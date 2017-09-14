RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1108811089110901109111092>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 20:45

_hunter"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154 ... D0%BF#Text
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 27 лис, 2024 20:52, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 13664
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 20:46

  pesikot написав:
  UA написав:14 000 доларів в Закарпаттію
В Києві за теж саме 35 000
Чому так?

Если ты знаешь расценки на коррупционные действия в Киеве, то почему нет твоего заявления в ДБР ?
Чому так ? )

Кстати, очень интересная тема про психические расстройства
Потом же, куча ограничений, водителем - низзя, ружжо для охоты - низзя

ИМХО если тело готово отлистать 35куе за левую справку о невменяемости то диагноз как раз реальный)))
УА все знает, он первосортный первый сорт, с родственником Наполена жил по соседству в палате )))
Прохожий
 
Повідомлень: 13960
З нами з: 05.06.13
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1446 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 20:52

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Denik написав:русні - пи..а
[youtube]Rl05cU5phvo[/youtu..]

Сколько времени вы уже поёте эту песню?
И сколько ещё будете?
Назовите уже окончательную дату.


русні вистачить запасів зброї на 2 роки, запасів грошей на 1,5роки (але якщо темпи зубожіння будуть наростати, то все прискориться, може вистачить на 7-8 місяців

-доки платять пенсії і послуги ЖКХ виконуються -росіяне будуть терпіти до останнього

-проблеми з ЖКХ (інвестиції в апгрейд старих радянських водопроводів/каналізацій/котелен з 2017-2023 склали 1трн руб. щоб уникнути повного колапсу ЖКХ до 2030р потрібно 14трлн рублів

-рубль вже 114 до долара (120 до евро) після того США заподіяли санкції проти Газпромбанку, це головний банк по розрахункам за газ.

-Челябінск бастує, це початок

Там все це пох , поки купують нафту і інші копалини і там не бусифікують а платять великі гроші , війна буде безкінченною ,
там населення верящего в президента "поднявшего с колен" -146 млн. душ без учёта захваченных территорий Украины а у нас?
І промышленность военная в ином состоянии и возможностях...
Посмотрите интервью на ютюбе Б.Немцова
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3310
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 20:55

_hunter
Мають. Пряме. Підпорядковуються Командувачу Сухопутних військ. Правда, паралельно ще й Міністерству Оборони.

Інша справа, що варта виставляється на закритий і зданий під охорону об'єкт. Виставляються чатові. На пости.
Рота охорони при ТЦК доволі розмитий в цьому плані підрозділ.
Наврядчи отой всл був чатовим і була варта. Бо варта - це і начварти. Якого чатовий викликає в разі нападу на нього чи охороняємий об'єкт. Вже мав би прибігти за отой час з приміщення.

Там більше підходить порядок застосування зброї просто всл.
detroytred
 
Повідомлень: 31091
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:01

Трамп офіційно призначив спецпредставника по Україні: ним став Кіт Келлог.

Саме він є автором одного з найпопулярніших «мирних планів» команди Трампа:

▪️План пропонує заморожування ліній фронту в поточному стані.
▪️Документ передбачає обіцянку Україні надати більше американської зброї лише в тому випадку, якщо вона вступить у мирні перемовини.
▪️США попередять рф: якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва.
Xenon
 
Повідомлень: 4935
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:05

  Xenon написав:
❗️США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, – Reuters з посиланням на американських чиновників.

https://www.reuters.com/world/us-urges- ... 024-11-27/

США закликає понизити, МВФ вимагає підняти тарифи ...
Востаннє редагувалось flyman в Сер 27 лис, 2024 21:05, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37364
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2799 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:09

  Vadim_ написав:Яке хуліганство якщо він караульний РО РО ? Хай дякує шо не стріляв на ураження.

Тим хто бив військовозобов'язаного та жінку на території
_Mykola_
 
Повідомлень: 5340
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:10

  Xenon написав:
Трамп офіційно призначив спецпредставника по Україні: ним став Кіт Келлог.

Саме він є автором одного з найпопулярніших «мирних планів» команди Трампа:

▪️План пропонує заморожування ліній фронту в поточному стані.
▪️Документ передбачає обіцянку Україні надати більше американської зброї лише в тому випадку, якщо вона вступить у мирні перемовини.
▪️США попередять рф: якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва.

Обіцянку ?
Перемовини ?

Да легко

Україна вступає в мирні перемовини, США обіцяє допомогу

РФ не відмовляється від перемовин та крутить пейси новими і новими умовами

Допомоги Україні немає, РФ наступає. Перемовини йдуть

Десь влітку 2025 до Трампа щось доходить.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10685
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:11

  Миша-клиент написав: а хронические (возрастные) болезни, в частности, сосудов, сердца, печени, легких!?

+ Хребта та суглобів із-за амуніції.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5340
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Войну в Чечне можно назвать гражданской с большой натяжкой. Это, скорее, "умиротворение непокорной провинции" или даже завоевание непокорного государства.

Якщо виходити з того, що Ічкерія таки стала незалежною державою, тоді так - війна була не громадянська, а загарбницька.
Якщо виходити з точки зору, що це "непокірна провінція", яка оголосила про суверенітет, провела парламентські вибори, вибрала президента Дудаєва, тобто мала сформоване політичне підґрунтя своєї боротьби- це громадянська війна. Ну можете вибрати, що вам більше підходить
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35578
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8084 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 1108811089110901109111092>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dvmorte і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 75401
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 244671
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 876618
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3614)
27.11.2024 21:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.