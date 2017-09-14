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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11089110901109111092>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Faceless
К нашему разговору последний вопрос.
Что вы считаете опаснее и вреднее для человечества - диктатуру в какой-то отдельно взятой стране или всеобщую ядерную войну?
Я вже відповідав на це. Це маніпулятивне питання і воно насправді не стоїть і не стояло. Бо задають подібні питання якраз з метою виправдання диктатури, лякаючи вигаданими страшилками.
А правда в тому, що "загальна ядерна війна" можлива саме через існування окремих диктатур
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:23

  _Mykola_ написав:
  Vadim_ написав:Яке хуліганство якщо він караульний РО РО ? Хай дякує шо не стріляв на ураження.

Тим хто бив військовозобов'язаного та жінку на території

Це для влади зе не кримінал ,
згідно караульної служби СА , якщо це охороняемий объект , то це напад і стрілянина на ураження ще до забора ...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 27 лис, 2024 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:29

новый вездеход для ЗСУ

https://t.me/driverone/16976
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:29

  flyman написав:
  Xenon написав:
❗️США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, – Reuters з посиланням на американських чиновників.

https://www.reuters.com/world/us-urges- ... 024-11-27/

США закликає понизити, МВФ вимагає підняти тарифи ...

А Зеленський обіцяє ЄС :)
Крім того, Зеленський висловив впевненість, що Україні вдасться приєднатися до Євросоюзу протягом п'яти років під час роботи нової колегії Єврокомісії.
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:38

  Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless
К нашему разговору последний вопрос.
Что вы считаете опаснее и вреднее для человечества - диктатуру в какой-то отдельно взятой стране или всеобщую ядерную войну?
Я вже відповідав на це. Це маніпулятивне питання і воно насправді не стоїть і не стояло. Бо задають подібні питання якраз з метою виправдання диктатури, лякаючи вигаданими страшилками.
А правда в тому, що "загальна ядерна війна" можлива саме через існування окремих диктатур


В оцьому фільмі лунають відповіді на це питання:
https://onlinevkino.com/469-na-posledne ... -2000.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:42

  d44 написав:Крім того, Зеленський висловив впевненість, що Україні вдасться приєднатися до Євросоюзу протягом п'яти років під час роботи нової колегії Єврокомісії.

Тобто під час війни , ще 5 років війни ?,
кими і чим ? Зеленський сам піди в окоп з лопатою?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Але розглядається реал, а не *якщо*.
Хочер реал
На тобі реал
Прийнятий закон який створив умови для корупції у МСЕК або дозволив прокурорам бути інвалідами....
А тепер а -якщо
Якщо гроші які платять тим хто став корупціонерам - передати на закупку мавіків чи авто чи снаряди в бригади...
То що станеться?
адже ті хто платить 4000+ баксів за те щоб НЕ СЛУЖИТИ - служити все одно не будуть , вони навіть якщо потраплять у війська все одно будуть шукати кому заплатити...
І що тоді? прокурори-слідаки-тюрми.. а в армії служити нікому і ворога бити нічим
а от коли гроші в бригади замість гроші в мсек чи тцк - так відразу зникає потреба в мсек і тцк ( у корупційному вигляді) а в ЗСУ зявляються засоби..

Тому
Є дві групи людей
Більшість - БОРЦУНИ за абсолютну справедливість - ці як правило працюють за ідею , а так як ідея по суті недосяжна - дурні і бідні
Меншість - ПРАЦІВНИКИ на кінцевий результат - ці як правило досягають того чого хочуть і нічим не можуть допомогти групі яка описана народом
чого дурний - бо бідний
чого бідний - бо дурний...

Це ж аксіома
ТРЕБА правильно поставити питання - тоді отримаєте варіанти рішення
Якщо питання - за абсолютну справедливість - то рішення - всі без трусів і в хрестика
Якщо питання - за кінцевий результат - є група без трусів і в хрестиках, але є й нормальні.

От і вся різниця
Абсолютна справедливість досягається тільки в могилі... та й то дехто має над могилою памятник і його памятають , а борцуни за справедливість як правило в безіменних крематоріях...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:55

  d44 написав:
Україні вдасться приєднатися до Євросоюзу протягом п'яти років під час роботи нової колегії Єврокомісії.

приєднатися, це як, "на підсосі"?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:56

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Але розглядається реал, а не *якщо*.
Хочер реал
На тобі реал
Прийнятий закон який створив умови для корупції у МСЕК або дозволив прокурорам бути інвалідами....
А тепер а -якщо
Якщо гроші які платять тим хто став корупціонерам - передати на закупку мавіків чи авто чи снаряди в бригади...
То що станеться?
адже ті хто платить 4000+ баксів за те щоб НЕ СЛУЖИТИ - служити все одно не будуть , вони навіть якщо потраплять у війська все одно будуть шукати кому заплатити...
І що тоді? прокурори-слідаки-тюрми.. а в армії служити нікому і ворога бити нічим
а от коли гроші в бригади замість гроші в мсек чи тцк - так відразу зникає потреба в мсек і тцк ( у корупційному вигляді) а в ЗСУ зявляються засоби..

Тому
Є дві групи людей
Більшість - БОРЦУНИ за абсолютну справедливість - ці як правило працюють за ідею , а так як ідея по суті недосяжна - дурні і бідні
Меншість - ПРАЦІВНИКИ на кінцевий результат - ці як правило досягають того чого хочуть і нічим не можуть допомогти групі яка описана народом
чого дурний - бо бідний
чого бідний - бо дурний...

Це ж аксіома
ТРЕБА правильно поставити питання - тоді отримаєте варіанти рішення
Якщо питання - за абсолютну справедливість - то рішення - всі без трусів і в хрестика
Якщо питання - за кінцевий результат - є група без трусів і в хрестиках, але є й нормальні.

От і вся різниця
Абсолютна справедливість досягається тільки в могилі... та й то дехто має над могилою памятник і його памятають , а борцуни за справедливість як правило в безіменних крематоріях...

Це вы бени хочете довести?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:57

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но с другой стороны из практики я убеждён, что за редкими исключениями все наши богатства созданы незаконными методами. Разными. От взяток и контрабанды до прямого расхищения государственной собственности. Доказать это часто практически невозможно.
Давайте спробуємо не розглядати законність отриманого того чи іншого багатства
А спробуємо розібратись - скільки в пропорції до створеного в Україні і отриманого чесним шляхом - крадеться...
Отже
Давайте на пальцях
Є ВВП 2020-2023
рік_______млн грн___грн/місяць__працюючих__зарплати+пенсії___% до ВВП
2020______4194102_____11597_____15915000____2214795+700000___69%
2021______5459574_____14017_____15610000____2625664+700000___61%
2022______5191028_____14857_____15693000____2797810+700000___67%
А тепер ризикніть заявити що багато крадеться-якщо 60-70% повертається у вигляді ЗАРПЛАТИ і ПЕНСІЇ
Тобто
Якщо розмір капітальних вкладень =0 (а це неможливо) - то вкрасти можна тільки
30% мінус розмір капітальних вкладень= 5% максимум (моє ІМХО).
На моє тверде переконання в Державі крадеться (не чесно перерозподіляється) близько 1-3% ВВП.
А збільшення доходів середньостатистичного навіть на +5%.. - це ні про що
Якби роботяга знав що його дурять ВСЬОГО на максимум 5%... - жоден популіст не змусив би цього роботягу проголосувати за популістичні заяви що він все в багатих забере і бідним віддасть.
І як тільки до населення дійде що обіцянками про справедливий розподі - його просто дурять щоб мати можливість вкрасти 1-5%... - так відразу ера популізму і закінчиться.

Даже 5% это очень много - примерно 10 млрд. долл. в 2021. Если в грн, то 273 млрд. грн. Это примерно равно всем расходам Украины на "фінансування сектору безпеки і оборони" и более, чем в 2 раза превышает расходы на Минобороны, т.е. на армию в 2021 было предусмотрено 117,5 млрд грн.
Но это вы считали только по текущим расходам-доходам. А сколько разграбили "общенародной собственности", оставшейся от СССР.
Ти напевно забув
Я трошки молодший від тебе, тому молочні ріки і кісейні берега в сере-сере бачив наочно
станки по репарації від німців, черги в магазинах за продуктами ..а перед розвалом ще й по карточках...
Тому говорити що в країні яка розвалилась бо не могла прогодувати ВЛАСНЕ населення - були запаси чогось цінного - це ж яким примітивом треба бути...
Звичайно є ракети/танки які за сересере побудовані і по нам зараз використовуються.. але якихось інших досягненнь совка який розвалився - я якось не знайшов.
житло замортизоване на 50-70% - роздали населенню
заводи замортизовані на 150% - розвалились бо не могли працювати
комунальна сфера замортизована на 90%

Так залишилась ще освіта..але ті хто її отримав в сересере - сьогодні вже вийшли на пенсію(або вийдуть в найближчих 5 років0
то що там хапуги олігархи заникали цінного? стіни ? в яких не могли випускати товари першого вжитку чи корівники колгоспів - завдяки яким ми отримували курятину з США щоб не померти з голоду...
budivelnik
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