budivelnik написав:Ти напевно забувЛАД написав:.................
Даже 5% это очень много - примерно 10 млрд. долл. в 2021. Если в грн, то 273 млрд. грн. Это примерно равно всем расходам Украины на "фінансування сектору безпеки і оборони" и более, чем в 2 раза превышает расходы на Минобороны, т.е. на армию в 2021 было предусмотрено 117,5 млрд грн.
Но это вы считали только по текущим расходам-доходам. А сколько разграбили "общенародной собственности", оставшейся от СССР.
Я трошки молодший від тебе, тому молочні ріки і кісейні берега в сере-сере бачив наочно
станки по репарації від німців, черги в магазинах за продуктами ..а перед розвалом ще й по карточках...
Тому говорити що в країні яка розвалилась бо не могла прогодувати ВЛАСНЕ населення - були запаси чогось цінного - це ж яким примітивом треба бути...
"це ж яким примітивом треба бути", чтобы рассказывать сказки.
"Ералашики".
Звичайно є ракети/танки які за сересере побудовані і по нам зараз використовуються.. але якихось інших досягненнь совка який розвалився - я якось не знайшов.
житло замортизоване на 50-70% - роздали населенню
заводи замортизовані на 150% - розвалились бо не могли працювати
комунальна сфера замортизована на 90%
Так залишилась ще освіта..але ті хто її отримав в сересере - сьогодні вже вийшли на пенсію(або вийдуть в найближчих 5 років0
то що там хапуги олігархи заникали цінного? стіни ? в яких не могли випускати товари першого вжитку чи корівники колгоспів - завдяки яким ми отримували курятину з США щоб не померти з голоду...
В этом "замортизованому житлі" до сих пор живёт большинство населения Украины.
"заводи замортизовані на 150%" до сих пор работают, если их не разворовали, не разрушили или не порезали на металлолом в первые годы независимости. Или позже. Например, Южмаш, Малышева, КБ Антонова с заводом, КБ Луч, меткомбинаты. Ракеты, о кот. тут постоянно пишут, производят эти, ещё советские заводы. За годы независимости не построили практически ничего. Или очень немного. Кстати, ваш любимый Порошенко "Рошен" тоже не построил, а
Придбав, мабуть, дуже не дорого. Хотя, наверное, за 30 лет оборудование поменял.У 1990 роках він придбав кілька кондитерських підприємств. Потім об'єднав їх у групу «Рошен», що згодом стала найбільшим виробником кондитерських виробів в Україні.
"комунальна сфера замортизована на 90%" работает до сих пор. Или вы во Львове, уже лично всё заменили?
Энергосистема и практически все электростанции построены ещё Союзом.
"курятину з США щоб не померти з голоду ми отримували" вже в незалежній Україні, хотя начали получать, действительно, в 1990, ещё при Союзе. И отримували очень долго.
Так что рассказывайте сказки 20-летним.
Насчёт вашей "мелочи" - 5% воровства, вы, как обычно, "не заметили". Обратили внимание почему-то только на последние 2 строки.
Сейчас, специально для вас, выделил.