ЛАД написав:Faceless К нашему разговору последний вопрос. Что вы считаете опаснее и вреднее для человечества - диктатуру в какой-то отдельно взятой стране или всеобщую ядерную войну?
Я вже відповідав на це. Це маніпулятивне питання і воно насправді не стоїть і не стояло. Бо задають подібні питання якраз з метою виправдання диктатури, лякаючи вигаданими страшилками. А правда в тому, що "загальна ядерна війна" можлива саме через існування окремих диктатур
ЛАД написав:Faceless К нашему разговору последний вопрос. Что вы считаете опаснее и вреднее для человечества - диктатуру в какой-то отдельно взятой стране или всеобщую ядерную войну?
Я вже відповідав на це. Це маніпулятивне питання і воно насправді не стоїть і не стояло. Бо задають подібні питання якраз з метою виправдання диктатури, лякаючи вигаданими страшилками. А правда в тому, що "загальна ядерна війна" можлива саме через існування окремих диктатур
detroytred написав:Але розглядається реал, а не *якщо*.
Хочер реал На тобі реал Прийнятий закон який створив умови для корупції у МСЕК або дозволив прокурорам бути інвалідами.... А тепер а -якщо Якщо гроші які платять тим хто став корупціонерам - передати на закупку мавіків чи авто чи снаряди в бригади... То що станеться? адже ті хто платить 4000+ баксів за те щоб НЕ СЛУЖИТИ - служити все одно не будуть , вони навіть якщо потраплять у війська все одно будуть шукати кому заплатити... І що тоді? прокурори-слідаки-тюрми.. а в армії служити нікому і ворога бити нічим а от коли гроші в бригади замість гроші в мсек чи тцк - так відразу зникає потреба в мсек і тцк ( у корупційному вигляді) а в ЗСУ зявляються засоби..
Тому Є дві групи людей Більшість - БОРЦУНИ за абсолютну справедливість - ці як правило працюють за ідею , а так як ідея по суті недосяжна - дурні і бідні Меншість - ПРАЦІВНИКИ на кінцевий результат - ці як правило досягають того чого хочуть і нічим не можуть допомогти групі яка описана народом чого дурний - бо бідний чого бідний - бо дурний...
Це ж аксіома ТРЕБА правильно поставити питання - тоді отримаєте варіанти рішення Якщо питання - за абсолютну справедливість - то рішення - всі без трусів і в хрестика Якщо питання - за кінцевий результат - є група без трусів і в хрестиках, але є й нормальні.
От і вся різниця Абсолютна справедливість досягається тільки в могилі... та й то дехто має над могилою памятник і його памятають , а борцуни за справедливість як правило в безіменних крематоріях...
detroytred написав:Але розглядається реал, а не *якщо*.
Хочер реал На тобі реал Прийнятий закон який створив умови для корупції у МСЕК або дозволив прокурорам бути інвалідами.... А тепер а -якщо Якщо гроші які платять тим хто став корупціонерам - передати на закупку мавіків чи авто чи снаряди в бригади... То що станеться? адже ті хто платить 4000+ баксів за те щоб НЕ СЛУЖИТИ - служити все одно не будуть , вони навіть якщо потраплять у війська все одно будуть шукати кому заплатити... І що тоді? прокурори-слідаки-тюрми.. а в армії служити нікому і ворога бити нічим а от коли гроші в бригади замість гроші в мсек чи тцк - так відразу зникає потреба в мсек і тцк ( у корупційному вигляді) а в ЗСУ зявляються засоби..
Тому Є дві групи людей Більшість - БОРЦУНИ за абсолютну справедливість - ці як правило працюють за ідею , а так як ідея по суті недосяжна - дурні і бідні Меншість - ПРАЦІВНИКИ на кінцевий результат - ці як правило досягають того чого хочуть і нічим не можуть допомогти групі яка описана народом чого дурний - бо бідний чого бідний - бо дурний...
Це ж аксіома ТРЕБА правильно поставити питання - тоді отримаєте варіанти рішення Якщо питання - за абсолютну справедливість - то рішення - всі без трусів і в хрестика Якщо питання - за кінцевий результат - є група без трусів і в хрестиках, але є й нормальні.
От і вся різниця Абсолютна справедливість досягається тільки в могилі... та й то дехто має над могилою памятник і його памятають , а борцуни за справедливість як правило в безіменних крематоріях...
ЛАД написав:Но с другой стороны из практики я убеждён, что за редкими исключениями все наши богатства созданы незаконными методами. Разными. От взяток и контрабанды до прямого расхищения государственной собственности. Доказать это часто практически невозможно.
Давайте спробуємо не розглядати законність отриманого того чи іншого багатства А спробуємо розібратись - скільки в пропорції до створеного в Україні і отриманого чесним шляхом - крадеться... Отже Давайте на пальцях Є ВВП 2020-2023 рік_______млн грн___грн/місяць__працюючих__зарплати+пенсії___% до ВВП 2020______4194102_____11597_____15915000____2214795+700000___69% 2021______5459574_____14017_____15610000____2625664+700000___61% 2022______5191028_____14857_____15693000____2797810+700000___67% А тепер ризикніть заявити що багато крадеться-якщо 60-70% повертається у вигляді ЗАРПЛАТИ і ПЕНСІЇ Тобто Якщо розмір капітальних вкладень =0 (а це неможливо) - то вкрасти можна тільки 30% мінус розмір капітальних вкладень= 5% максимум (моє ІМХО). На моє тверде переконання в Державі крадеться (не чесно перерозподіляється) близько 1-3% ВВП. А збільшення доходів середньостатистичного навіть на +5%.. - це ні про що Якби роботяга знав що його дурять ВСЬОГО на максимум 5%... - жоден популіст не змусив би цього роботягу проголосувати за популістичні заяви що він все в багатих забере і бідним віддасть. І як тільки до населення дійде що обіцянками про справедливий розподі - його просто дурять щоб мати можливість вкрасти 1-5%... - так відразу ера популізму і закінчиться.
Даже 5% это очень много - примерно 10 млрд. долл. в 2021. Если в грн, то 273 млрд. грн. Это примерно равно всем расходам Украины на "фінансування сектору безпеки і оборони" и более, чем в 2 раза превышает расходы на Минобороны, т.е. на армию в 2021 было предусмотрено 117,5 млрд грн. Но это вы считали только по текущим расходам-доходам. А сколько разграбили "общенародной собственности", оставшейся от СССР.
Ти напевно забув Я трошки молодший від тебе, тому молочні ріки і кісейні берега в сере-сере бачив наочно станки по репарації від німців, черги в магазинах за продуктами ..а перед розвалом ще й по карточках... Тому говорити що в країні яка розвалилась бо не могла прогодувати ВЛАСНЕ населення - були запаси чогось цінного - це ж яким примітивом треба бути... Звичайно є ракети/танки які за сересере побудовані і по нам зараз використовуються.. але якихось інших досягненнь совка який розвалився - я якось не знайшов. житло замортизоване на 50-70% - роздали населенню заводи замортизовані на 150% - розвалились бо не могли працювати комунальна сфера замортизована на 90%
Так залишилась ще освіта..але ті хто її отримав в сересере - сьогодні вже вийшли на пенсію(або вийдуть в найближчих 5 років0 то що там хапуги олігархи заникали цінного? стіни ? в яких не могли випускати товари першого вжитку чи корівники колгоспів - завдяки яким ми отримували курятину з США щоб не померти з голоду...