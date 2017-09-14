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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11091110921109311094

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Клятва відносно чого? Отого переліченого.
А контракт та відносини саме з державою, а не з тобою.
це якийсь мазохізм...ти де вчився? з азами логіки знайомий?
приведи мені приклади коли
Клянуться народу( мені)
а гроші отримують не від мого представника(уряд - навіть назва партії СЛУГА НАРОДУ)

в тебе випадково голова не закрутилась?
ти вже не слуга народу? і гроші отримуєш від марсіан?

Як на мене саме час пройти перевірку на відсутність психічних відхилень...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:08

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Клятва відносно чого? Отого переліченого.
А контракт та відносини саме з державою, а не з тобою.
це якийсь мазохізм...ти де вчився? з азами логіки знайомий?
приведи мені приклади коли
Клянуться народу( мені)
а гроші отримують не від мого представника(уряд - навіть назва партії СЛУГА НАРОДУ)

в тебе випадково голова не закрутилась?
ти вже не слуга народу? і гроші отримуєш від марсіан?

Як на мене саме час пройти перевірку на відсутність психічних відхилень...

Вдруге -- поглянь хто від імені народу України має право заявляти, робити, представляти.

Бо в тебе, невігласа, виходить, що якомусь чикатілові приймаючий присягу клянеться.
Ніззя бути настільки тупим.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:09

  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Розумієш, хитродупенко, тобі отоді не донатити мені треба було, а відправити своїх синів до ЗСУ (бо недобори дичайші у військо були), щоб їх зробили фахівцями...
І зара вони захищали б тебе.
А не ти донатив-допомагав комусь сторонньому захищати тебе і твою сім'ю.

Щодо доцільності та справедливості економічного бронювання "Якщо він заробляє мільйон і дає в збройні сили тисячу гривень - welcome to окоп, а якщо він заробляє мільйон, і дає 300-400 тисяч, бл№№ь друже там (в тилу) з тебе буде більше толку" (с) Кирило Верес
А якщо
заробляє 1 100 000
платить -500 000 податки
живе за 300 000
і донатить -300 000

Тоді респект і повага. На своєму місці. Беззаперечно :!:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Вдруге -- поглянь хто від імені народу України має право заявляти, робити, представляти.

Бо в тебе, невігласа, виходить, що якомусь чикатілові приймаючий присягу клянеться.
Ніззя бути настільки тупим.
Простий приклад
Хто платить продавцю в магазині
а - власник магазину
б - покупець

Я думаю що відповідь однозначна
Власник магазину це передаточна ланка(не більше і не менше) грошей зароблених продавцем від покупця...

Тепер питання для совків
Хто платить військовому
а - держава
б - начфін
в - населення...

Якщо в першому випадку все просто і всі погодились що платить населення..
то виявляється воєнпенс має ІНШУ економічну теорію...

А може він має цю єресь тільки тому що ЧИНОВНИКИ ДУМАЮТЬ що їм платить НАЧАЛЬНИК а не населення
і тому начальнику лижуть дупу, а населенню виставляють фігвами

Звідси висновок
поки будь-який чиновник не зрозуміє що він НАЙНЯТИЙ працівник роботу якого ОПЛАЧУЄ населення - до того час порядку не буде і постійно буде зявлятись море інвалідів прокурорів які отримали травму на робочому дивані разом з секретаркою

ПС
а навіть припускати що населення України складається з чікатіл - це може тільки закінчений мерзотник
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Вдруге -- поглянь хто від імені народу України має право заявляти, робити, представляти.

Бо в тебе, невігласа, виходить, що якомусь чикатілові приймаючий присягу клянеться.
Ніззя бути настільки тупим.
Простий приклад
Хто платить продавцю в магазині
а - власник магазину
б - покупець

Я думаю що відповідь однозначна
Власник магазину це передаточна ланка(не більше і не менше) грошей зароблених продавцем від покупця...

Тепер питання для совків
Хто платить військовому
а - держава
б - начфін
в - населення...

Якщо в першому випадку все просто і всі погодились що платить населення..
то виявляється воєнпенс має ІНШУ економічну теорію...

А може він має цю єресь тільки тому що ЧИНОВНИКИ ДУМАЮТЬ що їм платить НАЧАЛЬНИК а не населення
і тому начальнику лижуть дупу, а населенню виставляють фігвами

Звідси висновок
поки будь-який чиновник не зрозуміє що він НАЙНЯТИЙ працівник роботу якого ОПЛАЧУЄ населення - до того час порядку не буде і постійно буде зявлятись море інвалідів прокурорів які отримали травму на робочому дивані разом з секретаркою

ПС
а навіть припускати що населення України складається з чікатіл - це може тільки закінчений мерзотник

Ти знов єралашиш.
Намагаєшся часне натягнути на загальне.

Простий приклад інший: ти, як начебто народ кажеш одне, а твій, як ти кажеш, представник - уряд, каже інше.
*Механізм економічного бронювання не має підтримки у військових – міністр*
https://glavcom.ua/economics/finances/m ... e_vignette

І всл функціонують саме так, як каже на момент держава -- її представники. Всл має справу не з тобою, а з державою. Законами держави.
Закони України, а не чудили будівельника.
Закони держави Україна.

А твої хатєлки, конкретно будівельника, можуть лише співпадати з Законами держави Україна, з народом України.
detroytred
 
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