ЛАД написав:................. Даже 5% это очень много - примерно 10 млрд. долл. в 2021. Если в грн, то 273 млрд. грн. Это примерно равно всем расходам Украины на "фінансування сектору безпеки і оборони" и более, чем в 2 раза превышает расходы на Минобороны, т.е. на армию в 2021 было предусмотрено 117,5 млрд грн. Но это вы считали только по текущим расходам-доходам. А сколько разграбили "общенародной собственности", оставшейся от СССР.
Ти напевно забув Я трошки молодший від тебе, тому молочні ріки і кісейні берега в сере-сере бачив наочно станки по репарації від німців, черги в магазинах за продуктами ..а перед розвалом ще й по карточках... Тому говорити що в країні яка розвалилась бо не могла прогодувати ВЛАСНЕ населення - були запаси чогось цінного - це ж яким примітивом треба бути...
"це ж яким примітивом треба бути", чтобы рассказывать сказки. "Ералашики".
Звичайно є ракети/танки які за сересере побудовані і по нам зараз використовуються.. але якихось інших досягненнь совка який розвалився - я якось не знайшов. житло замортизоване на 50-70% - роздали населенню заводи замортизовані на 150% - розвалились бо не могли працювати комунальна сфера замортизована на 90%
Так залишилась ще освіта..але ті хто її отримав в сересере - сьогодні вже вийшли на пенсію(або вийдуть в найближчих 5 років0 то що там хапуги олігархи заникали цінного? стіни ? в яких не могли випускати товари першого вжитку чи корівники колгоспів - завдяки яким ми отримували курятину з США щоб не померти з голоду...
В этом "замортизованому житлі" до сих пор живёт большинство населения Украины. "заводи замортизовані на 150%" до сих пор работают, если их не разворовали, не разрушили или не порезали на металлолом в первые годы независимости. Или позже. Например, Южмаш, Малышева, КБ Антонова с заводом, КБ Луч, меткомбинаты. Ракеты, о кот. тут постоянно пишут, производят эти, ещё советские заводы. За годы независимости не построили практически ничего. Или очень немного. Кстати, ваш любимый Порошенко "Рошен" тоже не построил, а
У 1990 роках він придбав кілька кондитерських підприємств. Потім об'єднав їх у групу «Рошен», що згодом стала найбільшим виробником кондитерських виробів в Україні.
Придбав, мабуть, дуже не дорого. Хотя, наверное, за 30 лет оборудование поменял. "комунальна сфера замортизована на 90%" работает до сих пор. Или вы во Львове, уже лично всё заменили? Энергосистема и практически все электростанции построены ещё Союзом. "курятину з США щоб не померти з голоду ми отримували" вже в незалежній Україні, хотя начали получать, действительно, в 1990, ещё при Союзе. И отримували очень долго. Так что рассказывайте сказки 20-летним.
Насчёт вашей "мелочи" - 5% воровства, вы, как обычно, "не заметили". Обратили внимание почему-то только на последние 2 строки. Сейчас, специально для вас, выделил.
ЛАД написав:........... Манипуляция у вас. Войны велись на протяжении всей истории и далеко не всегда диктатурами. И чаще всего не диктатурами. Порой вполне себе демократическими государствами. Угроза ядерной войны вполне реальна и возможна даже без диктатур. И никаких "вигаданих страшилок", а вполне реальные. И существует безотносительно к нашей войне. И какая связь между опасностью ядерной войны и оправданием диктатуры не понятно. Если диктатура угрожает ядерной войной, то, по-моему, это не оправдывает её, а, наоборот, добавляет сильное обвинение в её адрес. От ответа вы уклонились.
Faceless написав:------------------------ ЛАД Войну в Чечне можно назвать гражданской с большой натяжкой. Это, скорее, "умиротворение непокорной провинции" или даже завоевание непокорного государства.------------------------------ Якщо виходити з того, що Ічкерія таки стала незалежною державою, тоді так - війна була не громадянська, а загарбницька. Якщо виходити з точки зору, що це "непокірна провінція", яка оголосила про суверенітет, провела парламентські вибори, вибрала президента Дудаєва, тобто мала сформоване політичне підґрунтя своєї боротьби- це громадянська війна. Ну можете вибрати, що вам більше підходить
Мне больше подходит моя формулировка. Если бы в 1991 не состоялся "мирный развод", а Украина решила бы отделиться без согласия остальных республик (практически РФ и Казахстана) и началась война за независимость, вы бы назвали это "гражданской войной"?
Питання було не про війни взагалі а про конкретно ядерну світову. Сама по собі зброя такої потужності стала забезпеченням миру саме як інструмент стримування для диктатур, і саме вони і створюють найбільшу небезпеку і загрозу у світі. Якщо подібна війнах колись буде, то вочевидь якраз через якусь диктатуру. Зараз найбільшу загрозу для світу несе країна біосміття, що називається рф, і якраз і є диктатурою. Щодо другої частини. До чого всі ці якби? Якби то і якби сьо то щось би й було, але по факту Україна вже була суверенною державою і до створення срср і відновила державність після.
Простите, не интересно. Такое впечатление, что вы вообще не читаете посты собеседника, а повторяете одно и то же. "Сама по собі зброя такої потужності стала забезпеченням миру саме як інструмент стримування для диктатур". Даже не хочу комментировать. Для чего создавались остальные виды оружия - луки, огнестрелы, пулемёты, танки, военная авиация? Для чего продолжаются разработки новых видов оружия? Любое открытие всю историю человечества тут же использовалось для применения в военном деле. И получало развитие, как правило (или, скажем мягче, очень часто), именно благодаря использованию в военных целях. "По факту" Чечня тоже когда-то была независимой и Россия долго воевала, чтобы её покорить. В отличие от Украины, которая присоединилась к России добровольно.
В 1418 году он женился на Полиссене Руффо, дворянке из Калабрии.
Кондотьер С 1419 года Франческо Сфорца воевал вместе с отцом, заслужив славу тем, что мог голыми руками сгибать металлические бруски. Позже он показал себя профессиональным тактиком и очень способным лидером на поле боя. После смерти отца в 1424 году он поочередно служил в неаполитанской армии, у римского папы Мартина V, у миланского герцога Филиппо Мария Висконти.
detroytred написав:_hunter Мають. Пряме. Підпорядковуються Командувачу Сухопутних військ. Правда, паралельно ще й Міністерству Оборони.
Інша справа, що варта виставляється на закритий і зданий під охорону об'єкт. Виставляються чатові. На пости. Рота охорони при ТЦК доволі розмитий в цьому плані підрозділ. Наврядчи отой всл був чатовим і була варта. Бо варта - це і начварти. Якого чатовий викликає в разі нападу на нього чи охороняємий об'єкт. Вже мав би прибігти за отой час з приміщення.
Там більше підходить порядок застосування зброї просто всл.
Рота, чатові, варта... Чого вони тоді не на фронті а хапають людей на вулицях?
Тому що в них (теж) своя правда. Забезпечити результат -- кількість громадян для мобілізації. Коли не працюють Закони, то сходяться в клінч різні правди різних громадян. Кожен зі своєю.
Хоча, як не крути, але першочергово дотримуватися Законів повинні саме представники держави. А якщо закони їх не влаштовують, то вимагати зміни законів. Тобто вимагати від влади, а не за поняттями - від громадян. До речі, це діє також і у зворотньому напрямку: громадяни повинні адресувати свої претензії, побажання до влади (мати змогу впливу на владу), а не до найнятих або призначених державою виконавців. Бо коли напряму може трапитися і отаке, як ото в 2014 на Донбасі громадяни зупиняли колони всл. Дозупинялись.