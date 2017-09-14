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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 лис, 2024 20:20
ЛАД написав: Denik написав:
русні - пи..а
[youtube]Rl05cU5phvo[/youtu..]
Сколько времени вы уже поёте эту песню?
И сколько ещё будете?
Назовите уже окончательную дату.
русні вистачить запасів зброї на 2 роки, запасів грошей на 1,5роки (але якщо темпи зубожіння будуть наростати, то все прискориться, може вистачить на 7-8 місяців
-доки платять пенсії і послуги ЖКХ виконуються -росіяне будуть терпіти до останнього
-проблеми з ЖКХ (інвестиції в апгрейд старих радянських водопроводів/каналізацій/котелен з 2017-2023 склали 1трн руб. щоб уникнути повного колапсу ЖКХ до 2030р потрібно 14трлн рублів
-рубль вже 114 до долара (120 до евро) після того США заподіяли санкції проти Газпромбанку, це головний банк по розрахункам за газ.
-Челябінск бастує, це початок
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Додано: Сер 27 лис, 2024 20:23
Vadim_ написав: _Mykola_ написав: Бетон написав:
Кваліфікують дії всл як дрібне хуліганство, максимум.
Жінці пришиють умовний термін за звіряче побиття всл роти охорони та проникненння на режимний об'єкт, тій що знімала 5-ку за дискредитацію та відеозйомку..
Яке хуліганство якщо він караульний РО РО ? Хай дякує шо не стріляв на ураження.
По Закону тцк никакого отношения к ЗСУ не имеют - нет у них никаких караульных.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 20:26
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Додано: Сер 27 лис, 2024 20:31
_hunter написав:
Кваліфікують дії всл як дрібне хуліганство, максимум.
Жінці пришиють умовний термін за звіряче побиття всл роти охорони та проникненння на режимний об'єкт, тій що знімала 5-ку за дискредитацію та відеозйомку..
Яке хуліганство якщо він караульний РО РО ? Хай дякує шо не стріляв на ураження.
[/quote][/quote]
По Закону тцк никакого отношения к ЗСУ не имеют - нет у них никаких караульных.[/quote]
)))) це кровью чи лімфою на заборі у Германії написано ?
Ходив би ти за своїм кєфірчіком , та й за єврами ...
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Додано: Сер 27 лис, 2024 20:45
_hunter написав:
По Закону тцк никакого отношения к ЗСУ не имеют .
Прошу може рацію оцю відверту брехню (ще невідомо з якою метою) гідно оцінити.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 20:46
pesikot написав: UA написав:
14 000 доларів в Закарпаттію
В Києві за теж саме 35 000
Чому так?
Если ты знаешь расценки на коррупционные действия в Киеве, то почему нет твоего заявления в ДБР ?
Чому так ? )
Кстати, очень интересная тема про психические расстройства
Потом же, куча ограничений, водителем - низзя, ружжо для охоты - низзя
ИМХО если тело готово отлистать 35куе за левую справку о невменяемости то диагноз как раз реальный)))
УА все знает, он первосортный первый сорт)))
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