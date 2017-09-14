budivelnik написав:Хочер реал
На тобі реал
Прийнятий закон який створив умови для корупції у МСЕК або дозволив прокурорам бути інвалідами....
А тепер а -якщо
Якщо гроші які платять тим хто став корупціонерам - передати на закупку мавіків чи авто чи снаряди в бригади...
То що станеться?
адже ті хто платить 4000+ баксів за те щоб НЕ СЛУЖИТИ - служити все одно не будуть , вони навіть якщо потраплять у війська все одно будуть шукати кому заплатити...
І що тоді? прокурори-слідаки-тюрми.. а в армії служити нікому і ворога бити нічим
а от коли гроші в бригади замість гроші в мсек чи тцк - так відразу зникає потреба в мсек і тцк ( у корупційному вигляді) а в ЗСУ зявляються засоби..
Тому
Є дві групи людей
Більшість - БОРЦУНИ за абсолютну справедливість - ці як правило працюють за ідею , а так як ідея по суті недосяжна - дурні і бідні
Меншість - ПРАЦІВНИКИ на кінцевий результат - ці як правило досягають того чого хочуть і нічим не можуть допомогти групі яка описана народом
чого дурний - бо бідний
чого бідний - бо дурний...
Це ж аксіома
ТРЕБА правильно поставити питання - тоді отримаєте варіанти рішення
Якщо питання - за абсолютну справедливість - то рішення - всі без трусів і в хрестика
Якщо питання - за кінцевий результат - є група без трусів і в хрестиках, але є й нормальні.
От і вся різниця
Абсолютна справедливість досягається тільки в могилі... та й то дехто має над могилою памятник і його памятають , а борцуни за справедливість як правило в безіменних крематоріях...
Яким боком оце до оцінки впливу корупції ЛИШЕ по відсотку вкраденого?
З.и.
*Тому
Є дві групи людей
Більшість - БОРЦУНИ за абсолютну справедливість - ці як правило працюють за ідею , а так як ідея по суті недосяжна - дурні і бідні* --- це абсолютно не відповідає реальності. Отаких ідейних прометеїв-корчагіних не те що не більшість, їх по пальцях однієї руки перерахувати. Днем з вогнем не знайти. Отих ідейних.
А ти вигадав, що їх більшість.
І на цій маячні побудував єралашик.
Ще й кажеш, що це реал.