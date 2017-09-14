Кваліфікують дії всл як дрібне хуліганство, максимум. Жінці пришиють умовний термін за звіряче побиття всл роти охорони та проникненння на режимний об'єкт, тій що знімала 5-ку за дискредитацію та відеозйомку..
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 27 лис, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
«Нам нужно восполнить потери, которые несем на СВО», — 2,5 млн рублей будут платить в Ульяновске за подписание контракта до конца года
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) сообщил, что вводит дополнительную выплату в 1,5 млн рублей за подписание контракта с Минобороны. С учетом выплаты от города Ульяновска можно получить до двух с половиной миллионов рублей.
«Нам нужно восполнить потери, которые несем на СВО. До нового года мы должны обеспечить 900 контрактников. Без выполнения этой задачи все остальное будет бессмысленно», — объяснил Русских во время заседания заксобрания региона.
С помощью единоразовых выплат регионы выполняют квоты на военных-контрактников и соревнуются за рекрутов. Текущий рекорд держат Нижегородская и Белгородская области, где за подписание бессрочного контракта с Минобороны можно получить 3 млн рублей.
‼
Рашисти можуть здійснити прорив на фронті в будь-який момент: катастрофічно не вистачає піхоти, - CNN з посиланням на наших військових.
• Селидове захищали лише 60 солдатів, яких швидко оточили окупанти. • Штурм може привести до значних втрат за один день. • Новобранці не готові до боїв, командири припускаються помилок. • Війська навколо Покровська отримали наказ стріляти по невідомим, побоюючись ворожих розвідгруп
.
Нічого дивного - нехай наші ще підвищать моб.вік до 65р - може так ще більш потужну армію ще спотужнять?!))
Плять, ну то капець! Це ж дітям в школі зрозуміло як і кого потрібно було ЩЕ РАНІШЕ набирати/залучати в ЗСУ!
А таке враження, що робили і роблять все навпаки!🤦🏻