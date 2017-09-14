RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11087110881108911090

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:48

  Бетон написав:В кривом роге на территории тцк, один тцк-ашник бьёт человека, второй с автоматом угрожает жене. Жена перелазит к лежащему избитому мужу, тцк-ашник с автоматом даёт очередь.

Это край. Это уже война с народом

Новость отсюда?
https://t.me/kindzadza_ua/11842
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25883
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2417 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:48

  pesikot написав:Зображення

Это в тему обсасывания каждого видосика о ТЦК

Ось реалії і цікавий відосик місячної давності від воюючого комбата. Про кордони 91, 22, 14 року.
Це вже зрада?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 27 лис, 2024 18:51, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:50

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:В кривом роге на территории тцк, один тцк-ашник бьёт человека, второй с автоматом угрожает жене. Жена перелазит к лежащему избитому мужу, тцк-ашник с автоматом даёт очередь.

Это край. Это уже война с народом

Новость отсюда?
https://t.me/kindzadza_ua/11842

Угу
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3969
З нами з: 17.12.22
Подякував: 109 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:52

  pesikot написав:Зображення
Это

:mrgreen: не всьо так однозначно ©
... помню, в туалеты по дороге на озеро Рица было страшно заходить - они КИШЕЛИ ПЧЕЛАМИ

ВЕСЬ мир - |овно ™
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 27 лис, 2024 19:15, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 5560
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1769 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 19:00

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:В кривом роге на территории тцк, один тцк-ашник бьёт человека, второй с автоматом угрожает жене. Жена перелазит к лежащему избитому мужу, тцк-ашник с автоматом даёт очередь.

Это край. Это уже война с народом

Новость отсюда?
https://t.me/kindzadza_ua/11842

Угу

Кваліфікують дії всл як дрібне хуліганство, максимум.
Жінці пришиють умовний термін за звіряче побиття всл роти охорони та проникненння на режимний об'єкт, тій що знімала 5-ку за дискредитацію та відеозйомку.. :twisted:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 27 лис, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5339
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 19:01

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
«Нам нужно восполнить потери, которые
несем на СВО», — 2,5 млн рублей будут платить в Ульяновске за подписание контракта до конца года

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) сообщил, что вводит дополнительную выплату в 1,5 млн рублей за подписание контракта с Минобороны. С учетом выплаты от города Ульяновска можно получить до двух с половиной миллионов рублей.

«Нам нужно восполнить потери, которые
несем на СВО. До нового года мы должны обеспечить 900 контрактников. Без
выполнения этой задачи все остальное будет
бессмысленно», — объяснил Русских во время заседания заксобрания региона.

С помощью единоразовых выплат регионы выполняют квоты на военных-контрактников и соревнуются за рекрутов. Текущий рекорд держат Нижегородская и Белгородская области, где за подписание бессрочного контракта с Минобороны можно получить 3 млн рублей.


Рашисти можуть здійснити прорив на фронті в будь-який момент: катастрофічно не вистачає піхоти, - CNN з посиланням на наших військових.

• Селидове захищали лише 60 солдатів, яких швидко оточили окупанти.
• Штурм може привести до значних втрат за один день.
• Новобранці не готові до боїв, командири припускаються помилок.
• Війська навколо Покровська отримали наказ стріляти по невідомим, побоюючись ворожих розвідгруп
.

Нічого дивного - нехай наші ще підвищать моб.вік до 65р :lol: - може так ще більш потужну армію ще спотужнять?!))

Плять, ну то капець!
Це ж дітям в школі зрозуміло як і кого потрібно було ЩЕ РАНІШЕ набирати/залучати в ЗСУ!

А таке враження, що робили і роблять все навпаки!🤦🏻

Як так?©


п.с.
Ще була остання надія, що піде на захист Батьківщини чоловік Флер і сини Будівельника... - але, вони просто не захотіли :lol:

Результат - на табло!©(на мапі діп стейт)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7171
З нами з: 18.03.21
Подякував: 234 раз.
Подякували: 952 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 19:12

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:Зображення

Это в тему обсасывания каждого видосика о ТЦК

Ось реалії і цікавий відосик місячної давності від воюючого комбата. Про кордони 91, 22, 14 року.
Це вже зрада?

Госпидя, коли вже хоч хтось буде читати, перш ніж писати
Я писав в контексті ТЦК

Що це за постійний фетіш про кордони

Вони не проглядаються, тому про них говорити дуже зарано

Але й не потрібно говорити, ой, все погано, то давайте віддамо, може стане краще.

Не потрібно постійно шукати лайно, якщо є хоч трошки меду
Треба головою думати, а не жерти в неї або штангу на неї упускати
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10684
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 11087110881108911090
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 75365
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 244583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 876555
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2120)
27.11.2024 17:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.