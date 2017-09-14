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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11091110921109311094>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:37

  budivelnik написав:Тобі не ображатись на мене треба

Хто на тебе, старого дурня, ображається-то? По цьому питанню.
З якого дива?!
Я мав справу з державою, а не з тобою "годувальником".

Відповідь тобі була саме в площині самостійного рішення, як ти кажеш. Не гальмуй.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:42

  budivelnik написав:То чи може його вкурвлювати позиція військового мирного часу/военпенса військового часу?

Позиція про що?
Ти не вінегрєть та не узагальнюй, а конкретизуй.
Ота пенсія ніяким боком не накладає додаткових зобов'язань. Вона виключно за минуле. І виключно відповідно за вслужбу саме в мирний час.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 лис, 2024 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Я мав справу з державою, а не з тобою "годувальником".
Дурень саме ти
це совки думали що ДЕРЖАВА вау....
Нормальні ЗНАЛИ -держава має тільки гроші платників податків...

Але ти совком був- дурнем помреш...
а шанс порозумнішати в тебе був...

ПС
ковід я привів як приклад ТВОЄЇ тупості- це ж ти казав - якщо РОЗУМНІ ГОЛОВИ в УРЯДІ прийняли таке рішення то прапорщики не можуть розуміти краще ніж міністри
і що ? хто виявився правий?

ППС
Все в житті ( якщо не дурний догматик) приймається крізь призму
А ЯКЩО....
і розумні Закони так пишуться, і ефективні дії так народжуються.
Береться
А якщо - і розглядається два КРАЙНІХ варіанти .... а потім в процесі обговорення приходять до того який є найефективнішим...

Але в совків по духу, які виросли на тезі - ІДЕЯ НАШЕ ВСЬО ( весь мир в труху і за свободу пролетаріата) - навіть припускати що треба переходити на Українську без ПРЯМОЇ ВКАЗІВКИ влади , чи відповідати на одне повідомлення-одним повідомленням - ніколи не виникало
а всто тому що ніколи не приймали до уваги поняття ЕФЕКТИВНІСТЬ...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:47

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Я мав справу з державою, а не з тобою "годувальником".
Дурень саме ти
це совки думали що ДЕРЖАВА вау....
Нормальні ЗНАЛИ -держава має тільки гроші платників податків...

Але ти совком був- дурнем помреш...
а шанс порозумнішати в тебе був...

ПС
ковід я привів як приклад ТВОЄЇ тупості- це ж ти казав - якщо РОЗУМНІ ГОЛОВИ в УРЯДІ прийняли таке рішення то прапорщики не можуть розуміти краще ніж міністри
і що ? хто виявився правий?

ППС
Все в житті ( якщо не дурний догматик) приймається крізь призму
А ЯКЩО....
і розумні Закони так пишуться, і ефективні дії так народжуються.
Береться
А якщо - і розглядається два КРАЙНІХ варіанти .... а потім в процесі обговорення приходять до того який є найефективнішим...

Але в совків по духу, які виросли на тезі - ІДЕЯ НАШЕ ВСЬО ( весь мир в труху і за свободу пролетаріата) - навіть припускати що треба переходити на Українську без ПРЯМОЇ ВКАЗІВКИ влади , чи відповідати на одне повідомлення-одним повідомленням - ніколи не виникало
а всто тому що ніколи не приймали до уваги поняття ЕФЕКТИВНІСТЬ...

Бла-бла-бла, понеслись пісні про совків. Зав'язуй з демагогією.
Контракт підписується з державою...

І ти сплачуєш податки саме державі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:48

  detroytred написав:
  budivelnik написав:То чи може його вкурвлювати позиція військового мирного часу/военпенса військового часу?

Позиція про що?
Ти не вінегрєть та не узагальнюй, а конкретизуй.
Ота пенсія ніяким боком не накладає додаткових зобов'язань. Вона виключно за минуле. І виключно відповідно за вслужбу саме в мирний час.
Я що хіба не те саме написав?
війна ж на мене також не накладає НІЯКИХ додаткових зобовязань...
Просто в мене клепки більше і я в стані зрозуміти що Я ЗОБОВЯЗАНИЙ допомагати зверху того що зобовязаний по закону.
Ба більше
Я навіть не вимагаю ні обовязкового виходу на кордони 1991 , ні обовязкового виходу на кордони 2014 - я просто ДОПОМАГАЮ
чітко усвідомлюючи що чим більше допоможу - тим вища ймовірність того що умови ПЕРЕМОГИ будуть кращими...

А такі як ти - їх багато
чого варто - я вам нічого не должен
я не лох мне 40 лет

це ж твоє відображення...вибач, не тільки твоє , ще й лада.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:53

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:То чи може його вкурвлювати позиція військового мирного часу/военпенса військового часу?

Позиція про що?
Ти не вінегрєть та не узагальнюй, а конкретизуй.
Ота пенсія ніяким боком не накладає додаткових зобов'язань. Вона виключно за минуле. І виключно відповідно за вслужбу саме в мирний час.
Я що хіба не те саме написав?
війна ж на мене також не накладає НІЯКИХ додаткових зобовязань...
Просто в мене клепки більше і я в стані зрозуміти що Я ЗОБОВЯЗАНИЙ допомагати зверху того що зобовязаний по закону.
Ба більше
Я навіть не вимагаю ні обовязкового виходу на кордони 1991 , ні обовязкового виходу на кордони 2014 - я просто ДОПОМАГАЮ
чітко усвідомлюючи що чим більше допоможу - тим вища ймовірність того що умови ПЕРЕМОГИ будуть кращими...

А такі як ти - їх багато
чого варто - я вам нічого не должен
я не лох мне 40 лет

це ж твоє відображення...вибач, не тільки твоє , ще й лада.

Те, що ти розписав про себе -- пиши до схочу.
Навіщо тільки брехню генереш в бік інших а-ля "А такі як ти - їх багато
чого варто - я вам нічого не должен
я не лох мне 40 лет"?

Ти, чудило, хотів від допомоги захисникам відмовитись лише на підставі, що Успіх тобі допис на форумі зробив.
Оце і є твоє відображення. По факту.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 27 лис, 2024 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Контракт підписується з державою...
Держава — це універсальна політична форма організації суспільства, яка забезпечує захист і узгодження індивідуальних, групових та загальносуспільних інтересів за допомогою права на певній території.
Можна звичайно показати свою тупість ще сильніше...
От тільки
Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю.

Як в тебе виходить
Клянешся - мені
а гроші отримуєш не від мене ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ти, чудило, хотів від допомоги бійцям відмовитись лише на підставі, що Успіх тобі допис на форумі зробив.
Перше - я дурня виховував і як ти памятаєш мій метод виховування дурнів ( так само як і по відношенню до тебе) виявився ефективним
Друге - якби на підставі існування воєнпенса чи дурника з 9-класною освітою я б відмовився допомагати - то виглядав би дурнішим від них...
Але я не відмовився - того виглядаю краще/правильніше/ефективніше...

от і виходить
ти гірший/паскудніший/бесплідніший... - можеш цим гордитись , ти сам своєю позицією до цього прийшов.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Контракт підписується з державою...
Держава — це універсальна політична форма організації суспільства, яка забезпечує захист і узгодження індивідуальних, групових та загальносуспільних інтересів за допомогою права на певній території.
Можна звичайно показати свою тупість ще сильніше...
От тільки
Я, (прізвище, ім'я та по батькові), вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю.

Як в тебе виходить
Клянешся - мені
а гроші отримуєш не від мене ?

Більше та яскравіше давай.

Клятва народу (до якого відноситься і сам приймаючий присягу). Клятва відносно чого? Отого переліченого.
А контракт та відносини саме з державою, а не з тобою.
Ти, тупко, очевидної різниці не бачиш.

Подивись хто може виступати від імені народу України.
Там в переліку тебе нема.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:02

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти, чудило, хотів від допомоги бійцям відмовитись лише на підставі, що Успіх тобі допис на форумі зробив.
Перше - я дурня виховував і як ти памятаєш мій метод виховування дурнів ( так само як і по відношенню до тебе) виявився ефективним
Друге - якби на підставі існування воєнпенса чи дурника з 9-класною освітою я б відмовився допомагати - то виглядав би дурнішим від них...
Але я не відмовився - того виглядаю краще/правильніше/ефективніше...

от і виходить
ти гірший/паскудніший/бесплідніший... - можеш цим гордитись , ти сам своєю позицією до цього прийшов.

Кумедне твоє намагання отаким єралашиком забовтати факт.
detroytred
 
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