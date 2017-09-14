ЛАД написав:Войну в Чечне можно назвать гражданской с большой натяжкой. Это, скорее, "умиротворение непокорной провинции" или даже завоевание непокорного государства.
21 століття , а великий гуманіст повторює шлях миколи1 , олександра1, олександра2 - часів 1817-1864 і це не диктатура... до речі будь-який диктатор спочатку паїнька а в процесі перебування при владі чим довше-тим сильніше закручує гайки... і для того щоб мільйони знищити не треба перебувати при владі вічно достатньо три роки Камбоджа і її комуністичні лідери ..........
Что сказать-то хотели? И какое отношение это имеет в чеченской войне?
Екскерівник Хмельницької прокуратури, звільнений на тлі скандалу з інвалідностями, отримав нову посаду
Колишнього керівника Хмельницької прокуратури Олексія Олійника призначили прокурором відділу обласної прокуратури. Таку інформацію надали в Офісі генпрокурора у відповідь на запит ЦПК.
Там також додали, що Олійник перебуватиме на посаді до березня 2026 року, поки інший прокурор перебуває у відпустці для догляду за дитиною.
Крім того, службове розслідування щодо хмельницьких прокурорів з інвалідностями було продовжене ще на місяць. Це відбувається нібито через "необхідність у проведенні додаткових перевірочних дій". Таким чином, поки не буде результатів службового розслідування, Олійник та інші 60 хмельницьких прокурорів з інвалідностями, продовжать працювати в органах прокуратури і отримуватимуть відповідні пенсійні виплати.
ЛАД написав:Но с другой стороны из практики я убеждён, что за редкими исключениями все наши богатства созданы незаконными методами. Разными. От взяток и контрабанды до прямого расхищения государственной собственности. Доказать это часто практически невозможно.
Давайте спробуємо не розглядати законність отриманого того чи іншого багатства А спробуємо розібратись - скільки в пропорції до створеного в Україні і отриманого чесним шляхом - крадеться...
Отже Давайте на пальцях Є ВВП 2020-2023 рік_______млн грн___грн/місяць__працюючих__зарплати+пенсії___% до ВВП 2020______4194102_____11597_____15915000____2214795+700000___69% 2021______5459574_____14017_____15610000____2625664+700000___61% 2022______5191028_____14857_____15693000____2797810+700000___67%
А тепер ризикніть заявити що багато крадеться-якщо 60-70% повертається у вигляді ЗАРПЛАТИ і ПЕНСІЇ Тобто Якщо розмір капітальних вкладень =0 (а це неможливо) - то вкрасти можна тільки 30% мінус розмір капітальних вкладень= 5% максимум (моє ІМХО). На моє тверде переконання в Державі крадеться (не чесно перерозподіляється) близько 1-3% ВВП. А збільшення доходів середньостатистичного навіть на +5%.. - це ні про що Якби роботяга знав що його дурять ВСЬОГО на максимум 5%... - жоден популіст не змусив би цього роботягу проголосувати за популістичні заяви що він все в багатих забере і бідним віддасть. І як тільки до населення дійде що обіцянками про справедливий розподі - його просто дурять щоб мати можливість вкрасти 1-5%... - так відразу ера популізму і закінчиться.
Даже 5% это очень много - примерно 10 млрд. долл. в 2021. Если в грн, то 273 млрд. грн. Это примерно равно всем расходам Украины на "фінансування сектору безпеки і оборони" и более, чем в 2 раза превышает расходы на Минобороны, т.е. на армию в 2021 было предусмотрено 117,5 млрд грн. Но это вы считали только по текущим расходам-доходам. А сколько разграбили "общенародной собственности", оставшейся от СССР.
«Нам нужно восполнить потери, которые несем на СВО», — 2,5 млн рублей будут платить в Ульяновске за подписание контракта до конца года
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) сообщил, что вводит дополнительную выплату в 1,5 млн рублей за подписание контракта с Минобороны. С учетом выплаты от города Ульяновска можно получить до двух с половиной миллионов рублей.
«Нам нужно восполнить потери, которые несем на СВО. До нового года мы должны обеспечить 900 контрактников. Без выполнения этой задачи все остальное будет бессмысленно», — объяснил Русских во время заседания заксобрания региона.
С помощью единоразовых выплат регионы выполняют квоты на военных-контрактников и соревнуются за рекрутов. Текущий рекорд держат Нижегородская и Белгородская области, где за подписание бессрочного контракта с Минобороны можно получить 3 млн рублей.
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Рашисти можуть здійснити прорив на фронті в будь-який момент: катастрофічно не вистачає піхоти, - CNN з посиланням на наших військових.
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