Додано: Сер 27 лис, 2024 21:50

detroytred написав: Але розглядається реал, а не *якщо*. Але розглядається реал, а не *якщо*.

Хочер реалНа тобі реалПрийнятий закон який створив умови для корупції у МСЕК або дозволив прокурорам бути інвалідами....А тепер а -якщоЯкщо гроші які платять тим хто став корупціонерам - передати на закупку мавіків чи авто чи снаряди в бригади...То що станеться?адже ті хто платить 4000+ баксів за те щоб НЕ СЛУЖИТИ - служити все одно не будуть , вони навіть якщо потраплять у війська все одно будуть шукати кому заплатити...І що тоді? прокурори-слідаки-тюрми.. а в армії служити нікому і ворога бити нічима от коли гроші в бригади замість гроші в мсек чи тцк - так відразу зникає потреба в мсек і тцк ( у корупційному вигляді) а в ЗСУ зявляються засоби..ТомуЄ дві групи людейБільшість - БОРЦУНИ за абсолютну справедливість - ці як правило працюють за ідею , а так як ідея по суті недосяжна - дурні і бідніМеншість - ПРАЦІВНИКИ на кінцевий результат - ці як правило досягають того чого хочуть і нічим не можуть допомогти групі яка описана народомчого дурний - бо біднийчого бідний - бо дурний...Це ж аксіомаТРЕБА правильно поставити питання - тоді отримаєте варіанти рішенняЯкщо питання - за абсолютну справедливість - то рішення - всі без трусів і в хрестикаЯкщо питання - за кінцевий результат - є група без трусів і в хрестиках, але є й нормальні.От і вся різницяАбсолютна справедливість досягається тільки в могилі... та й то дехто має над могилою памятник і його памятають , а борцуни за справедливість як правило в безіменних крематоріях...