RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11092110931109411095

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 02:35

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:.................
Даже 5% это очень много - примерно 10 млрд. долл. в 2021. Если в грн, то 273 млрд. грн. Это примерно равно всем расходам Украины на "фінансування сектору безпеки і оборони" и более, чем в 2 раза превышает расходы на Минобороны, т.е. на армию в 2021 было предусмотрено 117,5 млрд грн.
Но это вы считали только по текущим расходам-доходам. А сколько разграбили "общенародной собственности", оставшейся от СССР.
Ти напевно забув
Я трошки молодший від тебе, тому молочні ріки і кісейні берега в сере-сере бачив наочно
станки по репарації від німців, черги в магазинах за продуктами ..а перед розвалом ще й по карточках...
Тому говорити що в країні яка розвалилась бо не могла прогодувати ВЛАСНЕ населення - були запаси чогось цінного - це ж яким примітивом треба бути...

"це ж яким примітивом треба бути", чтобы рассказывать сказки.
"Ералашики".

Звичайно є ракети/танки які за сересере побудовані і по нам зараз використовуються.. але якихось інших досягненнь совка який розвалився - я якось не знайшов.
житло замортизоване на 50-70% - роздали населенню
заводи замортизовані на 150% - розвалились бо не могли працювати
комунальна сфера замортизована на 90%

Так залишилась ще освіта..але ті хто її отримав в сересере - сьогодні вже вийшли на пенсію(або вийдуть в найближчих 5 років0
то що там хапуги олігархи заникали цінного? стіни ? в яких не могли випускати товари першого вжитку чи корівники колгоспів - завдяки яким ми отримували курятину з США щоб не померти з голоду...

В этом "замортизованому житлі" до сих пор живёт большинство населения Украины.
"заводи замортизовані на 150%" до сих пор работают, если их не разворовали, не разрушили или не порезали на металлолом в первые годы независимости. Или позже. Например, Южмаш, Малышева, КБ Антонова с заводом, КБ Луч, меткомбинаты. Ракеты, о кот. тут постоянно пишут, производят эти, ещё советские заводы. За годы независимости не построили практически ничего. Или очень немного. Кстати, ваш любимый Порошенко "Рошен" тоже не построил, а
У 1990 роках він придбав кілька кондитерських підприємств. Потім об'єднав їх у групу «Рошен», що згодом стала найбільшим виробником кондитерських виробів в Україні.
Придбав, мабуть, дуже не дорого. Хотя, наверное, за 30 лет оборудование поменял.
"комунальна сфера замортизована на 90%" работает до сих пор. Или вы во Львове, уже лично всё заменили? :)
Энергосистема и практически все электростанции построены ещё Союзом.
"курятину з США щоб не померти з голоду ми отримували" вже в незалежній Україні, хотя начали получать, действительно, в 1990, ещё при Союзе. И отримували очень долго.
Так что рассказывайте сказки 20-летним.

Насчёт вашей "мелочи" - 5% воровства, вы, как обычно, "не заметили". Обратили внимание почему-то только на последние 2 строки.
Сейчас, специально для вас, выделил.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31512
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 11092110931109411095
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 75481
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 244729
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 876695
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13092)
27.11.2024 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.