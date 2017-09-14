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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11088110891109011091

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 20:20

  ЛАД написав:
  Denik написав:русні - пи..а
[youtube]Rl05cU5phvo[/youtu..]

Сколько времени вы уже поёте эту песню?
И сколько ещё будете?
Назовите уже окончательную дату.


русні вистачить запасів зброї на 2 роки, запасів грошей на 1,5роки (але якщо темпи зубожіння будуть наростати, то все прискориться, може вистачить на 7-8 місяців

-доки платять пенсії і послуги ЖКХ виконуються -росіяне будуть терпіти до останнього

-проблеми з ЖКХ (інвестиції в апгрейд старих радянських водопроводів/каналізацій/котелен з 2017-2023 склали 1трн руб. щоб уникнути повного колапсу ЖКХ до 2030р потрібно 14трлн рублів

-рубль вже 114 до долара (120 до евро) після того США заподіяли санкції проти Газпромбанку, це головний банк по розрахункам за газ.

-Челябінск бастує, це початок
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 20:23

  Vadim_ написав:
  _Mykola_ написав:
  Бетон написав:Кваліфікують дії всл як дрібне хуліганство, максимум.
Жінці пришиють умовний термін за звіряче побиття всл роти охорони та проникненння на режимний об'єкт, тій що знімала 5-ку за дискредитацію та відеозйомку.. :twisted:

Яке хуліганство якщо він караульний РО РО ? Хай дякує шо не стріляв на ураження.

По Закону тцк никакого отношения к ЗСУ не имеют - нет у них никаких караульных.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 20:26

❗️США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, – Reuters з посиланням на американських чиновників.

https://www.reuters.com/world/us-urges- ... 024-11-27/
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 20:31

  _hunter написав:Кваліфікують дії всл як дрібне хуліганство, максимум.
Жінці пришиють умовний термін за звіряче побиття всл роти охорони та проникненння на режимний об'єкт, тій що знімала 5-ку за дискредитацію та відеозйомку.. :twisted:

Яке хуліганство якщо він караульний РО РО ? Хай дякує шо не стріляв на ураження.
[/quote][/quote]

По Закону тцк никакого отношения к ЗСУ не имеют - нет у них никаких караульных.[/quote]

)))) це кровью чи лімфою на заборі у Германії написано ?
Ходив би ти за своїм кєфірчіком , та й за єврами ...
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 20:45

  _hunter написав:По Закону тцк никакого отношения к ЗСУ не имеют .

Прошу може рацію оцю відверту брехню (ще невідомо з якою метою) гідно оцінити.
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  #<1 ... 11088110891109011091
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