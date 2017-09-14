budivelnik написав:

detroytred написав: Корупціонер за хабар заплющив очі на вирубку лісу або добуток бурштину, то як тоді порахувати вплив корупції?

Корупціонер за хабар призначив на посаду невігласи, який гальмує справи, то як тоді порахувати вплив корупції?

Корупціонер за хабар віддав тендер не тому, хто зможе далі розвивати справи, то як порахувати вплив?

Корупціонер за хабар просуває по вслужбі невідповідних офіцерів, то який вплив?

Корупціонер за хабар виставляє оцінки учням, то який вплив?

Головний негатив корупції - це гальмування та бар'єри розвитку ринків, суспільства, інституцій.

А те, що корупційний "податок", не є таким вже й захмарним у відсотковому відношенні, це кеп-очевидність.

Образно: корупціонер за копіку собі в кишеню запросто наносить шкоди на сотню гривень для країни. Корупціонер за хабар заплющив очі на вирубку лісу або добуток бурштину, то як тоді порахувати вплив корупції?Корупціонер за хабар призначив на посаду невігласи, який гальмує справи, то як тоді порахувати вплив корупції?Корупціонер за хабар віддав тендер не тому, хто зможе далі розвивати справи, то як порахувати вплив?Корупціонер за хабар просуває по вслужбі невідповідних офіцерів, то який вплив?Корупціонер за хабар виставляє оцінки учням, то який вплив?Головний негатив корупції - це гальмування та бар'єри розвитку ринків, суспільства, інституцій.А те, що корупційний "податок", не є таким вже й захмарним у відсотковому відношенні, це кеп-очевидність.Образно: корупціонер за копіку собі в кишеню запросто наносить шкоди на сотню гривень для країни.

Може давай такякщо до тебе не дійшло що написано - то ти спочатку книжки почитаєш , а потім вже коментувати почнеш1 Питання не в тому ТРЕБА чи НЕ ТРЕБА наказувати корупціонера.Корупціонера наказувати ТРЕБА2 Питання в тому що якщо гуцули не вимагають прислати звідкись наглядальника за ЇХ лісом і самі цей ліс не рубають - або рубають колеса заїзжим які пробують вирубати ЇХ ліс - то не треба наглядальникаЯкщо бурштин видобувають з урахуванням правил лісокористування і головний бурштинокопач села відповідає за те щоб його дітям залишився ліс а не місячна поляна - то не треба у ВР приймати закон і виділяти кошти для тих хто буде приймати рішення кому можна а кому не можна.І останнєЩо таке корупціонер собі копійку в кишеню?Звідки взялвся той хто цю копійку кладе? він також корупціонер?чи може закон прописаний по дебільному...Адже якщо ДОЗВОЛЯТИ не треба то й копійки ніхто класти не будеОт і виходитьТреьба боротись за зменшення дозволів від влади і збільшення відповідальності перед самими собою - тоді будете багатимиа будете тягнути совковий кримінальний кодекс - то так і до трьох колосків недовго дійти...