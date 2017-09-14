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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1108611087110881108911090>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:12

Faceless
СССР после 20 съезда (точнее, чуть позже) на диктатуру не тянет.
КНДР уже написал выше.
В Иране теократический режим. На диктатуру похоже, но всё же это несколько другая ситуация.
Венесуэла - если даже считать с момента прихода Чавеса к власти (кстати, вполне демократическим путём) в 1999 году, пока что прошло всего 25 лет. Хотя первые годы (по крайней мене до 2007) вряд ли можно считать диктатурой.
"поточна рашка, білорусь, всі країни малої Азії і Казахстан теж" - о "малой Азії" судить не берусь. Сегодняшний Казахстан диктатурой не считаю. "Рашку" с какого момента вы считаете диктатурой? В начале правления Путина он диктатором не был, но даже если с момента, когда он стал ио Президента - 31 декабря 1999 - прошло пока что 24 года. Но всё же о диктатуре Путина, по-моему, можно говорить, начиная примерно с 3-го президентского срока.
Войну в Чечне можно назвать гражданской с большой натяжкой. Это, скорее, "умиротворение непокорной провинции" или даже завоевание непокорного государства.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:20

  andrijk777 написав:
  jump написав: На кожного вбитого солдата припадає 6-8 важкопоранених, які не можуть більше брати участь у боях.

Ця цифра не є правдоподібною. В сучасних війнах співвідношенні 1:3 або 1:4. В 2СВ було 1:2.
Тому або кількість загиблих занижують. Очевидно для чого.
Або кількість важкопоранених завищена. Люди косять під важкопоранених щоб списатись.
Або і те і інше.

Без руки чи ноги, це легко чи тяжко? Воювати може, чи відсвічувати в теплік? Від інфаркту/інсульту/діабету? І т.д. і т.п. купа запитань на які не буде відповіді.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:23

  ЛАД написав:Войну в Чечне можно назвать гражданской с большой натяжкой. Это, скорее, "умиротворение непокорной провинции" или даже завоевание непокорного государства.
21 століття , а великий гуманіст повторює шлях миколи1 , олександра1, олександра2 - часів 1817-1864
і це не диктатура...
до речі
будь-який диктатор спочатку паїнька а в процесі перебування при владі чим довше-тим сильніше закручує гайки...
і для того щоб мільйони знищити не треба перебувати при владі вічно
достатньо три роки
Камбоджа і її комуністичні лідери
За период между 1975 и 1978 годами число погибших составило 2 746 105 человек, среди которых 1 927 061 крестьянин, 25 168 монахов, 48 359 представителей национальных меньшинств, 305 417 рабочих, служащих и представителей других профессий, около 100 писателей и журналистов, некоторое количество иностранных граждан, а также старики и дети. 568 663 человека пропали без вести и либо погибли в джунглях, либо погребены в массовых захоронениях, подобных тем, которые были обнаружены в районе аэропорта Кампонгчнанг, около Сиемреапа и вдоль склонов хребта Дангрек. Эти 3 374 768 человек были убиты ударами мотыг, дубин, сожжены, закопаны живьём, разрезаны на части, зарезаны с помощью острых листьев сахарной пальмы, отравлены, убиты ударами тока, они подвергались пыткам с вырыванием ногтей, были раздавлены гусеницами тракторов, брошены на съедение крокодилам, у них вырезали печень, которая служила пищей палачам, маленьких детей четвертовали живыми,

нам повезло що в нас крокодили не прижились , а то раССеяні тут розвернулись би під чітким керівництвом свого лідера коротишки...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:27

Ще трошки рос. пропаганди
https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-pra ... obilizacii

За гроші працівники ТЦК обіцяли «відпустити» військовозобов’язаних, та допомогти оформити відстрочку від служби. Ця послуга оцінювалась у 4,5 тис. доларів США. У випадку відмови сплатити кошти чоловікам погрожували оголошенням у розшук.

Тракторист Микола вина якого полягає в його 2 сорті піде на смерть, а тцкун за злочин отримає якось 10 років. А скоріш не отримає.
Чому так?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:36

  UA написав:Ще трошки рос. пропаганди
https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-pra ... obilizacii

За гроші працівники ТЦК обіцяли «відпустити» військовозобов’язаних, та допомогти оформити відстрочку від служби. Ця послуга оцінювалась у 4,5 тис. доларів США. У випадку відмови сплатити кошти чоловікам погрожували оголошенням у розшук.

Тракторист Микола вина якого полягає в його 2 сорті піде на смерть, а тцкун за злочин отримає якось 10 років. А скоріш не отримає.
Чому так?


Долбоёбов набрали в ТЦК. Видят, что по стране идёт шмон, то ляжь на дно. Нищеброды не могут нажраться.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:40

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Корупціонер за хабар заплющив очі на вирубку лісу або добуток бурштину, то як тоді порахувати вплив корупції?
Корупціонер за хабар призначив на посаду невігласи, який гальмує справи, то як тоді порахувати вплив корупції?
Корупціонер за хабар віддав тендер не тому, хто зможе далі розвивати справи, то як порахувати вплив?
Корупціонер за хабар просуває по вслужбі невідповідних офіцерів, то який вплив?
Корупціонер за хабар виставляє оцінки учням, то який вплив?
Головний негатив корупції - це гальмування та бар'єри розвитку ринків, суспільства, інституцій.
А те, що корупційний "податок", не є таким вже й захмарним у відсотковому відношенні, це кеп-очевидність.
Образно: корупціонер за копіку собі в кишеню запросто наносить шкоди на сотню гривень для країни.
Може давай так
якщо до тебе не дійшло що написано - то ти спочатку книжки почитаєш , а потім вже коментувати почнеш
1 Питання не в тому ТРЕБА чи НЕ ТРЕБА наказувати корупціонера.
Корупціонера наказувати ТРЕБА
2 Питання в тому що якщо гуцули не вимагають прислати звідкись наглядальника за ЇХ лісом і самі цей ліс не рубають - або рубають колеса заїзжим які пробують вирубати ЇХ ліс - то не треба наглядальника
Якщо бурштин видобувають з урахуванням правил лісокористування і головний бурштинокопач села відповідає за те щоб його дітям залишився ліс а не місячна поляна - то не треба у ВР приймати закон і виділяти кошти для тих хто буде приймати рішення кому можна а кому не можна.

І останнє
Що таке корупціонер собі копійку в кишеню?
Звідки взялвся той хто цю копійку кладе? він також корупціонер?
чи може закон прописаний по дебільному...
Адже якщо ДОЗВОЛЯТИ не треба то й копійки ніхто класти не буде

От і виходить
Треьба боротись за зменшення дозволів від влади і збільшення відповідальності перед самими собою - тоді будете багатими
а будете тягнути совковий кримінальний кодекс - то так і до трьох колосків недовго дійти...

Тобто, коли тебе макаєш в умови (що повинні бути Закони, при яких дозволяти не треба), то ти тулиш у відповідь одні єралашики.
Тепер, коли почув про осіб корупціонерів, то заспівав про умови (Закони).
Закони, які приймають саме можновладці, а не пересічні.

Тому й кажу, що обираєш ти завжди не той варіант думки.

І по суті зводиш до "якщо..."
("якщо гуцули не вимагають прислати звідкись наглядальника за ЇХ лісом і самі цей ліс не рубають.." і т.д.)
Якщо кожен підійде до дзеркала...

Але розглядається реал, а не *якщо*.

Ти підмінив предмет. Мова була про вплив корупції. Який ти єралашно звів ЛИШЕ до дрібного відсотку вкраденого.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:44

  Игорь Алексеевич написав:
  UA написав:Ще трошки рос. пропаганди
https://dbr.gov.ua/news/dbr-vikrilo-pra ... obilizacii

За гроші працівники ТЦК обіцяли «відпустити» військовозобов’язаних, та допомогти оформити відстрочку від служби. Ця послуга оцінювалась у 4,5 тис. доларів США. У випадку відмови сплатити кошти чоловікам погрожували оголошенням у розшук.

Тракторист Микола вина якого полягає в його 2 сорті піде на смерть, а тцкун за злочин отримає якось 10 років. А скоріш не отримає.
Чому так?


Долбоёбов набрали в ТЦК. Видят, что по стране идёт шмон, то ляжь на дно. Нищеброды не могут нажраться.

Руководитель = контролер.
ТЦК в этом виде, обречено было стать самым коррупционным органом в истории Украины (после Фонда Держмайна при рыгах естественно)

Умным которым предлагали, туда не пошли.
(скромность это моё :mrgreen: )
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:46


14 000 доларів в Закарпаттію
В Києві за теж саме 35 000
Чому так?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:50

Смотрю рекламу на ТВ раши.
И мне напоминает Украину в 2014-15г. (Банки, таблетки для похудения, продукты питания сомнит. производства и т.д) :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:52

російська економіка розвалюється

русні - пи..а
Denik
 
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