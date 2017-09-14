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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11092110931109411095>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Клятва відносно чого? Отого переліченого.
А контракт та відносини саме з державою, а не з тобою.
це якийсь мазохізм...ти де вчився? з азами логіки знайомий?
приведи мені приклади коли
Клянуться народу( мені)
а гроші отримують не від мого представника(уряд - навіть назва партії СЛУГА НАРОДУ)

в тебе випадково голова не закрутилась?
ти вже не слуга народу? і гроші отримуєш від марсіан?

Як на мене саме час пройти перевірку на відсутність психічних відхилень...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:08

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Клятва відносно чого? Отого переліченого.
А контракт та відносини саме з державою, а не з тобою.
це якийсь мазохізм...ти де вчився? з азами логіки знайомий?
приведи мені приклади коли
Клянуться народу( мені)
а гроші отримують не від мого представника(уряд - навіть назва партії СЛУГА НАРОДУ)

в тебе випадково голова не закрутилась?
ти вже не слуга народу? і гроші отримуєш від марсіан?

Як на мене саме час пройти перевірку на відсутність психічних відхилень...

Вдруге -- поглянь хто від імені народу України має право заявляти, робити, представляти.

Бо в тебе, невігласа, виходить, що якомусь чикатілові приймаючий присягу клянеться.
Ніззя бути настільки тупим.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:09

  budivelnik написав:
  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Розумієш, хитродупенко, тобі отоді не донатити мені треба було, а відправити своїх синів до ЗСУ (бо недобори дичайші у військо були), щоб їх зробили фахівцями...
І зара вони захищали б тебе.
А не ти донатив-допомагав комусь сторонньому захищати тебе і твою сім'ю.

Щодо доцільності та справедливості економічного бронювання "Якщо він заробляє мільйон і дає в збройні сили тисячу гривень - welcome to окоп, а якщо він заробляє мільйон, і дає 300-400 тисяч, бл№№ь друже там (в тилу) з тебе буде більше толку" (с) Кирило Верес
А якщо
заробляє 1 100 000
платить -500 000 податки
живе за 300 000
і донатить -300 000

Тоді респект і повага. На своєму місці. Беззаперечно :!:
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Вдруге -- поглянь хто від імені народу України має право заявляти, робити, представляти.

Бо в тебе, невігласа, виходить, що якомусь чикатілові приймаючий присягу клянеться.
Ніззя бути настільки тупим.
Простий приклад
Хто платить продавцю в магазині
а - власник магазину
б - покупець

Я думаю що відповідь однозначна
Власник магазину це передаточна ланка(не більше і не менше) грошей зароблених продавцем від покупця...

Тепер питання для совків
Хто платить військовому
а - держава
б - начфін
в - населення...

Якщо в першому випадку все просто і всі погодились що платить населення..
то виявляється воєнпенс має ІНШУ економічну теорію...

А може він має цю єресь тільки тому що ЧИНОВНИКИ ДУМАЮТЬ що їм платить НАЧАЛЬНИК а не населення
і тому начальнику лижуть дупу, а населенню виставляють фігвами

Звідси висновок
поки будь-який чиновник не зрозуміє що він НАЙНЯТИЙ працівник роботу якого ОПЛАЧУЄ населення - до того час порядку не буде і постійно буде зявлятись море інвалідів прокурорів які отримали травму на робочому дивані разом з секретаркою

ПС
а навіть припускати що населення України складається з чікатіл - це може тільки закінчений мерзотник
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Вдруге -- поглянь хто від імені народу України має право заявляти, робити, представляти.

Бо в тебе, невігласа, виходить, що якомусь чикатілові приймаючий присягу клянеться.
Ніззя бути настільки тупим.
Простий приклад
Хто платить продавцю в магазині
а - власник магазину
б - покупець

Я думаю що відповідь однозначна
Власник магазину це передаточна ланка(не більше і не менше) грошей зароблених продавцем від покупця...

Тепер питання для совків
Хто платить військовому
а - держава
б - начфін
в - населення...

Якщо в першому випадку все просто і всі погодились що платить населення..
то виявляється воєнпенс має ІНШУ економічну теорію...

А може він має цю єресь тільки тому що ЧИНОВНИКИ ДУМАЮТЬ що їм платить НАЧАЛЬНИК а не населення
і тому начальнику лижуть дупу, а населенню виставляють фігвами

Звідси висновок
поки будь-який чиновник не зрозуміє що він НАЙНЯТИЙ працівник роботу якого ОПЛАЧУЄ населення - до того час порядку не буде і постійно буде зявлятись море інвалідів прокурорів які отримали травму на робочому дивані разом з секретаркою

ПС
а навіть припускати що населення України складається з чікатіл - це може тільки закінчений мерзотник

Ти знов єралашиш.
Намагаєшся часне натягнути на загальне.

Простий приклад інший: ти, як начебто народ кажеш одне, а твій, як ти кажеш, представник - уряд, каже інше.
*Механізм економічного бронювання не має підтримки у військових – міністр*
https://glavcom.ua/economics/finances/m ... e_vignette

І всл функціонують саме так, як каже на момент держава -- її представники. Всл має справу не з тобою, а з державою. Законами держави.
Закони України, а не чудили будівельника.
Закони держави Україна.

А твої хатєлки, конкретно будівельника, можуть лише співпадати з Законами держави Україна, з народом України.
Ти лише частинка народу України. В якої щось може співпадати або не співпадати з цілим народом України.
Але ти натягнув корону на дурну свою бошку і верещиш від імені народу України...

І прирівняти державу до магазину (екстраполювати) можна тільки в найкумеднішому єралашику.
Бо ті самі гроші та грошову політику визначає саме держава, державні регулятори фахівці, а не а-ля покупці в ринку, які обирають для себе на вибір на свій смак та розум що магазин, що товар в магазині, що продавця в ньому.
Зав'язуй вже з цими єралашиками.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 01:17

  Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless
К нашему разговору последний вопрос.
Что вы считаете опаснее и вреднее для человечества - диктатуру в какой-то отдельно взятой стране или всеобщую ядерную войну?
Я вже відповідав на це. Це маніпулятивне питання і воно насправді не стоїть і не стояло. Бо задають подібні питання якраз з метою виправдання диктатури, лякаючи вигаданими страшилками.
А правда в тому, що "загальна ядерна війна" можлива саме через існування окремих диктатур
Манипуляция у вас.
Войны велись на протяжении всей истории и далеко не всегда диктатурами. И чаще всего не диктатурами. Порой вполне себе демократическими государствами.
Угроза ядерной войны вполне реальна и возможна даже без диктатур. И никаких "вигаданих страшилок", а вполне реальные. И существует безотносительно к нашей войне. И какая связь между опасностью ядерной войны и оправданием диктатуры не понятно. Если диктатура угрожает ядерной войной, то, по-моему, это не оправдывает её, а, наоборот, добавляет сильное обвинение в её адрес.
От ответа вы уклонились.

  Faceless написав:
ЛАД написав:Войну в Чечне можно назвать гражданской с большой натяжкой. Это, скорее, "умиротворение непокорной провинции" или даже завоевание непокорного государства.

Якщо виходити з того, що Ічкерія таки стала незалежною державою, тоді так - війна була не громадянська, а загарбницька.
Якщо виходити з точки зору, що це "непокірна провінція", яка оголосила про суверенітет, провела парламентські вибори, вибрала президента Дудаєва, тобто мала сформоване політичне підґрунтя своєї боротьби- це громадянська війна. Ну можете вибрати, що вам більше підходить

Мне больше подходит моя формулировка.
Если бы в 1991 не состоялся "мирный развод", а Украина решила бы отделиться без согласия остальных республик (практически РФ и Казахстана) и началась война за независимость, вы бы назвали это "гражданской войной"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 01:42

  detroytred написав:_hunter
Мають. Пряме. Підпорядковуються Командувачу Сухопутних військ. Правда, паралельно ще й Міністерству Оборони.

Інша справа, що варта виставляється на закритий і зданий під охорону об'єкт. Виставляються чатові. На пости.
Рота охорони при ТЦК доволі розмитий в цьому плані підрозділ.
Наврядчи отой всл був чатовим і була варта. Бо варта - це і начварти. Якого чатовий викликає в разі нападу на нього чи охороняємий об'єкт. Вже мав би прибігти за отой час з приміщення.

Там більше підходить порядок застосування зброї просто всл.


Рота, чатові, варта... Чого вони тоді не на фронті а хапають людей на вулицях?
katso
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 01:43

  prodigy написав:........
русні вистачить запасів зброї на 2 роки, запасів грошей на 1,5роки (але якщо темпи зубожіння будуть наростати, то все прискориться, може вистачить на 7-8 місяців
А новую зброю они не делают?
А нефть и газ они продавать перестали? И зерно?
Вот не знаю, как у них сегодня обстоят дела с продажей оружия.
-доки платять пенсії і послуги ЖКХ виконуються -росіяне будуть терпіти до останнього

-проблеми з ЖКХ (інвестиції в апгрейд старих радянських водопроводів/каналізацій/котелен з 2017-2023 склали 1трн руб. щоб уникнути повного колапсу ЖКХ до 2030р потрібно 14трлн рублів
У нас нет проблемы с износом ЖКХ? Мы сделали полный "апгрейд старих радянських водопроводів/каналізацій/котелен"?
Вроде, нет.
Тем не менее, наши коммунальщики умудряются поддерживать работоспособность системы даже в условиях войны, при обстрелах и разрушениях.
На пенсии они деньги как-нибудь найдут, в крайнем случае, напечатают. При печати возмодна (и будет) инфляция, но это они как-нибудь переживут. Как и мы переживаем.
-рубль вже 114 до долара (120 до евро) після того США заподіяли санкції проти Газпромбанку, це головний банк по розрахункам за газ.
Курс ЦБ на 28.11 - 108,0104, на форексе закрытие - 104.991, к евро - 110.983. Максимум сегодня был 110 и 116, соответственно. Данные по форексу отсюда - https://www.profinance.ru/_quote_show_/java/, по ЦБ с сайта ЦБ.
-Челябінск бастує, це початок
Научитесь давать ссылки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 01:45

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Таких результатов не дала ни одна диктатура.

Якщо рахувати за весь період існування ссср з таборами, штучними голодоморами та геноцидом народів, прибиранням неугодних, то на пару десятків мільйонів вийдемо. :roll:
Сильно сомневаюсь. Так же, как в цифрах погибших в СССР во 2МВ, которые росли со временем от первоначальных 5 млн., названных Сталиным, до 25-30-сейчас называют и бОльшие.
Эти цифры слишком сильно меняются в зависимости от политической конъюнктуры и полит. взглядов исследователей. Но спорить не могу.


"Есть мнение что если из истории убрать всю ложь то там останется только правда. Но есть и другое мнение. Что если из истории убрать всю ложь - то там не останется вообще ничего" (с) Не помню кто.
katso
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 02:26

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless
К нашему разговору последний вопрос.
Что вы считаете опаснее и вреднее для человечества - диктатуру в какой-то отдельно взятой стране или всеобщую ядерную войну?
Я вже відповідав на це. Це маніпулятивне питання і воно насправді не стоїть і не стояло. Бо задають подібні питання якраз з метою виправдання диктатури, лякаючи вигаданими страшилками.
А правда в тому, що "загальна ядерна війна" можлива саме через існування окремих диктатур
Манипуляция у вас.
Войны велись на протяжении всей истории и далеко не всегда диктатурами. И чаще всего не диктатурами. Порой вполне себе демократическими государствами.
Угроза ядерной войны вполне реальна и возможна даже без диктатур. И никаких "вигаданих страшилок", а вполне реальные. И существует безотносительно к нашей войне. И какая связь между опасностью ядерной войны и оправданием диктатуры не понятно. Если диктатура угрожает ядерной войной, то, по-моему, это не оправдывает её, а, наоборот, добавляет сильное обвинение в её адрес.
От ответа вы уклонились.

  Faceless написав:
ЛАД написав:Войну в Чечне можно назвать гражданской с большой натяжкой. Это, скорее, "умиротворение непокорной провинции" или даже завоевание непокорного государства.

Якщо виходити з того, що Ічкерія таки стала незалежною державою, тоді так - війна була не громадянська, а загарбницька.
Якщо виходити з точки зору, що це "непокірна провінція", яка оголосила про суверенітет, провела парламентські вибори, вибрала президента Дудаєва, тобто мала сформоване політичне підґрунтя своєї боротьби- це громадянська війна. Ну можете вибрати, що вам більше підходить

Мне больше подходит моя формулировка.
Если бы в 1991 не состоялся "мирный развод", а Украина решила бы отделиться без согласия остальных республик (практически РФ и Казахстана) и началась война за независимость, вы бы назвали это "гражданской войной"?

Питання було не про війни взагалі а про конкретно ядерну світову. Сама по собі зброя такої потужності стала забезпеченням миру саме як інструмент стримування для диктатур, і саме вони і створюють найбільшу небезпеку і загрозу у світі. Якщо подібна війнах колись буде, то вочевидь якраз через якусь диктатуру. Зараз найбільшу загрозу для світу несе країна біосміття, що називається рф, і якраз і є диктатурою.
Щодо другої частини. До чого всі ці якби? Якби то і якби сьо то щось би й було, але по факту Україна вже була суверенною державою і до створення срср і відновила державність після.
Faceless
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