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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11088110891109011091>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:50

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:В кривом роге на территории тцк, один тцк-ашник бьёт человека, второй с автоматом угрожает жене. Жена перелазит к лежащему избитому мужу, тцк-ашник с автоматом даёт очередь.

Это край. Это уже война с народом

Новость отсюда?
https://t.me/kindzadza_ua/11842

Угу
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 18:52

  pesikot написав:Зображення
Это

:mrgreen: не всьо так однозначно ©
... помню, в туалеты по дороге на озеро Рица было страшно заходить - они КИШЕЛИ ПЧЕЛАМИ

ВЕСЬ мир - |овно ™
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 27 лис, 2024 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 19:00

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:В кривом роге на территории тцк, один тцк-ашник бьёт человека, второй с автоматом угрожает жене. Жена перелазит к лежащему избитому мужу, тцк-ашник с автоматом даёт очередь.

Это край. Это уже война с народом

Новость отсюда?
https://t.me/kindzadza_ua/11842

Угу

Кваліфікують дії всл як дрібне хуліганство, максимум.
Жінці пришиють умовний термін за звіряче побиття всл роти охорони та проникненння на режимний об'єкт, тій що знімала 5-ку за дискредитацію та відеозйомку.. :twisted:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 27 лис, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 19:12

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:Зображення

Это в тему обсасывания каждого видосика о ТЦК

Ось реалії і цікавий відосик місячної давності від воюючого комбата. Про кордони 91, 22, 14 року.
Це вже зрада?

Госпидя, коли вже хоч хтось буде читати, перш ніж писати
Я писав в контексті ТЦК

Що це за постійний фетіш про кордони

Вони не проглядаються, тому про них говорити дуже зарано

Але й не потрібно говорити, ой, все погано, то давайте віддамо, може стане краще.

Не потрібно постійно шукати лайно, якщо є хоч трошки меду
Треба головою думати, а не жерти в неї або штангу на неї упускати
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 19:32

  _Mykola_ написав:
  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:Новость отсюда?
https://t.me/kindzadza_ua/11842

Угу

Кваліфікують дії всл як дрібне хуліганство, максимум.
Жінці пришиють умовний термін за звіряче побиття всл роти охорони та проникненння на режимний об'єкт, тій що знімала 5-ку за дискредитацію та відеозйомку.. :twisted:

Яке хуліганство якщо він караульний РО РО ? Хай дякує шо не стріляв на ураження.
А тій що знімала реально, згідно законодавства :(
п.с. Просто пи,дець, дуже потужно.
п.п.с. важаючихся подолати Тису прибуло
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 27 лис, 2024 19:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 19:36

  UA написав:
14 000 доларів в Закарпаттію
В Києві за теж саме 35 000
Чому так?

Рынок: спрос/предложение :)
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 19:38

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:Новость отсюда?
https://t.me/kindzadza_ua/11842

Угу
Кваліфікують дії всл як дрібне хуліганство, максимум.
Жінці пришиють умовний термін за звіряче побиття всл роти охорони та проникненння на режимний об'єкт, тій що знімала 5-ку за дискредитацію та відеозйомку.. :twisted:

Яке хуліганство якщо він караульний РО РО ? Хай дякує шо не стріляв на ураження.
А тій що знімала реально.
п.с. Просто пи,дець, дуже потужно.
п.п.с. важаючихся подолати Тису прибуло

Таких випадків сотні в день. Ніхто нічого не кваліфікує. Викинуть на полігон і забудуть
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 20:04

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  jump написав: На кожного вбитого солдата припадає 6-8 важкопоранених, які не можуть більше брати участь у боях.

Ця цифра не є правдоподібною. В сучасних війнах співвідношенні 1:3 або 1:4. В 2СВ було 1:2.
Тому або кількість загиблих занижують. Очевидно для чого.
Або кількість важкопоранених завищена. Люди косять під важкопоранених щоб списатись.
Або і те і інше.

Без руки чи ноги, це легко чи тяжко? Воювати може, чи відсвічувати в теплік? Від інфаркту/інсульту/діабету? І т.д. і т.п. купа запитань на які не буде відповіді.


Во 2-ой мировой - массовыми были пулевые ранения, которые сейчас крайне редки. Сейчас в массе своей - минные осколочные; осколки не только повреждают конечность, НО и залетают под броник, поражают другие части тела, в т.ч., внутренние органы. Отсутствующая конечность - на виду а сопутствующие ранения в туловище, другие части тела; а хронические (возрастные) болезни, в частности, сосудов, сердца, печени, легких!?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:СССР после 20 съезда (точнее, чуть позже) на диктатуру не тянет.


після ХХго з'їзду (14-25 лютого 1956) почалась "видлига", яка тривала до розгрому виставки авангардистів в Манежі (1 грудня 1962р)-меньше 7 років.

Леонід Брежнев у спогадах запамятався майже анекдотичним персонажем, хоч справді це було не так. Дорогий Леонід Іліч і його соратники (Андропов, Суслов, Черненко, Устінов, Громико) -вважали, что так зване покращення і послаблення ежових руковиць на горлі народу шкодить дисциплині в колективах і сповільнює шлях ссср до комунізму, тому вирішили показати "інтелігенції", що "игри в оттепель" закінчились


перші хвилі арештів пройшли у серпні-вересні 1965
2хв

для справки: Брежнев посунув Хрущева в жовтні 1964р, тобто менше року при верховній владі і почав репресії (ЛАД, це на ваш погляд комсомольця на той час, диктатура чи просто іграшки, а каральна психіатрія? це диктатура чи теж забава?

Практика систематичного використання в СРСР психіатрії з метою ізоляції дисидентів сформувалася наприкінці 1950-х — на початку 1960-х років. Хрущовська «відлига» розбудила суспільство й цим налякала владу. Для приборкання суспільної активності стали використовувати каральну психіатрію. Особливу роль тут відіграв голова КГБ СРСР Юрій Андропов (1967–1982), який у квітні 1969-го направив у ЦК КПРС проект плану розширення мережі психлікарень і вдосконалення їх використання для захисту інтересів держави та суспільства. Окрім понад десятка спецпсихлікарень МВС СРСР (до 1961 року їх називали тюремними) існували також спецвідділення в психлікарнях загального типу Міністерства охорони здоров’я СРСР. Підставою для поміщення в психіатричну лікарню була копія рішення суду про направлення на примусове лікування (проте «лікували» й без рішення суду).

Серед півтора десятка спецпсихлікарень МВС СРСР в Україні з 1968 року така лікарня існувала в тогочасному Дніпропетровську. У ній перебували такі українські дисиденти, як Леонід Плющ, Микола Плахотнюк, Анатолій Лупиніс, Володимир Клебанов, Йосип Тереля, Ярослав Кравчук та ін.

Найвідомішою жертвою каральної психіатрії став генерал Петро Григоренко. Він був помітною постаттю правозахисного руху, а тому інакодумство радянського генерала намагалися пояснити божевіллям. У підсумку в психіатричних лікарнях генерал перебував упродовж шести з половиною років.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 20:08

  Wirująświatła написав:
  Vadim_ написав:И тем не менее он там был , с его слов, і доказів я не бачив, але а вы там были, обвиняя его в сзч?
писякота за путина. он со всеми нашими военными на ветке грызётся, с бандерлогом, с успихом. Оправдывает беззаконие ТЦК


(как пел Высоцкий: "агрессивный бестия - чисто фараон, ну, а где агрессия - там мне не резон" - ПОЭТОМУ я забанил его нафик!).
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