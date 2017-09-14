detroytred написав:Розумієш, хитродупенко, тобі отоді не донатити мені треба було, а відправити своїх синів до ЗСУ (бо недобори дичайші у військо були), щоб їх зробили фахівцями... І зара вони захищали б тебе. А не ти донатив-допомагав комусь сторонньому захищати тебе і твою сім'ю.
detroytred написав:Вдруге -- поглянь хто від імені народу України має право заявляти, робити, представляти.
Бо в тебе, невігласа, виходить, що якомусь чикатілові приймаючий присягу клянеться. Ніззя бути настільки тупим.
Простий приклад Хто платить продавцю в магазині а - власник магазину б - покупець
Я думаю що відповідь однозначна Власник магазину це передаточна ланка(не більше і не менше) грошей зароблених продавцем від покупця...
Тепер питання для совків Хто платить військовому а - держава б - начфін в - населення...
Якщо в першому випадку все просто і всі погодились що платить населення.. то виявляється воєнпенс має ІНШУ економічну теорію...
А може він має цю єресь тільки тому що ЧИНОВНИКИ ДУМАЮТЬ що їм платить НАЧАЛЬНИК а не населення і тому начальнику лижуть дупу, а населенню виставляють фігвами
Звідси висновок поки будь-який чиновник не зрозуміє що він НАЙНЯТИЙ працівник роботу якого ОПЛАЧУЄ населення - до того час порядку не буде і постійно буде зявлятись море інвалідів прокурорів які отримали травму на робочому дивані разом з секретаркою
ПС а навіть припускати що населення України складається з чікатіл - це може тільки закінчений мерзотник
detroytred написав:Вдруге -- поглянь хто від імені народу України має право заявляти, робити, представляти.
Бо в тебе, невігласа, виходить, що якомусь чикатілові приймаючий присягу клянеться. Ніззя бути настільки тупим.
Простий приклад Хто платить продавцю в магазині а - власник магазину б - покупець
Я думаю що відповідь однозначна Власник магазину це передаточна ланка(не більше і не менше) грошей зароблених продавцем від покупця...
Тепер питання для совків Хто платить військовому а - держава б - начфін в - населення...
Якщо в першому випадку все просто і всі погодились що платить населення.. то виявляється воєнпенс має ІНШУ економічну теорію...
А може він має цю єресь тільки тому що ЧИНОВНИКИ ДУМАЮТЬ що їм платить НАЧАЛЬНИК а не населення і тому начальнику лижуть дупу, а населенню виставляють фігвами
Звідси висновок поки будь-який чиновник не зрозуміє що він НАЙНЯТИЙ працівник роботу якого ОПЛАЧУЄ населення - до того час порядку не буде і постійно буде зявлятись море інвалідів прокурорів які отримали травму на робочому дивані разом з секретаркою
ПС а навіть припускати що населення України складається з чікатіл - це може тільки закінчений мерзотник
Ти знов єралашиш. Намагаєшся часне натягнути на загальне.
І всл функціонують саме так, як каже на момент держава -- її представники. Всл має справу не з тобою, а з державою. Законами держави. Закони України, а не чудили будівельника. Закони держави Україна.
А твої хатєлки, конкретно будівельника, можуть лише співпадати з Законами держави Україна, з народом України. Ти лише частинка народу України. В якої щось може співпадати або не співпадати з цілим народом України. Але ти натягнув корону на дурну свою бошку і верещиш від імені народу України...
І прирівняти державу до магазину (екстраполювати) можна тільки в найкумеднішому єралашику. Бо ті самі гроші та грошову політику визначає саме держава, державні регулятори фахівці, а не а-ля покупці в ринку, які обирають для себе на вибір на свій смак та розум що магазин, що товар в магазині, що продавця в ньому. Зав'язуй вже з цими єралашиками.
ЛАД написав:Faceless К нашему разговору последний вопрос. Что вы считаете опаснее и вреднее для человечества - диктатуру в какой-то отдельно взятой стране или всеобщую ядерную войну?
Я вже відповідав на це. Це маніпулятивне питання і воно насправді не стоїть і не стояло. Бо задають подібні питання якраз з метою виправдання диктатури, лякаючи вигаданими страшилками. А правда в тому, що "загальна ядерна війна" можлива саме через існування окремих диктатур
Манипуляция у вас. Войны велись на протяжении всей истории и далеко не всегда диктатурами. И чаще всего не диктатурами. Порой вполне себе демократическими государствами. Угроза ядерной войны вполне реальна и возможна даже без диктатур. И никаких "вигаданих страшилок", а вполне реальные. И существует безотносительно к нашей войне. И какая связь между опасностью ядерной войны и оправданием диктатуры не понятно. Если диктатура угрожает ядерной войной, то, по-моему, это не оправдывает её, а, наоборот, добавляет сильное обвинение в её адрес. От ответа вы уклонились.
Faceless написав:
ЛАД написав:Войну в Чечне можно назвать гражданской с большой натяжкой. Это, скорее, "умиротворение непокорной провинции" или даже завоевание непокорного государства.
Якщо виходити з того, що Ічкерія таки стала незалежною державою, тоді так - війна була не громадянська, а загарбницька. Якщо виходити з точки зору, що це "непокірна провінція", яка оголосила про суверенітет, провела парламентські вибори, вибрала президента Дудаєва, тобто мала сформоване політичне підґрунтя своєї боротьби- це громадянська війна. Ну можете вибрати, що вам більше підходить
Мне больше подходит моя формулировка. Если бы в 1991 не состоялся "мирный развод", а Украина решила бы отделиться без согласия остальных республик (практически РФ и Казахстана) и началась война за независимость, вы бы назвали это "гражданской войной"?
detroytred написав:_hunter Мають. Пряме. Підпорядковуються Командувачу Сухопутних військ. Правда, паралельно ще й Міністерству Оборони.
Інша справа, що варта виставляється на закритий і зданий під охорону об'єкт. Виставляються чатові. На пости. Рота охорони при ТЦК доволі розмитий в цьому плані підрозділ. Наврядчи отой всл був чатовим і була варта. Бо варта - це і начварти. Якого чатовий викликає в разі нападу на нього чи охороняємий об'єкт. Вже мав би прибігти за отой час з приміщення.
Там більше підходить порядок застосування зброї просто всл.
Рота, чатові, варта... Чого вони тоді не на фронті а хапають людей на вулицях?
prodigy написав:........ русні вистачить запасів зброї на 2 роки, запасів грошей на 1,5роки (але якщо темпи зубожіння будуть наростати, то все прискориться, може вистачить на 7-8 місяців
А новую зброю они не делают? А нефть и газ они продавать перестали? И зерно? Вот не знаю, как у них сегодня обстоят дела с продажей оружия.
-доки платять пенсії і послуги ЖКХ виконуються -росіяне будуть терпіти до останнього
-проблеми з ЖКХ (інвестиції в апгрейд старих радянських водопроводів/каналізацій/котелен з 2017-2023 склали 1трн руб. щоб уникнути повного колапсу ЖКХ до 2030р потрібно 14трлн рублів
У нас нет проблемы с износом ЖКХ? Мы сделали полный "апгрейд старих радянських водопроводів/каналізацій/котелен"? Вроде, нет. Тем не менее, наши коммунальщики умудряются поддерживать работоспособность системы даже в условиях войны, при обстрелах и разрушениях. На пенсии они деньги как-нибудь найдут, в крайнем случае, напечатают. При печати возмодна (и будет) инфляция, но это они как-нибудь переживут. Как и мы переживаем.
-рубль вже 114 до долара (120 до евро) після того США заподіяли санкції проти Газпромбанку, це головний банк по розрахункам за газ.
ЛАД написав:Таких результатов не дала ни одна диктатура.
Якщо рахувати за весь період існування ссср з таборами, штучними голодоморами та геноцидом народів, прибиранням неугодних, то на пару десятків мільйонів вийдемо.
Сильно сомневаюсь. Так же, как в цифрах погибших в СССР во 2МВ, которые росли со временем от первоначальных 5 млн., названных Сталиным, до 25-30-сейчас называют и бОльшие. Эти цифры слишком сильно меняются в зависимости от политической конъюнктуры и полит. взглядов исследователей. Но спорить не могу.
"Есть мнение что если из истории убрать всю ложь то там останется только правда. Но есть и другое мнение. Что если из истории убрать всю ложь - то там не останется вообще ничего" (с) Не помню кто.
ЛАД написав:Faceless К нашему разговору последний вопрос. Что вы считаете опаснее и вреднее для человечества - диктатуру в какой-то отдельно взятой стране или всеобщую ядерную войну?
Я вже відповідав на це. Це маніпулятивне питання і воно насправді не стоїть і не стояло. Бо задають подібні питання якраз з метою виправдання диктатури, лякаючи вигаданими страшилками. А правда в тому, що "загальна ядерна війна" можлива саме через існування окремих диктатур
Манипуляция у вас. Войны велись на протяжении всей истории и далеко не всегда диктатурами. И чаще всего не диктатурами. Порой вполне себе демократическими государствами. Угроза ядерной войны вполне реальна и возможна даже без диктатур. И никаких "вигаданих страшилок", а вполне реальные. И существует безотносительно к нашей войне. И какая связь между опасностью ядерной войны и оправданием диктатуры не понятно. Если диктатура угрожает ядерной войной, то, по-моему, это не оправдывает её, а, наоборот, добавляет сильное обвинение в её адрес. От ответа вы уклонились.
Faceless написав:
ЛАД написав:Войну в Чечне можно назвать гражданской с большой натяжкой. Это, скорее, "умиротворение непокорной провинции" или даже завоевание непокорного государства.
Якщо виходити з того, що Ічкерія таки стала незалежною державою, тоді так - війна була не громадянська, а загарбницька. Якщо виходити з точки зору, що це "непокірна провінція", яка оголосила про суверенітет, провела парламентські вибори, вибрала президента Дудаєва, тобто мала сформоване політичне підґрунтя своєї боротьби- це громадянська війна. Ну можете вибрати, що вам більше підходить
Мне больше подходит моя формулировка. Если бы в 1991 не состоялся "мирный развод", а Украина решила бы отделиться без согласия остальных республик (практически РФ и Казахстана) и началась война за независимость, вы бы назвали это "гражданской войной"?
Питання було не про війни взагалі а про конкретно ядерну світову. Сама по собі зброя такої потужності стала забезпеченням миру саме як інструмент стримування для диктатур, і саме вони і створюють найбільшу небезпеку і загрозу у світі. Якщо подібна війнах колись буде, то вочевидь якраз через якусь диктатуру. Зараз найбільшу загрозу для світу несе країна біосміття, що називається рф, і якраз і є диктатурою. Щодо другої частини. До чого всі ці якби? Якби то і якби сьо то щось би й було, але по факту Україна вже була суверенною державою і до створення срср і відновила державність після.