому числі і пенсії батьків
Друге - добиватись зменшення ПЕРЕРОЗПОДІЛУ грошей(читай зменшення податків)
чим менше сума яку треба поділити - тим менше бажаючих присмоктатись до права на розподіл цієї суми.