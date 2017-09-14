detroytred написав:Але розглядається реал, а не *якщо*.
Хочер реал На тобі реал Прийнятий закон який створив умови для корупції у МСЕК або дозволив прокурорам бути інвалідами.... А тепер а -якщо Якщо гроші які платять тим хто став корупціонерам - передати на закупку мавіків чи авто чи снаряди в бригади... То що станеться? адже ті хто платить 4000+ баксів за те щоб НЕ СЛУЖИТИ - служити все одно не будуть , вони навіть якщо потраплять у війська все одно будуть шукати кому заплатити... І що тоді? прокурори-слідаки-тюрми.. а в армії служити нікому і ворога бити нічим а от коли гроші в бригади замість гроші в мсек чи тцк - так відразу зникає потреба в мсек і тцк ( у корупційному вигляді) а в ЗСУ зявляються засоби..
Тому Є дві групи людей Більшість - БОРЦУНИ за абсолютну справедливість - ці як правило працюють за ідею , а так як ідея по суті недосяжна - дурні і бідні Меншість - ПРАЦІВНИКИ на кінцевий результат - ці як правило досягають того чого хочуть і нічим не можуть допомогти групі яка описана народом чого дурний - бо бідний чого бідний - бо дурний...
Це ж аксіома ТРЕБА правильно поставити питання - тоді отримаєте варіанти рішення Якщо питання - за абсолютну справедливість - то рішення - всі без трусів і в хрестика Якщо питання - за кінцевий результат - є група без трусів і в хрестиках, але є й нормальні.
От і вся різниця Абсолютна справедливість досягається тільки в могилі... та й то дехто має над могилою памятник і його памятають , а борцуни за справедливість як правило в безіменних крематоріях...
Яким боком оце до оцінки впливу корупції ЛИШЕ по відсотку вкраденого?
З.и. *Тому Є дві групи людей Більшість - БОРЦУНИ за абсолютну справедливість - ці як правило працюють за ідею , а так як ідея по суті недосяжна - дурні і бідні* --- це абсолютно не відповідає реальності. Отаких ідейних прометеїв-корчагіних не те що не більшість, їх по пальцях однієї руки перерахувати. Днем з вогнем не знайти. Отих ідейних. А ти вигадав, що їх більшість. І на цій маячні побудував єралашик. Ще й кажеш, що це реал.
detroytred написав:Але розглядається реал, а не *якщо*.
Хочер реал На тобі реал Прийнятий закон який створив умови для корупції у МСЕК або дозволив прокурорам бути інвалідами.... А тепер а -якщо Якщо гроші які платять тим хто став корупціонерам - передати на закупку мавіків чи авто чи снаряди в бригади... То що станеться? адже ті хто платить 4000+ баксів за те щоб НЕ СЛУЖИТИ - служити все одно не будуть , вони навіть якщо потраплять у війська все одно будуть шукати кому заплатити... І що тоді? прокурори-слідаки-тюрми.. а в армії служити нікому і ворога бити нічим а от коли гроші в бригади замість гроші в мсек чи тцк - так відразу зникає потреба в мсек і тцк ( у корупційному вигляді) а в ЗСУ зявляються засоби..
Тому Є дві групи людей Більшість - БОРЦУНИ за абсолютну справедливість - ці як правило працюють за ідею , а так як ідея по суті недосяжна - дурні і бідні Меншість - ПРАЦІВНИКИ на кінцевий результат - ці як правило досягають того чого хочуть і нічим не можуть допомогти групі яка описана народом чого дурний - бо бідний чого бідний - бо дурний...
Це ж аксіома ТРЕБА правильно поставити питання - тоді отримаєте варіанти рішення Якщо питання - за абсолютну справедливість - то рішення - всі без трусів і в хрестика Якщо питання - за кінцевий результат - є група без трусів і в хрестиках, але є й нормальні.
От і вся різниця Абсолютна справедливість досягається тільки в могилі... та й то дехто має над могилою памятник і його памятають , а борцуни за справедливість як правило в безіменних крематоріях...
Це вы бени хочете довести?
1 Я не збираюсь витрачати все своє життя за міфічну абсолютну справедливість 2 Якщо такий як беня МОЖЕ вкрасти в мене 5% мого теоретичного доходу - то мої дії будуть складить з двох пунктів перший -так як 5% легко компенсовуються в процесі моєї діяльності- то буду працювати щоб компенсувати другий - після виконання пункту1 , спробую мінімізувати вплив крадіжок на мене. Наприклад Якщо фірташ піднімає ціни на газ - то я збільшу витрати на утеплення приміщень , щоб менше купувати у фірташа газ якщо ахметов піднімає ціни на електрику - я збільшу витрати на встановлення автономного живлення, і купую більш енергоощадливі прилади якщо гетьманцев збільшує акцизи на бензин - я купую електромобіль і так далі і тому подібне але всі рішення приймаю крізь призму економічної доцільності - а не для того щоб комусь довести. Я покращую СВОЄ життя в першу чергу...
ПС якщо мене захищають - я приймаю рішення про розміри донатів... а коли в мирний час служив сьогоднішній воєнпенс- я ні копійки йому не давав бо не вважав за потрібне.
detroytred написав:Яким боком оце до оцінки впливу корупції ЛИШЕ по відсотку вкраденого?
на відміну від тебе я вмію користуватись відкритими джерелами інформації Був ковід - я писав 80% смертей в групі 50+ - тому ТРЕБА обмежувати тільки цю групу Є доступ до пенсійного - просто припустив що верхня група з 30000 осіб отримують завищену пенсію і це припущення обрахував- вийшло навіть для тих хто отримує 2800 збільшення пенсії ПІСЛЯ наведення абсолютної справедливості - 4%... Є форбс який описував статки 100 найбагатших українців і оцінив ці статки в 20 млрд доларів навіть якщо припустити що всі ці 20 млрд вкрадені за роки незалежності то легко порахувати відсоток вкраденого 120 млрд доларів ВВП( в середньому)*30 років=3600 млрд ,20 млрд/3600млрд=0,6%
і останній приклад з мсеком давай ще раз вихідні є якась кількість тих хто НЕ ХОЧЕ СЛУЖИТИ і ПЛАТИТЬ по 3000 доларів( в середньому, це вартість паршивенького мавіка або пікапа) можна створити тцк+поліція+прокуратура+мсек+суд(десь 30000 осіб) - який буде ганятись за цими 100 000 осіб.... а можна 30000 силовиків/прокурорів/суддів - відправити на фронт , мсекашних ліккарів перепрофілювати на лікування поранених і полегшення отримання довідок інвалідам війни , а на фронт відправити додаткових 50000 мавіків і 50000 пікапів...
З точки зору справедливості - моє рішення абсурд з точки зору ефективності- то це та пісчина яка може зломати педераційного віслюка...
budivelnik написав:ПС якщо мене захищають - я приймаю рішення про розміри донатів... а коли в мирний час служив сьогоднішній воєнпенс- я ні копійки йому не давав бо не вважав за потрібне.
Розумієш, хитродупенко, тобі отоді не донатити мені треба було, а відправити своїх синів до ЗСУ, раз сам вирішив після советармії в ЗСУ не служити. (бо недобори дичайші у військо були), щоб їх зробили фахівцями-захисниками... І зара вони захищали б тебе. А не ти донатив-допомагав комусь сторонньому захищати тебе і твою сім'ю.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 лис, 2024 22:27, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Яким боком оце до оцінки впливу корупції ЛИШЕ по відсотку вкраденого?
на відміну від тебе я вмію користуватись відкритими джерелами інформації Був ковід - я писав 80% смертей в групі 50+ - тому ТРЕБА обмежувати тільки цю групу Є доступ до пенсійного - просто припустив що верхня група з 30000 осіб отримують завищену пенсію і це припущення обрахував- вийшло навіть для тих хто отримує 2800 збільшення пенсії ПІСЛЯ наведення абсолютної справедливості - 4%... Є форбс який описував статки 100 найбагатших українців і оцінив ці статки в 20 млрд доларів навіть якщо припустити що всі ці 20 млрд вкрадені за роки незалежності то легко порахувати відсоток вкраденого 120 млрд доларів ВВП( в середньому)*30 років=3600 млрд ,20 млрд/3600млрд=0,6%
і останній приклад з мсеком давай ще раз вихідні є якась кількість тих хто НЕ ХОЧЕ СЛУЖИТИ і ПЛАТИТЬ по 3000 доларів( в середньому, це вартість паршивенького мавіка або пікапа) можна створити тцк+поліція+прокуратура+мсек+суд(десь 30000 осіб) - який буде ганятись за цими 100 000 осіб.... а можна 30000 силовиків/прокурорів/суддів - відправити на фронт , мсекашних ліккарів перепрофілювати на лікування поранених і полегшення отримання довідок інвалідам війни , а на фронт відправити додаткових 50000 мавіків і 50000 пікапів...
З точки зору справедливості - моє рішення абсурд з точки зору ефективності- то це та пісчина яка може зломати педераційного віслюка...
Не тупи. Перечитай питання, а не підмінюй предмет. Вже й ковід притулив.
budivelnik написав:ПС якщо мене захищають - я приймаю рішення про розміри донатів... а коли в мирний час служив сьогоднішній воєнпенс- я ні копійки йому не давав бо не вважав за потрібне.
Розумієш, хитродупенко, тобі отоді не донатити мені треба було, а відправити своїх синів до ЗСУ (бо недобори дичайші у військо були), щоб їх зробили фахівцями... І зара вони захищали б тебе. А не ти донатив-допомагав комусь сторонньому захищати тебе і твою сім'ю.
budivelnik написав:ПС якщо мене захищають - я приймаю рішення про розміри донатів... а коли в мирний час служив сьогоднішній воєнпенс- я ні копійки йому не давав бо не вважав за потрібне.
Розумієш, хитродупенко, тобі отоді не донатити мені треба було, а відправити своїх синів до ЗСУ, раз сам вирішив після советармії в ЗСУ не служити. (бо недобори дичайші у військо були), щоб їх зробили фахівцями-захисниками... І зара вони захищали б тебе. А не ти донатив-допомагав комусь сторонньому захищати тебе і твою сім'ю.
Слухай піздоболенко Тобі не ображатись на мене треба Я ПЛАТИ на хитродупих військових мирного часу - податки Тобто твоєю ж мовою Були зобовязання - я їх виплатив. І все я хитровимаханим нічого не винен
А от те що ти не розумієш різниці між ЗОБОВЯЗАННЯМИ і САМОСТІЙНИМИ рішеннями - якраз і характеризує тебе як примітива який лампаси отримав а розум загубив.
зараз одна мадам з підрозділу чи то інфоборотьби чи то інфовтирання чи то просто інфозвіздьожу знову збудиться і почне доводити, що то все не правда і взагалі генофонд потрібно берегти, і про "старперів" ще щось там.
та мадам вже в темі, що Трамп прийд - порядок наведе, тому передчасно злиняла з форуму, щоб не позоритися
budivelnik написав:ПС якщо мене захищають - я приймаю рішення про розміри донатів... а коли в мирний час служив сьогоднішній воєнпенс- я ні копійки йому не давав бо не вважав за потрібне.
Розумієш, хитродупенко, тобі отоді не донатити мені треба було, а відправити своїх синів до ЗСУ (бо недобори дичайші у військо були), щоб їх зробили фахівцями... І зара вони захищали б тебе. А не ти донатив-допомагав комусь сторонньому захищати тебе і твою сім'ю.