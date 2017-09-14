Кваліфікують дії всл як дрібне хуліганство, максимум. Жінці пришиють умовний термін за звіряче побиття всл роти охорони та проникненння на режимний об'єкт, тій що знімала 5-ку за дискредитацію та відеозйомку..
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 27 лис, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Кваліфікують дії всл як дрібне хуліганство, максимум. Жінці пришиють умовний термін за звіряче побиття всл роти охорони та проникненння на режимний об'єкт, тій що знімала 5-ку за дискредитацію та відеозйомку..
Яке хуліганство якщо він караульний РО РО ? Хай дякує шо не стріляв на ураження. А тій що знімала реально, згідно законодавства п.с. Просто пи,дець, дуже потужно. п.п.с. важаючихся подолати Тису прибуло
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 27 лис, 2024 19:38, всього редагувалось 2 разів.
Угу Кваліфікують дії всл як дрібне хуліганство, максимум. Жінці пришиють умовний термін за звіряче побиття всл роти охорони та проникненння на режимний об'єкт, тій що знімала 5-ку за дискредитацію та відеозйомку..
Яке хуліганство якщо він караульний РО РО ? Хай дякує шо не стріляв на ураження. А тій що знімала реально. п.с. Просто пи,дець, дуже потужно. п.п.с. важаючихся подолати Тису прибуло
Таких випадків сотні в день. Ніхто нічого не кваліфікує. Викинуть на полігон і забудуть
jump написав: На кожного вбитого солдата припадає 6-8 важкопоранених, які не можуть більше брати участь у боях.
Ця цифра не є правдоподібною. В сучасних війнах співвідношенні 1:3 або 1:4. В 2СВ було 1:2. Тому або кількість загиблих занижують. Очевидно для чого. Або кількість важкопоранених завищена. Люди косять під важкопоранених щоб списатись. Або і те і інше.
Без руки чи ноги, це легко чи тяжко? Воювати може, чи відсвічувати в теплік? Від інфаркту/інсульту/діабету? І т.д. і т.п. купа запитань на які не буде відповіді.
Во 2-ой мировой - массовыми были пулевые ранения, которые сейчас крайне редки. Сейчас в массе своей - минные осколочные; осколки не только повреждают конечность, НО и залетают под броник, поражают другие части тела, в т.ч., внутренние органы. Отсутствующая конечность - на виду а сопутствующие ранения в туловище, другие части тела; а хронические (возрастные) болезни, в частности, сосудов, сердца, печени, легких!?
ЛАД написав:СССР после 20 съезда (точнее, чуть позже) на диктатуру не тянет.
після ХХго з'їзду (14-25 лютого 1956) почалась "видлига", яка тривала до розгрому виставки авангардистів в Манежі (1 грудня 1962р)-меньше 7 років.
Леонід Брежнев у спогадах запамятався майже анекдотичним персонажем, хоч справді це було не так. Дорогий Леонід Іліч і його соратники (Андропов, Суслов, Черненко, Устінов, Громико) -вважали, что так зване покращення і послаблення ежових руковиць на горлі народу шкодить дисциплині в колективах і сповільнює шлях ссср до комунізму, тому вирішили показати "інтелігенції", що "игри в оттепель" закінчились
перші хвилі арештів пройшли у серпні-вересні 1965
2хв
для справки: Брежнев посунув Хрущева в жовтні 1964р, тобто менше року при верховній владі і почав репресії (ЛАД, це на ваш погляд комсомольця на той час, диктатура чи просто іграшки, а каральна психіатрія? це диктатура чи теж забава?
Практика систематичного використання в СРСР психіатрії з метою ізоляції дисидентів сформувалася наприкінці 1950-х — на початку 1960-х років. Хрущовська «відлига» розбудила суспільство й цим налякала владу. Для приборкання суспільної активності стали використовувати каральну психіатрію. Особливу роль тут відіграв голова КГБ СРСР Юрій Андропов (1967–1982), який у квітні 1969-го направив у ЦК КПРС проект плану розширення мережі психлікарень і вдосконалення їх використання для захисту інтересів держави та суспільства. Окрім понад десятка спецпсихлікарень МВС СРСР (до 1961 року їх називали тюремними) існували також спецвідділення в психлікарнях загального типу Міністерства охорони здоров’я СРСР. Підставою для поміщення в психіатричну лікарню була копія рішення суду про направлення на примусове лікування (проте «лікували» й без рішення суду).
Серед півтора десятка спецпсихлікарень МВС СРСР в Україні з 1968 року така лікарня існувала в тогочасному Дніпропетровську. У ній перебували такі українські дисиденти, як Леонід Плющ, Микола Плахотнюк, Анатолій Лупиніс, Володимир Клебанов, Йосип Тереля, Ярослав Кравчук та ін.
Найвідомішою жертвою каральної психіатрії став генерал Петро Григоренко. Він був помітною постаттю правозахисного руху, а тому інакодумство радянського генерала намагалися пояснити божевіллям. У підсумку в психіатричних лікарнях генерал перебував упродовж шести з половиною років.