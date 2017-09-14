Faceless написав:......... Так, жодна диктатура не вічна, але цілком може існувати кілька поколінь, і закінчується завжди або майже завжди війною, хоч звичайною хоч громадянською, в кращому випадку сильною і довгою кризою В рашці он взагалі між двома диктатурами був просто короткий період з глибокою кризою і громадянською війною
Пример диктатуры, которая "існувала кілька поколінь"? КНДР и какая-то латиноамериканская страна, до которых никому дела нет? КНДР, правда, бряцает оружием, но где бы она была, если бы не поддержка Китая и России? Какие "дві диктатури в рашці" вы имеете ввиду? И, в любом случае, что вы предпочитаете - диктатуру в какой-то стране, пусть даже на относительно длинный срок, или гибель огромного количества людей (всего человечества?) в ядерной войне?
Одне покоління це приблизно 25 років. срср (включаючи туди ж певний час до його створення але вже під диктатурою) проіснував більше трьох кндр вже бозна скільки венесуела Куба Іран Та й Китай в принципі також Зі свіжих але теж вже більше 1 покоління- поточна рашка, білорусь, всі країни малої Азії і Казахстан теж
Дві диктатури в рашці - одна комуністична (срср) друга поточна, хоча взагалі то вся її історія від початку існування була диктатура. Мали після розвалу однієї глибоку кризу і дві громадянські війни в Чечні
Щодо вибору між сцилою і харибдою - саме питання в принципі маніпулятивне і використовується зазвичай для виправдання диктатури. Такого вибору насправді не стояло і не стоїть
budivelnik написав:От тут собака то й зарита... Є дві основних складових в розслідуванні економічних злочинів Перший - справедливість Другий - економічна доцільність....
Для успіху будь-якого розслідування потрібно щоб виконувались ОБИДВІ складові. А у нас часто ВАРТІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ є ВИЩОЮ від економічних результатів цього ж розслідування. Тоді виходить що розслідування яке відповідало критерію справедливість , переходить в реально НЕ справедливе у випадку коли витрати більші від результату... Адже не справедливо коли платять всі, сідає один , отримують тільки РОЗСЛІДУВАЧІ.
У нас саме цей варіант.... Корупція в МСЕК, у міністерствах які приймають рішення які підприємства є критично необхідними - це відсутність адекватного Закону про економічне бронювання і скільки б не викривали мсеківців- кількість грошей заплачених за фальшиве бронювання+кількість грошей заплачених населенням за розслідування цих злочинів - будуть в РАЗИ вищими ніж розмір конфіскованих, а раз так то НАСЕЛЕННЯ БУДЕ ВВАЖАТИ РЕЗУЛЬТАТИ НЕСПРАВЕДЛИВИМИ.
А далі воронка Чим більше населення буде вимагати справедливості - тим менша ймовірність того що колись це населення реально отримає справедливість...
А от коли в першу чергу почне дбати про справедливість на СВОЄМУ рівні- то ймовірність досягнення більш справедливої організації суспільства - є вищою.
чому ви вирішили що в приведених вами випадках затрати будуть більші ніж конфісковане? бо ви собі так придумали? питання не лише в тих грошах, які лежать на дивані. там ще є багато чого, що у фото не влізло. і збитки, нанесені ними ж тій же державі, наприклад, у вигляді липових інвалідів і не недомобілізованих громадян, вимірюються не лише тими грошима. вони значно більші, ніж та сума. і за все це потрібно відповідати. чи таки зрозуміти і пробачити? і нехай далі собі працюють?
от по вашому, умовний гринкевич, чесний бізнесюк чи таки злодій? його посадити чи відпустити, перед тим поцілувавши кудись там за всі незручності?
agronom7 написав:Тобто ви як будівельник виступаєте за легку корупцію? Адже судячи по вашій логіці маємо наступне: 1. Економічна доцільність. Тобто дрібний чиновник, який на місті вимагає хабаря в 200 грн, за розгляд паперу в першу чергу, при його затриманні, буде вартувати десятки тисяч гривен на розгляд справи, хоча сума хабаря 200 грн.
Вам не здається шо злодій який краде в магазині кока колу за 36 грн, несе покарання не за ціну кока коли , а за діяння?
Рекомендую крім ваших фантазій почати ознайомлюватись з КК і КПК.
Так як на одне і те саме моє повідомлення - є дві відносно однотипних реакції - то відповідаю відразу на два. 1 Я не закликаю ПРОБАЧАТИ і ДОЗВОЛЯТИ корупційні дії. 2 Я пропоную ЗВЕРНУТИ увагу на те як впливає НАША ПОВЕДІНКА на наше Майбутнє.
Давайте на прикладі Пенсійного є 10 342 593 пенсіонери з середньою пенсією в 5851 грн =60 514 511 643 грн/місяць З них 4900 отримують від 50 000 до 390 000 ( нехай 100 000 середня)=0,49 млрд грн 24600 отримують від 23600 до 50 000 ( нехай 35 000 середня)___=0,86 млрд грн 1240000 отримують від 10 000 до 23600 (нехай середня 15000) 2573000 отримують від 5 000 до 10 000 (нехай середня 7000) 6500000 отримують від 2800 до 5000 нехай середня 4000) Давайте припустимо що ВСІ хто отримує більше 23600 - отримують ці пенсії незаконно і ВИ ДОВЕЛИ в СУДІ що вони КРАДУТЬ в ДЕРЖАВИ і у ВАС все що більше ніж 10000 грн Робимо розрахунок 4900*(100 000-10 000) + 24600*(35000-10 000)=1,056 млрд грн А тепер те що ми довели в суді 29500 судових справ і виграли - визначаємо як це вплине на пенсії всіх інших 1,056 млрд грн/(1240000+2573000+6500000)=102 грн 40 копійок....
Дайте собі відповіді на кілька питань 1 Скільки коштує провести і виграти 29500 судових справ у випадку коли вашими опонентами є в основному найкваліфікованіші юристи України 2 Чи вартує виграш 100 грн до пенсії ( це від 0,5% підвищення для тих хто має 23000 до 4% підвищення для тих хто має 2800 грн)
Звідси висновок
Якщо будете БОРОТИСЬ за своє право вільніше заробляти - то точно заробите більше ніж +5% які зараз крадуться Якщо будете боротись за те щоб ХТОСЬ навів порядок ( а це автоматично обмежує Ваші можливості) - то втратите явно більше ніж 5%.
Тоді постане питання За що боротись? За ЗБІЛЬШЕННЯ свободи і зменшення регламентуючих законів , що автоматично потягне за собою ЗМЕНШЕННЯ впливу тих хто контролює, а зменшення їх впливу приведе до зменшення корупційних ризиків чи За ЗБІЛЬШЕННЯ обмежень і тих хто повинен контролювати виконання цих обмежень .
Вибирати Вам
Я своє вибрав Моє кредо просте Перше - визначити скільки витрачає на мене і на мою сімю Держава прямих і непрямих витрат - і через податки повернути ВСЮ витрачену на мою сімю суму в тому числі і пенсії батьків Друге - добиватись зменшення ПЕРЕРОЗПОДІЛУ грошей(читай зменшення податків) чим менше сума яку треба поділити - тим менше бажаючих присмоктатись до права на розподіл цієї суми.
ЛАД написав:Таких результатов не дала ни одна диктатура.
Якщо рахувати за весь період існування ссср з таборами, штучними голодоморами та геноцидом народів, прибиранням неугодних, то на пару десятків мільйонів вийдемо.
Сильно сомневаюсь. Так же, как в цифрах погибших в СССР во 2МВ, которые росли со временем от первоначальных 5 млн., названных Сталиным, до 25-30-сейчас называют и бОльшие. Эти цифры слишком сильно меняются в зависимости от политической конъюнктуры и полит. взглядов исследователей. Но спорить не могу.
ЛАД написав:Но с другой стороны из практики я убеждён, что за редкими исключениями все наши богатства созданы незаконными методами. Разными. От взяток и контрабанды до прямого расхищения государственной собственности. Доказать это часто практически невозможно.
Давайте спробуємо не розглядати законність отриманого того чи іншого багатства А спробуємо розібратись - скільки в пропорції до створеного в Україні і отриманого чесним шляхом - крадеться...
Отже Давайте на пальцях Є ВВП 2020-2023 рік_______млн грн___грн/місяць__працюючих__зарплати+пенсії___% до ВВП 2020______4194102_____11597_____15915000____2214795+700000___69% 2021______5459574_____14017_____15610000____2625664+700000___61% 2022______5191028_____14857_____15693000____2797810+700000___67%
А тепер ризикніть заявити що багато крадеться-якщо 60-70% повертається у вигляді ЗАРПЛАТИ і ПЕНСІЇ Тобто Якщо розмір капітальних вкладень =0 (а це неможливо) - то вкрасти можна тільки 30% мінус розмір капітальних вкладень= 5% максимум (моє ІМХО). На моє тверде переконання в Державі крадеться (не чесно перерозподіляється) близько 1-3% ВВП. А збільшення доходів середньостатистичного навіть на +5%.. - це ні про що Якби роботяга знав що його дурять ВСЬОГО на максимум 5%... - жоден популіст не змусив би цього роботягу проголосувати за популістичні заяви що він все в багатих забере і бідним віддасть. І як тільки до населення дійде що обіцянками про справедливий розподі - його просто дурять щоб мати можливість вкрасти 1-5%... - так відразу ера популізму і закінчиться.
На Вінничині у ТЦК чоловік напав із ножем працівника військкомату: потерпілий у реанімації
57-річний військовозобов’язаний Микола Р прийшов за повісткою до другого відділу Гайсинського РТЦК та СП (селище Тростянець). "Очевидно, що даний чоловік не зміг би на рівні з молодшими побратимами нести службу в бойових частинах, однак завдяки своєму життєвому досвіду і навичкам мав можливість допомогти країні в найважчий період її історії, проходячи службу в тилових підрозділах", – зазначають у ТЦК. У приміщенні військкомату чоловік напав на 53-річного сержанта, завдавши йому удар ножем у район правої ключиці.
заробітна плата, що у Львові варіюється від 20,6 до 23,6 тис. грн
+30 тис за в/с!
своя службова машина! безкоштовні поїздки по канторах, на будову-огдяд смарта, на піццу, в АТБ, куди Вам заманеться а графік який робочий графік, який передбачає 4 вихідні на тиждень
він по здоров"ю не придатний
Бачиш як виходить - копати майже щодня і тягати важезні колоди "непридатному до в/с у мирний час і обмежено придатним у військовий час" - можна, а от роз'їзджати містом на авто, чи пішки прогулюватись, пити каву з пончиками і ганяти з тротуарів бабок з кропом/петрушкою - ніззя!
Корупціонер за хабар заплющив очі на вирубку лісу або добуток бурштину, то як тоді порахувати вплив корупції? Корупціонер за хабар призначив на посаду невігласа, який гальмує справи, то як тоді порахувати вплив корупції? Корупціонер за хабар віддав тендер не тому, хто зможе далі розвивати справи, то як порахувати вплив? Корупціонер за хабар просуває по вслужбі невідповідних офіцерів, то який вплив? Корупціонер за хабар виставляє оцінки учням, то який вплив? Корупціонер відпустив злочинця, порушника, який потім ..., то який вплив? І т.д.
Головний негатив корупції - це гальмування та бар'єри розвитку ринків, суспільства, інституцій. А те, що корупційний "податок", не є таким вже й захмарним у відсотковому відношенні, це кеп-очевидність.
Образно: корупціонер за копійку собі в кишеню запросто наносить шкоди на сотню гривень для країни.
detroytred написав:Корупціонер за хабар заплющив очі на вирубку лісу або добуток бурштину, то як тоді порахувати вплив корупції? Корупціонер за хабар призначив на посаду невігласи, який гальмує справи, то як тоді порахувати вплив корупції? Корупціонер за хабар віддав тендер не тому, хто зможе далі розвивати справи, то як порахувати вплив? Корупціонер за хабар просуває по вслужбі невідповідних офіцерів, то який вплив? Корупціонер за хабар виставляє оцінки учням, то який вплив? Головний негатив корупції - це гальмування та бар'єри розвитку ринків, суспільства, інституцій. А те, що корупційний "податок", не є таким вже й захмарним у відсотковому відношенні, це кеп-очевидність. Образно: корупціонер за копіку собі в кишеню запросто наносить шкоди на сотню гривень для країни.
Може давай так якщо до тебе не дійшло що написано - то ти спочатку книжки почитаєш , а потім вже коментувати почнеш 1 Питання не в тому ТРЕБА чи НЕ ТРЕБА наказувати корупціонера. Корупціонера наказувати ТРЕБА 2 Питання в тому що якщо гуцули не вимагають прислати звідкись наглядальника за ЇХ лісом і самі цей ліс не рубають - або рубають колеса заїзжим які пробують вирубати ЇХ ліс - то не треба наглядальника Якщо бурштин видобувають з урахуванням правил лісокористування і головний бурштинокопач села відповідає за те щоб його дітям залишився ліс а не місячна поляна - то не треба у ВР приймати закон і виділяти кошти для тих хто буде приймати рішення кому можна а кому не можна.
І останнє Що таке корупціонер собі копійку в кишеню? Звідки взялвся той хто цю копійку кладе? він також корупціонер? чи може закон прописаний по дебільному... Адже якщо ДОЗВОЛЯТИ не треба то й копійки ніхто класти не буде
От і виходить Треьба боротись за зменшення дозволів від влади і збільшення відповідальності перед самими собою - тоді будете багатими а будете тягнути совковий кримінальний кодекс - то так і до трьох колосків недовго дійти...