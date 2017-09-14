|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:37
budivelnik написав:
Тобі не ображатись на мене треба
Хто на тебе, старого дурня, ображається-то? По цьому питанню.
З якого дива?!
Я мав справу з державою, а не з тобою "годувальником".
Відповідь тобі була саме в площині самостійного рішення, як ти кажеш. Не гальмуй.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31101
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:42
budivelnik написав:
То чи може його вкурвлювати позиція військового мирного часу/военпенса військового часу?
Позиція про що?
Ти не вінегрєть та не узагальнюй, а конкретизуй.
Ота пенсія ніяким боком не накладає додаткових зобов'язань. Вона виключно за минуле. І виключно відповідно за вслужбу саме в мирний час.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 27 лис, 2024 22:44, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31101
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:44
detroytred написав:
Я мав справу з державою, а не з тобою "годувальником".
Дурень саме ти
це совки думали що ДЕРЖАВА вау....
Нормальні ЗНАЛИ -держава має тільки гроші платників податків...
Але ти совком був- дурнем помреш...
а шанс порозумнішати в тебе був...
ПС
ковід я привів як приклад ТВОЄЇ тупості- це ж ти казав - якщо РОЗУМНІ ГОЛОВИ в УРЯДІ прийняли таке рішення то прапорщики не можуть розуміти краще ніж міністри
і що ? хто виявився правий?
ППС
Все в житті ( якщо не дурний догматик) приймається крізь призму
А ЯКЩО....
і розумні Закони так пишуться, і ефективні дії так народжуються.
Береться
А якщо - і розглядається два КРАЙНІХ варіанти .... а потім в процесі обговорення приходять до того який є найефективнішим...
Але в совків по духу, які виросли на тезі - ІДЕЯ НАШЕ ВСЬО ( весь мир в труху і за свободу пролетаріата) - навіть припускати що треба переходити на Українську без ПРЯМОЇ ВКАЗІВКИ влади , чи відповідати на одне повідомлення-одним повідомленням - ніколи не виникало
а всто тому що ніколи не приймали до уваги поняття ЕФЕКТИВНІСТЬ...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28302
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:47
budivelnik написав: detroytred написав:
Я мав справу з державою, а не з тобою "годувальником".
Дурень саме ти
це совки думали що ДЕРЖАВА вау....
Нормальні ЗНАЛИ -держава має тільки гроші платників податків...
Але ти совком був- дурнем помреш...
а шанс порозумнішати в тебе був...
ПС
ковід я привів як приклад ТВОЄЇ тупості- це ж ти казав - якщо РОЗУМНІ ГОЛОВИ в УРЯДІ прийняли таке рішення то прапорщики не можуть розуміти краще ніж міністри
і що ? хто виявився правий?
ППС
Все в житті ( якщо не дурний догматик) приймається крізь призму
А ЯКЩО....
і розумні Закони так пишуться, і ефективні дії так народжуються.
Береться
А якщо - і розглядається два КРАЙНІХ варіанти .... а потім в процесі обговорення приходять до того який є найефективнішим...
Але в совків по духу, які виросли на тезі - ІДЕЯ НАШЕ ВСЬО ( весь мир в труху і за свободу пролетаріата) - навіть припускати що треба переходити на Українську без ПРЯМОЇ ВКАЗІВКИ влади , чи відповідати на одне повідомлення-одним повідомленням - ніколи не виникало
а всто тому що ніколи не приймали до уваги поняття ЕФЕКТИВНІСТЬ...
Бла-бла-бла, понеслись пісні про совків. Зав'язуй з демагогією.
Контракт підписується з державою...
І ти сплачуєш податки саме державі.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31101
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:48
detroytred написав: budivelnik написав:
То чи може його вкурвлювати позиція військового мирного часу/военпенса військового часу?
Позиція про що?
Ти не вінегрєть та не узагальнюй, а конкретизуй.
Ота пенсія ніяким боком не накладає додаткових зобов'язань. Вона виключно за минуле. І виключно відповідно за вслужбу саме в мирний час.
Я що хіба не те саме написав?
війна ж на мене також не накладає НІЯКИХ додаткових зобовязань...
Просто в мене клепки більше і я в стані зрозуміти що Я ЗОБОВЯЗАНИЙ допомагати зверху того що зобовязаний по закону.
Ба більше
Я навіть не вимагаю ні обовязкового виходу на кордони 1991 , ні обовязкового виходу на кордони 2014 - я просто ДОПОМАГАЮ
чітко усвідомлюючи що чим більше допоможу - тим вища ймовірність того що умови ПЕРЕМОГИ будуть кращими...
А такі як ти - їх багато
чого варто - я вам нічого не должен
я не лох мне 40 лет
це ж твоє відображення...вибач, не тільки твоє , ще й лада.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28302
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:53
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
То чи може його вкурвлювати позиція військового мирного часу/военпенса військового часу?
Позиція про що?
Ти не вінегрєть та не узагальнюй, а конкретизуй.
Ота пенсія ніяким боком не накладає додаткових зобов'язань. Вона виключно за минуле. І виключно відповідно за вслужбу саме в мирний час.
Я що хіба не те саме написав?
війна ж на мене також не накладає НІЯКИХ додаткових зобовязань...
Просто в мене клепки більше і я в стані зрозуміти що Я ЗОБОВЯЗАНИЙ допомагати зверху того що зобовязаний по закону.
Ба більше
Я навіть не вимагаю ні обовязкового виходу на кордони 1991 , ні обовязкового виходу на кордони 2014 - я просто ДОПОМАГАЮ
чітко усвідомлюючи що чим більше допоможу - тим вища ймовірність того що умови ПЕРЕМОГИ будуть кращими...
А такі як ти - їх багато
чого варто - я вам нічого не должен
я не лох мне 40 лет
це ж твоє відображення...вибач, не тільки твоє , ще й лада.
Те, що ти розписав про себе -- пиши до схочу.
Навіщо тільки брехню генереш в бік інших а-ля "А такі як ти - їх багато
чого варто - я вам нічого не должен
я не лох мне 40 лет"?
Ти, чудило, хотів від допомоги захисникам відмовитись лише на підставі, що Успіх тобі допис на форумі зробив.
Оце і є твоє відображення. По факту.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 27 лис, 2024 22:54, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31101
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:54
Держава — це універсальна політична форма організації суспільства, яка забезпечує захист і узгодження індивідуальних, групових та загальносуспільних інтересів за допомогою права на певній території.
detroytred написав:
Контракт підписується з державою...
Можна звичайно показати свою тупість ще сильніше...
От тількиЯ, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю.
Як в тебе виходить
Клянешся - мені
а гроші отримуєш не від мене ?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28302
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:57
detroytred написав:
Ти, чудило, хотів від допомоги бійцям відмовитись лише на підставі, що Успіх тобі допис на форумі зробив.
Перше - я дурня виховував і як ти памятаєш мій метод виховування дурнів ( так само як і по відношенню до тебе) виявився ефективним
Друге - якби на підставі існування воєнпенса чи дурника з 9-класною освітою я б відмовився допомагати - то виглядав би дурнішим від них...
Але я не відмовився - того виглядаю краще/правильніше/ефективніше...
от і виходить
ти гірший/паскудніший/бесплідніший... - можеш цим гордитись , ти сам своєю позицією до цього прийшов.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28302
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:59
budivelnik написав:
Держава — це універсальна політична форма організації суспільства, яка забезпечує захист і узгодження індивідуальних, групових та загальносуспільних інтересів за допомогою права на певній території.
detroytred написав:
Контракт підписується з державою...
Можна звичайно показати свою тупість ще сильніше...
От тількиЯ, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю.
Як в тебе виходить
Клянешся - мені
а гроші отримуєш не від мене ?
Більше та яскравіше давай.
Клятва народу (до якого відноситься і сам приймаючий присягу). Клятва відносно чого? Отого переліченого.
А контракт та відносини саме з державою, а не з тобою.
Ти, тупко, очевидної різниці не бачиш.
Подивись хто може виступати від імені народу України.
Там в переліку тебе нема.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31101
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 27 лис, 2024 23:02
budivelnik написав: detroytred написав:
Ти, чудило, хотів від допомоги бійцям відмовитись лише на підставі, що Успіх тобі допис на форумі зробив.
Перше - я дурня виховував і як ти памятаєш мій метод виховування дурнів ( так само як і по відношенню до тебе) виявився ефективним
Друге - якби на підставі існування воєнпенса чи дурника з 9-класною освітою я б відмовився допомагати - то виглядав би дурнішим від них...
Але я не відмовився - того виглядаю краще/правильніше/ефективніше...
от і виходить
ти гірший/паскудніший/бесплідніший... - можеш цим гордитись , ти сам своєю позицією до цього прийшов.
Кумедне твоє намагання отаким єралашиком забовтати факт.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31101
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|75435
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|244696
|
|
|6076
|876665
|
|