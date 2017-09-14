Додано: Чет 28 лис, 2024 02:35

budivelnik написав: ЛАД написав: .................

Даже 5% это очень много - примерно 10 млрд. долл. в 2021. Если в грн, то 273 млрд. грн. Это примерно равно всем расходам Украины на "фінансування сектору безпеки і оборони" и более, чем в 2 раза превышает расходы на Минобороны, т.е. на армию в 2021 было предусмотрено 117,5 млрд грн.

Но это вы считали только по текущим расходам-доходам. А сколько разграбили "общенародной собственности", оставшейся от СССР. .................Но это вы считали только по текущим расходам-доходам. А сколько разграбили "общенародной собственности", оставшейся от СССР. Ти напевно забув

Я трошки молодший від тебе, тому молочні ріки і кісейні берега в сере-сере бачив наочно

станки по репарації від німців, черги в магазинах за продуктами ..а перед розвалом ще й по карточках...

Тому говорити що в країні яка розвалилась бо не могла прогодувати ВЛАСНЕ населення - були запаси чогось цінного - це ж яким примітивом треба бути... Ти напевно забувЯ трошки молодший від тебе, тому молочні ріки і кісейні берега в сере-сере бачив наочностанки по репарації від німців, черги в магазинах за продуктами ..а перед розвалом ще й по карточках...Тому говорити що в країні яка розвалилась бо не могла прогодувати ВЛАСНЕ населення - були запаси чогось цінного - це ж яким примітивом треба бути...

Звичайно є ракети/танки які за сересере побудовані і по нам зараз використовуються.. але якихось інших досягненнь совка який розвалився - я якось не знайшов.

житло замортизоване на 50-70% - роздали населенню

заводи замортизовані на 150% - розвалились бо не могли працювати

комунальна сфера замортизована на 90%



Так залишилась ще освіта..але ті хто її отримав в сересере - сьогодні вже вийшли на пенсію(або вийдуть в найближчих 5 років0

то що там хапуги олігархи заникали цінного? стіни ? в яких не могли випускати товари першого вжитку чи корівники колгоспів - завдяки яким ми отримували курятину з США щоб не померти з голоду...

У 1990 роках він придбав кілька кондитерських підприємств. Потім об'єднав їх у групу «Рошен», що згодом стала найбільшим виробником кондитерських виробів в Україні.

"це ж яким примітивом треба бути", чтобы рассказывать сказки."Ералашики".В этом "замортизованому житлі" до сих пор живёт большинство населения Украины."заводи замортизовані на 150%" до сих пор работают, если их не разворовали, не разрушили или не порезали на металлолом в первые годы независимости. Или позже. Например, Южмаш, Малышева, КБ Антонова с заводом, КБ Луч, меткомбинаты. Ракеты, о кот. тут постоянно пишут, производят эти, ещё советские заводы. За годы независимости не построили практически ничего. Или очень немного. Кстати, ваш любимый Порошенко "Рошен" тоже не построил, аПридбав, мабуть, дуже не дорого. Хотя, наверное, за 30 лет оборудование поменял."комунальна сфера замортизована на 90%" работает до сих пор. Или вы во Львове, уже лично всё заменили?Энергосистема и практически все электростанции построены ещё Союзом."курятину з США щоб не померти з голоду ми отримували" вже в незалежній Україні, хотя начали получать, действительно, в 1990, ещё при Союзе. И отримували очень долго.Так что рассказывайте сказки 20-летним.Насчёт вашей "мелочи" - 5% воровства, вы, как обычно, "не заметили". Обратили внимание почему-то только на последние 2 строки.Сейчас, специально для вас, выделил.