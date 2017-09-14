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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1109011091110921109311094>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:00

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Але розглядається реал, а не *якщо*.
Хочер реал
На тобі реал
Прийнятий закон який створив умови для корупції у МСЕК або дозволив прокурорам бути інвалідами....
А тепер а -якщо
Якщо гроші які платять тим хто став корупціонерам - передати на закупку мавіків чи авто чи снаряди в бригади...
То що станеться?
адже ті хто платить 4000+ баксів за те щоб НЕ СЛУЖИТИ - служити все одно не будуть , вони навіть якщо потраплять у війська все одно будуть шукати кому заплатити...
І що тоді? прокурори-слідаки-тюрми.. а в армії служити нікому і ворога бити нічим
а от коли гроші в бригади замість гроші в мсек чи тцк - так відразу зникає потреба в мсек і тцк ( у корупційному вигляді) а в ЗСУ зявляються засоби..

Тому
Є дві групи людей
Більшість - БОРЦУНИ за абсолютну справедливість - ці як правило працюють за ідею , а так як ідея по суті недосяжна - дурні і бідні
Меншість - ПРАЦІВНИКИ на кінцевий результат - ці як правило досягають того чого хочуть і нічим не можуть допомогти групі яка описана народом
чого дурний - бо бідний
чого бідний - бо дурний...

Це ж аксіома
ТРЕБА правильно поставити питання - тоді отримаєте варіанти рішення
Якщо питання - за абсолютну справедливість - то рішення - всі без трусів і в хрестика
Якщо питання - за кінцевий результат - є група без трусів і в хрестиках, але є й нормальні.

От і вся різниця
Абсолютна справедливість досягається тільки в могилі... та й то дехто має над могилою памятник і його памятають , а борцуни за справедливість як правило в безіменних крематоріях...

Яким боком оце до оцінки впливу корупції ЛИШЕ по відсотку вкраденого?

З.и.
*Тому
Є дві групи людей
Більшість - БОРЦУНИ за абсолютну справедливість - ці як правило працюють за ідею , а так як ідея по суті недосяжна - дурні і бідні* --- це абсолютно не відповідає реальності. Отаких ідейних прометеїв-корчагіних не те що не більшість, їх по пальцях однієї руки перерахувати. Днем з вогнем не знайти. Отих ідейних.
А ти вигадав, що їх більшість.
І на цій маячні побудував єралашик.
Ще й кажеш, що це реал.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:07

  Vadim_ написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Але розглядається реал, а не *якщо*.
Хочер реал
На тобі реал
Прийнятий закон який створив умови для корупції у МСЕК або дозволив прокурорам бути інвалідами....
А тепер а -якщо
Якщо гроші які платять тим хто став корупціонерам - передати на закупку мавіків чи авто чи снаряди в бригади...
То що станеться?
адже ті хто платить 4000+ баксів за те щоб НЕ СЛУЖИТИ - служити все одно не будуть , вони навіть якщо потраплять у війська все одно будуть шукати кому заплатити...
І що тоді? прокурори-слідаки-тюрми.. а в армії служити нікому і ворога бити нічим
а от коли гроші в бригади замість гроші в мсек чи тцк - так відразу зникає потреба в мсек і тцк ( у корупційному вигляді) а в ЗСУ зявляються засоби..

Тому
Є дві групи людей
Більшість - БОРЦУНИ за абсолютну справедливість - ці як правило працюють за ідею , а так як ідея по суті недосяжна - дурні і бідні
Меншість - ПРАЦІВНИКИ на кінцевий результат - ці як правило досягають того чого хочуть і нічим не можуть допомогти групі яка описана народом
чого дурний - бо бідний
чого бідний - бо дурний...

Це ж аксіома
ТРЕБА правильно поставити питання - тоді отримаєте варіанти рішення
Якщо питання - за абсолютну справедливість - то рішення - всі без трусів і в хрестика
Якщо питання - за кінцевий результат - є група без трусів і в хрестиках, але є й нормальні.

От і вся різниця
Абсолютна справедливість досягається тільки в могилі... та й то дехто має над могилою памятник і його памятають , а борцуни за справедливість як правило в безіменних крематоріях...
Це вы бени хочете довести?
1 Я не збираюсь витрачати все своє життя за міфічну абсолютну справедливість
2 Якщо такий як беня МОЖЕ вкрасти в мене 5% мого теоретичного доходу - то мої дії будуть складить з двох пунктів
перший -так як 5% легко компенсовуються в процесі моєї діяльності- то буду працювати щоб компенсувати
другий - після виконання пункту1 , спробую мінімізувати вплив крадіжок на мене.
Наприклад
Якщо фірташ піднімає ціни на газ - то я збільшу витрати на утеплення приміщень , щоб менше купувати у фірташа газ
якщо ахметов піднімає ціни на електрику - я збільшу витрати на встановлення автономного живлення, і купую більш енергоощадливі прилади
якщо гетьманцев збільшує акцизи на бензин - я купую електромобіль
і так далі і тому подібне
але всі рішення приймаю крізь призму економічної доцільності - а не для того щоб комусь довести.
Я покращую СВОЄ життя в першу чергу...

ПС
якщо мене захищають - я приймаю рішення про розміри донатів...
а коли в мирний час служив сьогоднішній воєнпенс- я ні копійки йому не давав бо не вважав за потрібне.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:11

8) :?
  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Denik написав:русні - пи..а
[youtube]Rl05cU5phvo[/youtu..]

Сколько времени вы уже поёте эту песню?
И сколько ещё будете?
Назовите уже окончательную дату.


русні вистачить запасів зброї на 2 роки, запасів грошей на 1,5роки (але якщо темпи зубожіння будуть наростати, то все прискориться, може вистачить на 7-8 місяців

-доки платять пенсії і послуги ЖКХ виконуються -росіяне будуть терпіти до останнього

-проблеми з ЖКХ (інвестиції в апгрейд старих радянських водопроводів/каналізацій/котелен з 2017-2023 склали 1трн руб. щоб уникнути повного колапсу ЖКХ до 2030р потрібно 14трлн рублів

-рубль вже 114 до долара (120 до евро) після того США заподіяли санкції проти Газпромбанку, це головний банк по розрахункам за газ.

-Челябінск бастує, це початок

А что там в Челябе, отопление порвало при минус 25 и свет отрубили или не за что сосисек уже в Магните купить?
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Яким боком оце до оцінки впливу корупції ЛИШЕ по відсотку вкраденого?
на відміну від тебе я вмію користуватись відкритими джерелами інформації
Був ковід - я писав 80% смертей в групі 50+ - тому ТРЕБА обмежувати тільки цю групу
Є доступ до пенсійного - просто припустив що верхня група з 30000 осіб отримують завищену пенсію і це припущення обрахував- вийшло навіть для тих хто отримує 2800 збільшення пенсії ПІСЛЯ наведення абсолютної справедливості - 4%...
Є форбс який описував статки 100 найбагатших українців і оцінив ці статки в 20 млрд доларів
навіть якщо припустити що всі ці 20 млрд вкрадені за роки незалежності то легко порахувати відсоток вкраденого
120 млрд доларів ВВП( в середньому)*30 років=3600 млрд ,20 млрд/3600млрд=0,6%

і останній приклад з мсеком
давай ще раз вихідні
є якась кількість тих хто НЕ ХОЧЕ СЛУЖИТИ і ПЛАТИТЬ по 3000 доларів( в середньому, це вартість паршивенького мавіка або пікапа)
можна створити тцк+поліція+прокуратура+мсек+суд(десь 30000 осіб) - який буде ганятись за цими 100 000 осіб....
а можна 30000 силовиків/прокурорів/суддів - відправити на фронт , мсекашних ліккарів перепрофілювати на лікування поранених і полегшення отримання довідок інвалідам війни , а на фронт відправити додаткових 50000 мавіків і 50000 пікапів...

З точки зору справедливості - моє рішення абсурд
з точки зору ефективності- то це та пісчина яка може зломати педераційного віслюка...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:21

  budivelnik написав:ПС
якщо мене захищають - я приймаю рішення про розміри донатів...
а коли в мирний час служив сьогоднішній воєнпенс- я ні копійки йому не давав бо не вважав за потрібне.

Розумієш, хитродупенко, тобі отоді не донатити мені треба було, а відправити своїх синів до ЗСУ, раз сам вирішив після советармії в ЗСУ не служити. (бо недобори дичайші у військо були), щоб їх зробили фахівцями-захисниками...
І зара вони захищали б тебе.
А не ти донатив-допомагав комусь сторонньому захищати тебе і твою сім'ю.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 лис, 2024 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:25

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Яким боком оце до оцінки впливу корупції ЛИШЕ по відсотку вкраденого?
на відміну від тебе я вмію користуватись відкритими джерелами інформації
Був ковід - я писав 80% смертей в групі 50+ - тому ТРЕБА обмежувати тільки цю групу
Є доступ до пенсійного - просто припустив що верхня група з 30000 осіб отримують завищену пенсію і це припущення обрахував- вийшло навіть для тих хто отримує 2800 збільшення пенсії ПІСЛЯ наведення абсолютної справедливості - 4%...
Є форбс який описував статки 100 найбагатших українців і оцінив ці статки в 20 млрд доларів
навіть якщо припустити що всі ці 20 млрд вкрадені за роки незалежності то легко порахувати відсоток вкраденого
120 млрд доларів ВВП( в середньому)*30 років=3600 млрд ,20 млрд/3600млрд=0,6%

і останній приклад з мсеком
давай ще раз вихідні
є якась кількість тих хто НЕ ХОЧЕ СЛУЖИТИ і ПЛАТИТЬ по 3000 доларів( в середньому, це вартість паршивенького мавіка або пікапа)
можна створити тцк+поліція+прокуратура+мсек+суд(десь 30000 осіб) - який буде ганятись за цими 100 000 осіб....
а можна 30000 силовиків/прокурорів/суддів - відправити на фронт , мсекашних ліккарів перепрофілювати на лікування поранених і полегшення отримання довідок інвалідам війни , а на фронт відправити додаткових 50000 мавіків і 50000 пікапів...

З точки зору справедливості - моє рішення абсурд
з точки зору ефективності- то це та пісчина яка може зломати педераційного віслюка...

Не тупи.
Перечитай питання, а не підмінюй предмет.
Вже й ковід притулив.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:30

  detroytred написав:
  budivelnik написав:ПС
якщо мене захищають - я приймаю рішення про розміри донатів...
а коли в мирний час служив сьогоднішній воєнпенс- я ні копійки йому не давав бо не вважав за потрібне.

Розумієш, хитродупенко, тобі отоді не донатити мені треба було, а відправити своїх синів до ЗСУ (бо недобори дичайші у військо були), щоб їх зробили фахівцями...
І зара вони захищали б тебе.
А не ти донатив-допомагав комусь сторонньому захищати тебе і твою сім'ю.

Щодо доцільності та справедливості економічного бронювання "Якщо він заробляє мільйон і дає в збройні сили тисячу гривень - welcome to окоп, а якщо він заробляє мільйон, і дає 300-400 тисяч, бл№№ь друже там (в тилу) з тебе буде більше толку" (с) Кирило Верес
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:31

  detroytred написав:
  budivelnik написав:ПС
якщо мене захищають - я приймаю рішення про розміри донатів...
а коли в мирний час служив сьогоднішній воєнпенс- я ні копійки йому не давав бо не вважав за потрібне.
Розумієш, хитродупенко, тобі отоді не донатити мені треба було, а відправити своїх синів до ЗСУ, раз сам вирішив після советармії в ЗСУ не служити. (бо недобори дичайші у військо були), щоб їх зробили фахівцями-захисниками...
І зара вони захищали б тебе.
А не ти донатив-допомагав комусь сторонньому захищати тебе і твою сім'ю.
Слухай піздоболенко
Тобі не ображатись на мене треба
Я ПЛАТИ на хитродупих військових мирного часу - податки
Тобто твоєю ж мовою
Були зобовязання - я їх виплатив. І все я хитровимаханим нічого не винен

А от те що ти не розумієш різниці між
ЗОБОВЯЗАННЯМИ
і
САМОСТІЙНИМИ рішеннями - якраз і характеризує тебе як примітива який лампаси отримав а розум загубив.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:32

  wild.tomcat написав:
  Xenon написав:
❗️США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, – Reuters з посиланням на американських чиновників.

https://www.reuters.com/world/us-urges- ... 024-11-27/


зараз одна мадам з підрозділу чи то інфоборотьби чи то інфовтирання чи то просто інфозвіздьожу знову збудиться і почне доводити, що то все не правда і взагалі генофонд потрібно берегти, і про "старперів" ще щось там.

та мадам вже в темі, що Трамп прийд - порядок наведе, тому передчасно злиняла з форуму, щоб не позоритися
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:34

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:ПС
якщо мене захищають - я приймаю рішення про розміри донатів...
а коли в мирний час служив сьогоднішній воєнпенс- я ні копійки йому не давав бо не вважав за потрібне.

Розумієш, хитродупенко, тобі отоді не донатити мені треба було, а відправити своїх синів до ЗСУ (бо недобори дичайші у військо були), щоб їх зробили фахівцями...
І зара вони захищали б тебе.
А не ти донатив-допомагав комусь сторонньому захищати тебе і твою сім'ю.

Щодо доцільності та справедливості економічного бронювання "Якщо він заробляє мільйон і дає в збройні сили тисячу гривень - welcome to окоп, а якщо він заробляє мільйон, і дає 300-400 тисяч, бл№№ь друже там (в тилу) з тебе буде більше толку" (с) Кирило Верес
А якщо
заробляє 1 100 000
платить -500 000 податки
живе за 300 000
і донатить -300 000

То чи може його вкурвлювати позиція військового мирного часу/военпенса військового часу?
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 27 лис, 2024 22:38, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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  #<1 ... 1109011091110921109311094>
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