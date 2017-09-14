Додано: Сер 27 лис, 2024 16:05

wild.tomcat написав: budivelnik написав: От тут собака то й зарита...

Є дві основних складових в розслідуванні економічних злочинів

Перший - справедливість

Другий - економічна доцільність....



Для успіху будь-якого розслідування потрібно щоб виконувались ОБИДВІ складові.

А у нас часто ВАРТІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ є ВИЩОЮ від економічних результатів цього ж розслідування.

Тоді виходить що розслідування яке відповідало критерію справедливість , переходить в реально НЕ справедливе у випадку коли витрати більші від результату...

Адже не справедливо коли платять всі, сідає один , отримують тільки РОЗСЛІДУВАЧІ.



У нас саме цей варіант....

Корупція в МСЕК, у міністерствах які приймають рішення які підприємства є критично необхідними - це відсутність адекватного Закону про економічне бронювання і скільки б не викривали мсеківців- кількість грошей заплачених за фальшиве бронювання+кількість грошей заплачених населенням за розслідування цих злочинів - будуть в РАЗИ вищими ніж розмір конфіскованих, а раз так то

НАСЕЛЕННЯ БУДЕ ВВАЖАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НЕСПРАВЕДЛИВИМИ.



А далі воронка

Чим більше населення буде вимагати справедливості - тим менша ймовірність того що колись це населення реально отримає справедливість...



А от коли в першу чергу почне дбати про справедливість на СВОЄМУ рівні- то ймовірність досягнення більш справедливої організації суспільства - є вищою. От тут собака то й зарита...Є дві основних складових в розслідуванні економічних злочинівПерший - справедливістьДругий - економічна доцільність....Для успіху будь-якого розслідування потрібно щоб виконувались ОБИДВІ складові.А у нас часто ВАРТІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ є ВИЩОЮ від економічних результатів цього ж розслідування.Тоді виходить що розслідування яке відповідало критерію, переходить в реально НЕ справедливе у випадку коли витрати більші від результату...Адже не справедливо коли платять всі, сідає один , отримують тільки РОЗСЛІДУВАЧІ.У нас саме цей варіант....Корупція в МСЕК, у міністерствах які приймають рішення які підприємства є критично необхідними - це відсутність адекватного Закону про економічне бронювання і скільки б не викривали мсеківців- кількість грошей заплачених за фальшиве бронювання+кількість грошей заплачених населенням за розслідування цих злочинів - будуть в РАЗИ вищими ніж розмір конфіскованих, а раз так тоНАСЕЛЕННЯ БУДЕ ВВАЖАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НЕСПРАВЕДЛИВИМИ.А далі воронкаЧим більше населення буде вимагати справедливості - тим менша ймовірність того що колись це населення реально отримає справедливість...А от коли в першу чергу почне дбати про справедливість на СВОЄМУ рівні- то ймовірність досягнення більш справедливої організації суспільства - є вищою.





чому ви вирішили що в приведених вами випадках затрати будуть більші ніж конфісковане? бо ви собі так придумали? питання не лише в тих грошах, які лежать на дивані. там ще є багато чого, що у фото не влізло. і збитки, нанесені ними ж тій же державі, наприклад, у вигляді липових інвалідів і не недомобілізованих громадян, вимірюються не лише тими грошима. вони значно більші, ніж та сума. і за все це потрібно відповідати.

чи таки зрозуміти і пробачити? і нехай далі собі працюють?



от по вашому, умовний гринкевич, чесний бізнесюк чи таки злодій? його посадити чи відпустити, перед тим поцілувавши кудись там за всі незручності? чому ви вирішили що в приведених вами випадках затрати будуть більші ніж конфісковане? бо ви собі так придумали? питання не лише в тих грошах, які лежать на дивані. там ще є багато чого, що у фото не влізло. і збитки, нанесені ними ж тій же державі, наприклад, у вигляді липових інвалідів і не недомобілізованих громадян, вимірюються не лише тими грошима. вони значно більші, ніж та сума. і за все це потрібно відповідати.чи таки зрозуміти і пробачити? і нехай далі собі працюють?от по вашому, умовний гринкевич, чесний бізнесюк чи таки злодій? його посадити чи відпустити, перед тим поцілувавши кудись там за всі незручності?

agronom7 написав: Тобто ви як будівельник виступаєте за легку корупцію? Адже судячи по вашій логіці маємо наступне:

1. Економічна доцільність. Тобто дрібний чиновник, який на місті вимагає хабаря в 200 грн, за розгляд паперу в першу чергу, при його затриманні, буде вартувати десятки тисяч гривен на розгляд справи, хоча сума хабаря 200 грн.



Вам не здається шо злодій який краде в магазині кока колу за 36 грн, несе покарання не за ціну кока коли , а за діяння?



Рекомендую крім ваших фантазій почати ознайомлюватись з КК і КПК. Тобто ви як будівельник виступаєте за легку корупцію? Адже судячи по вашій логіці маємо наступне:1. Економічна доцільність. Тобто дрібний чиновник, який на місті вимагає хабаря в 200 грн, за розгляд паперу в першу чергу, при його затриманні, буде вартувати десятки тисяч гривен на розгляд справи, хоча сума хабаря 200 грн.Вам не здається шо злодій який краде в магазині кока колу за 36 грн, несе покарання не за ціну кока коли , а за діяння?Рекомендую крім ваших фантазій почати ознайомлюватись з КК і КПК.

Так як на одне і те саме моє повідомлення - є дві відносно однотипних реакції - то відповідаю відразу на два.1 Я не закликаю ПРОБАЧАТИ і ДОЗВОЛЯТИ корупційні дії.2 Я пропоную ЗВЕРНУТИ увагу на те як впливає НАША ПОВЕДІНКА на наше Майбутнє.Давайте на прикладі Пенсійногоє 10 342 593 пенсіонери з середньою пенсією в 5851 грн =60 514 511 643 грн/місяцьЗ них4900 отримують від 50 000 до 390 000 ( нехай 100 000 середня)=0,49 млрд грн24600 отримують від 23600 до 50 000 ( нехай 35 000 середня)___=0,86 млрд грн1240000 отримують від 10 000 до 23600 (нехай середня 15000)2573000 отримують від 5 000 до 10 000 (нехай середня 7000)6500000 отримують від 2800 до 5000 нехай середня 4000)Давайте припустимо що ВСІ хто отримує більше 23600 - отримують ці пенсії незаконно і ВИ ДОВЕЛИ в СУДІ що вони КРАДУТЬ в ДЕРЖАВИ і у ВАС все що більше ніж 10000 грнРобимо розрахунок4900*(100 000-10 000) + 24600*(35000-10 000)=1,056 млрд грнА тепер те що ми довели в суді 29500 судових справ і виграли - визначаємо як це вплине на пенсії всіх інших1,056 млрд грн/(1240000+2573000+6500000)=102 грн 40 копійок....Дайте собі відповіді на кілька питань1 Скільки коштує провести і виграти 29500 судових справ у випадку коли вашими опонентами є в основному найкваліфікованіші юристи України2 Чи вартує виграш 100 грн до пенсії ( це від 0,5% підвищення для тих хто має 23000 до 4% підвищення для тих хто має 2800 грн)Звідси висновокЯкщо будете БОРОТИСЬ за своє право вільніше заробляти - то точно заробите більше ніж +5% які зараз крадутьсяЯкщо будете боротись за те щоб ХТОСЬ навів порядок ( а це автоматично обмежує Ваші можливості) - то втратите явно більше ніж 5%.Тоді постане питанняЗа що боротись?За ЗБІЛЬШЕННЯ свободи і зменшення регламентуючих законів , що автоматично потягне за собою ЗМЕНШЕННЯ впливу тих хто контролює, а зменшення їх впливу приведе до зменшення корупційних ризиківчиЗа ЗБІЛЬШЕННЯ обмежень і тих хто повинен контролювати виконання цих обмежень .Вибирати ВамЯ своє вибравМоє кредо просте