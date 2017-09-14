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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 27 лис, 2024 20:45
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 27 лис, 2024 20:52, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 20:46
pesikot написав: UA написав:
14 000 доларів в Закарпаттію
В Києві за теж саме 35 000
Чому так?
Если ты знаешь расценки на коррупционные действия в Киеве, то почему нет твоего заявления в ДБР ?
Чому так ? )
Кстати, очень интересная тема про психические расстройства
Потом же, куча ограничений, водителем - низзя, ружжо для охоты - низзя
ИМХО если тело готово отлистать 35куе за левую справку о невменяемости то диагноз как раз реальный)))
УА все знает, он первосортный первый сорт, с родственником Наполена жил по соседству в палате )))
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Додано: Сер 27 лис, 2024 20:52
prodigy написав: ЛАД написав: Denik написав:
русні - пи..а
[youtube]Rl05cU5phvo[/youtu..]
Сколько времени вы уже поёте эту песню?
И сколько ещё будете?
Назовите уже окончательную дату.
русні вистачить запасів зброї на 2 роки, запасів грошей на 1,5роки (але якщо темпи зубожіння будуть наростати, то все прискориться, може вистачить на 7-8 місяців
-доки платять пенсії і послуги ЖКХ виконуються -росіяне будуть терпіти до останнього
-проблеми з ЖКХ (інвестиції в апгрейд старих радянських водопроводів/каналізацій/котелен з 2017-2023 склали 1трн руб. щоб уникнути повного колапсу ЖКХ до 2030р потрібно 14трлн рублів
-рубль вже 114 до долара (120 до евро) після того США заподіяли санкції проти Газпромбанку, це головний банк по розрахункам за газ.
-Челябінск бастує, це початок
Там все це пох , поки купують нафту і інші копалини і там не бусифікують а платять великі гроші , війна буде безкінченною ,
там населення верящего в президента "поднявшего с колен" -146 млн. душ без учёта захваченных территорий Украины а у нас?
І промышленность военная в ином состоянии и возможностях...
Посмотрите интервью на ютюбе Б.Немцова
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Vadim_
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Додано: Сер 27 лис, 2024 20:55
_hunter
Мають. Пряме. Підпорядковуються Командувачу Сухопутних військ. Правда, паралельно ще й Міністерству Оборони.
Інша справа, що варта виставляється на закритий і зданий під охорону об'єкт. Виставляються чатові. На пости.
Рота охорони при ТЦК доволі розмитий в цьому плані підрозділ.
Наврядчи отой всл був чатовим і була варта. Бо варта - це і начварти. Якого чатовий викликає в разі нападу на нього чи охороняємий об'єкт. Вже мав би прибігти за отой час з приміщення.
Там більше підходить порядок застосування зброї просто всл.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 21:01
Трамп офіційно призначив спецпредставника по Україні: ним став Кіт Келлог.
Саме він є автором одного з найпопулярніших «мирних планів» команди Трампа:
▪️План пропонує заморожування ліній фронту в поточному стані.
▪️Документ передбачає обіцянку Україні надати більше американської зброї лише в тому випадку, якщо вона вступить у мирні перемовини.
▪️США попередять рф: якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва.
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Xenon
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Додано: Сер 27 лис, 2024 21:05
Xenon написав:
США закликає понизити, МВФ вимагає підняти тарифи ...
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 27 лис, 2024 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 21:09
Vadim_ написав:
Яке хуліганство якщо він караульний РО РО ? Хай дякує шо не стріляв на ураження.
Тим хто бив військовозобов'язаного та жінку на території
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Додано: Сер 27 лис, 2024 21:10
Xenon написав:
Трамп офіційно призначив спецпредставника по Україні: ним став Кіт Келлог.
Саме він є автором одного з найпопулярніших «мирних планів» команди Трампа:
▪️План пропонує заморожування ліній фронту в поточному стані.
▪️Документ передбачає обіцянку Україні надати більше американської зброї лише в тому випадку, якщо вона вступить у мирні перемовини.
▪️США попередять рф: якщо вона відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку Києва.
Обіцянку ?
Перемовини ?
Да легко
Україна вступає в мирні перемовини, США обіцяє допомогу
РФ не відмовляється від перемовин та крутить пейси новими і новими умовами
Допомоги Україні немає, РФ наступає. Перемовини йдуть
Десь влітку 2025 до Трампа щось доходить.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 21:11
Миша-клиент написав:
а хронические (возрастные) болезни, в частности, сосудов, сердца, печени, легких!?
+ Хребта та суглобів із-за амуніції.
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Додано: Сер 27 лис, 2024 21:17
ЛАД написав:Войну в Чечне можно назвать гражданской с большой натяжкой. Это, скорее, "умиротворение непокорной провинции" или даже завоевание непокорного государства.
Якщо виходити з того, що Ічкерія таки стала незалежною державою, тоді так - війна була не громадянська, а загарбницька.
Якщо виходити з точки зору, що це "непокірна провінція", яка оголосила про суверенітет, провела парламентські вибори, вибрала президента Дудаєва, тобто мала сформоване політичне підґрунтя своєї боротьби- це громадянська війна. Ну можете вибрати, що вам більше підходить
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