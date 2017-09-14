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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11087110881108911090>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:59

  UA написав:14 000 доларів в Закарпаттію
В Києві за теж саме 35 000
Чому так?

Если ты знаешь расценки на коррупционные действия в Киеве, то почему нет твоего заявления в ДБР ?
Чому так ? )

Кстати, очень интересная тема про психические расстройства
Потом же, куча ограничений, водителем - низзя, ружжо для охоты - низзя
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:07

  Denik написав:русні - пи..а
[youtube]Rl05cU5phvo[/youtu..]

Сколько времени вы уже поёте эту песню?
И сколько ещё будете?
Назовите уже окончательную дату.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В кривом роге на территории тцк, один тцк-ашник бьёт человека, второй с автоматом угрожает жене. Жена перелазит к лежащему избитому мужу, тцк-ашник с автоматом даёт очередь.

Это край. Это уже война с народом
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:10

Faceless
К нашему разговору последний вопрос.
Что вы считаете опаснее и вреднее для человечества - диктатуру в какой-то отдельно взятой стране или всеобщую ядерную войну?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:12

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Войну в Чечне можно назвать гражданской с большой натяжкой. Это, скорее, "умиротворение непокорной провинции" или даже завоевание непокорного государства.
21 століття , а великий гуманіст повторює шлях миколи1 , олександра1, олександра2 - часів 1817-1864
і це не диктатура...
до речі
будь-який диктатор спочатку паїнька а в процесі перебування при владі чим довше-тим сильніше закручує гайки...
і для того щоб мільйони знищити не треба перебувати при владі вічно
достатньо три роки
Камбоджа і її комуністичні лідери
..........

Что сказать-то хотели?
И какое отношение это имеет в чеченской войне?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:13

Екскерівник Хмельницької прокуратури, звільнений на тлі скандалу з інвалідностями, отримав нову посаду :lol:

Колишнього керівника Хмельницької прокуратури Олексія Олійника призначили прокурором відділу обласної прокуратури. Таку інформацію надали в Офісі генпрокурора у відповідь на запит ЦПК.

Там також додали, що Олійник перебуватиме на посаді до березня 2026 року, поки інший прокурор перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

Крім того, службове розслідування щодо хмельницьких прокурорів з інвалідностями було продовжене ще на місяць. Це відбувається нібито через "необхідність у проведенні додаткових перевірочних дій". Таким чином, поки не буде результатів службового розслідування, Олійник та інші 60 хмельницьких прокурорів з інвалідностями, продовжать працювати в органах прокуратури і отримуватимуть відповідні пенсійні виплати. :lol: 8)
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення

Это в тему обсасывания каждого видосика о ТЦК
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:31

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но с другой стороны из практики я убеждён, что за редкими исключениями все наши богатства созданы незаконными методами. Разными. От взяток и контрабанды до прямого расхищения государственной собственности. Доказать это часто практически невозможно.
Давайте спробуємо не розглядати законність отриманого того чи іншого багатства
А спробуємо розібратись - скільки в пропорції до створеного в Україні і отриманого чесним шляхом - крадеться...

Отже
Давайте на пальцях
Є ВВП 2020-2023
рік_______млн грн___грн/місяць__працюючих__зарплати+пенсії___% до ВВП
2020______4194102_____11597_____15915000____2214795+700000___69%
2021______5459574_____14017_____15610000____2625664+700000___61%
2022______5191028_____14857_____15693000____2797810+700000___67%

А тепер ризикніть заявити що багато крадеться-якщо 60-70% повертається у вигляді ЗАРПЛАТИ і ПЕНСІЇ
Тобто
Якщо розмір капітальних вкладень =0 (а це неможливо) - то вкрасти можна тільки
30% мінус розмір капітальних вкладень= 5% максимум (моє ІМХО).
На моє тверде переконання в Державі крадеться (не чесно перерозподіляється) близько 1-3% ВВП.
А збільшення доходів середньостатистичного навіть на +5%.. - це ні про що
Якби роботяга знав що його дурять ВСЬОГО на максимум 5%... - жоден популіст не змусив би цього роботягу проголосувати за популістичні заяви що він все в багатих забере і бідним віддасть.
І як тільки до населення дійде що обіцянками про справедливий розподі - його просто дурять щоб мати можливість вкрасти 1-5%... - так відразу ера популізму і закінчиться.

Даже 5% это очень много - примерно 10 млрд. долл. в 2021. Если в грн, то 273 млрд. грн. Это примерно равно всем расходам Украины на "фінансування сектору безпеки і оборони" и более, чем в 2 раза превышает расходы на Минобороны, т.е. на армию в 2021 было предусмотрено 117,5 млрд грн.
Но это вы считали только по текущим расходам-доходам. А сколько разграбили "общенародной собственности", оставшейся от СССР.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:35

  ЛАД написав:Faceless
К нашему разговору последний вопрос.
Что вы считаете опаснее и вреднее для человечества - диктатуру в какой-то отдельно взятой стране или всеобщую ядерную войну?

ИМХО
ЛАД - лучше ужасный конец, чем ужас без конца
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:44

«Нам нужно восполнить потери, которые
несем на СВО», — 2,5 млн рублей будут платить в Ульяновске за подписание контракта до конца года

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) сообщил, что вводит дополнительную выплату в 1,5 млн рублей за подписание контракта с Минобороны. С учетом выплаты от города Ульяновска можно получить до двух с половиной миллионов рублей.

«Нам нужно восполнить потери, которые
несем на СВО. До нового года мы должны обеспечить 900 контрактников. Без
выполнения этой задачи все остальное будет
бессмысленно», — объяснил Русских во время заседания заксобрания региона.

С помощью единоразовых выплат регионы выполняют квоты на военных-контрактников и соревнуются за рекрутов. Текущий рекорд держат Нижегородская и Белгородская области, где за подписание бессрочного контракта с Минобороны можно получить 3 млн рублей.


Рашисти можуть здійснити прорив на фронті в будь-який момент: катастрофічно не вистачає піхоти, - CNN з посиланням на наших військових.

• Селидове захищали лише 60 солдатів, яких швидко оточили окупанти.
• Штурм може привести до значних втрат за один день.
• Новобранці не готові до боїв, командири припускаються помилок.
• Війська навколо Покровська отримали наказ стріляти по невідомим, побоюючись ворожих розвідгруп
.
Wirująświatła
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