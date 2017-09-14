detroytred написав:Розумієш, хитродупенко, тобі отоді не донатити мені треба було, а відправити своїх синів до ЗСУ (бо недобори дичайші у військо були), щоб їх зробили фахівцями... І зара вони захищали б тебе. А не ти донатив-допомагав комусь сторонньому захищати тебе і твою сім'ю.
detroytred написав:Вдруге -- поглянь хто від імені народу України має право заявляти, робити, представляти.
Бо в тебе, невігласа, виходить, що якомусь чикатілові приймаючий присягу клянеться. Ніззя бути настільки тупим.
Простий приклад Хто платить продавцю в магазині а - власник магазину б - покупець
Я думаю що відповідь однозначна Власник магазину це передаточна ланка(не більше і не менше) грошей зароблених продавцем від покупця...
Тепер питання для совків Хто платить військовому а - держава б - начфін в - населення...
Якщо в першому випадку все просто і всі погодились що платить населення.. то виявляється воєнпенс має ІНШУ економічну теорію...
А може він має цю єресь тільки тому що ЧИНОВНИКИ ДУМАЮТЬ що їм платить НАЧАЛЬНИК а не населення і тому начальнику лижуть дупу, а населенню виставляють фігвами
Звідси висновок поки будь-який чиновник не зрозуміє що він НАЙНЯТИЙ працівник роботу якого ОПЛАЧУЄ населення - до того час порядку не буде і постійно буде зявлятись море інвалідів прокурорів які отримали травму на робочому дивані разом з секретаркою
ПС а навіть припускати що населення України складається з чікатіл - це може тільки закінчений мерзотник
detroytred написав:Вдруге -- поглянь хто від імені народу України має право заявляти, робити, представляти.
Бо в тебе, невігласа, виходить, що якомусь чикатілові приймаючий присягу клянеться. Ніззя бути настільки тупим.
Простий приклад Хто платить продавцю в магазині а - власник магазину б - покупець
Я думаю що відповідь однозначна Власник магазину це передаточна ланка(не більше і не менше) грошей зароблених продавцем від покупця...
Тепер питання для совків Хто платить військовому а - держава б - начфін в - населення...
Якщо в першому випадку все просто і всі погодились що платить населення.. то виявляється воєнпенс має ІНШУ економічну теорію...
А може він має цю єресь тільки тому що ЧИНОВНИКИ ДУМАЮТЬ що їм платить НАЧАЛЬНИК а не населення і тому начальнику лижуть дупу, а населенню виставляють фігвами
Звідси висновок поки будь-який чиновник не зрозуміє що він НАЙНЯТИЙ працівник роботу якого ОПЛАЧУЄ населення - до того час порядку не буде і постійно буде зявлятись море інвалідів прокурорів які отримали травму на робочому дивані разом з секретаркою
ПС а навіть припускати що населення України складається з чікатіл - це може тільки закінчений мерзотник
Ти знов єралашиш. Намагаєшся часне натягнути на загальне.