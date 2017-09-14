ЛАД написав:................. Даже 5% это очень много - примерно 10 млрд. долл. в 2021. Если в грн, то 273 млрд. грн. Это примерно равно всем расходам Украины на "фінансування сектору безпеки і оборони" и более, чем в 2 раза превышает расходы на Минобороны, т.е. на армию в 2021 было предусмотрено 117,5 млрд грн. Но это вы считали только по текущим расходам-доходам. А сколько разграбили "общенародной собственности", оставшейся от СССР.
Ти напевно забув Я трошки молодший від тебе, тому молочні ріки і кісейні берега в сере-сере бачив наочно станки по репарації від німців, черги в магазинах за продуктами ..а перед розвалом ще й по карточках... Тому говорити що в країні яка розвалилась бо не могла прогодувати ВЛАСНЕ населення - були запаси чогось цінного - це ж яким примітивом треба бути...
"це ж яким примітивом треба бути", чтобы рассказывать сказки. "Ералашики".
Звичайно є ракети/танки які за сересере побудовані і по нам зараз використовуються.. але якихось інших досягненнь совка який розвалився - я якось не знайшов. житло замортизоване на 50-70% - роздали населенню заводи замортизовані на 150% - розвалились бо не могли працювати комунальна сфера замортизована на 90%
Так залишилась ще освіта..але ті хто її отримав в сересере - сьогодні вже вийшли на пенсію(або вийдуть в найближчих 5 років0 то що там хапуги олігархи заникали цінного? стіни ? в яких не могли випускати товари першого вжитку чи корівники колгоспів - завдяки яким ми отримували курятину з США щоб не померти з голоду...
В этом "замортизованому житлі" до сих пор живёт большинство населения Украины. "заводи замортизовані на 150%" до сих пор работают, если их не разворовали, не разрушили или не порезали на металлолом в первые годы независимости. Или позже. Например, Южмаш, Малышева, КБ Антонова с заводом, КБ Луч, меткомбинаты. Ракеты, о кот. тут постоянно пишут, производят эти, ещё советские заводы. За годы независимости не построили практически ничего. Или очень немного. Кстати, ваш любимый Порошенко "Рошен" тоже не построил, а
У 1990 роках він придбав кілька кондитерських підприємств. Потім об'єднав їх у групу «Рошен», що згодом стала найбільшим виробником кондитерських виробів в Україні.
Придбав, мабуть, дуже не дорого. Хотя, наверное, за 30 лет оборудование поменял. "комунальна сфера замортизована на 90%" работает до сих пор. Или вы во Львове, уже лично всё заменили? Энергосистема и практически все электростанции построены ещё Союзом. "курятину з США щоб не померти з голоду ми отримували" вже в незалежній Україні, хотя начали получать, действительно, в 1990, ещё при Союзе. И отримували очень долго. Так что рассказывайте сказки 20-летним.
Насчёт вашей "мелочи" - 5% воровства, вы, как обычно, "не заметили". Обратили внимание почему-то только на последние 2 строки. Сейчас, специально для вас, выделил.
ЛАД написав:........... Манипуляция у вас. Войны велись на протяжении всей истории и далеко не всегда диктатурами. И чаще всего не диктатурами. Порой вполне себе демократическими государствами. Угроза ядерной войны вполне реальна и возможна даже без диктатур. И никаких "вигаданих страшилок", а вполне реальные. И существует безотносительно к нашей войне. И какая связь между опасностью ядерной войны и оправданием диктатуры не понятно. Если диктатура угрожает ядерной войной, то, по-моему, это не оправдывает её, а, наоборот, добавляет сильное обвинение в её адрес. От ответа вы уклонились.
Faceless написав:------------------------ ЛАД Войну в Чечне можно назвать гражданской с большой натяжкой. Это, скорее, "умиротворение непокорной провинции" или даже завоевание непокорного государства.------------------------------ Якщо виходити з того, що Ічкерія таки стала незалежною державою, тоді так - війна була не громадянська, а загарбницька. Якщо виходити з точки зору, що це "непокірна провінція", яка оголосила про суверенітет, провела парламентські вибори, вибрала президента Дудаєва, тобто мала сформоване політичне підґрунтя своєї боротьби- це громадянська війна. Ну можете вибрати, що вам більше підходить
Мне больше подходит моя формулировка. Если бы в 1991 не состоялся "мирный развод", а Украина решила бы отделиться без согласия остальных республик (практически РФ и Казахстана) и началась война за независимость, вы бы назвали это "гражданской войной"?
Питання було не про війни взагалі а про конкретно ядерну світову. Сама по собі зброя такої потужності стала забезпеченням миру саме як інструмент стримування для диктатур, і саме вони і створюють найбільшу небезпеку і загрозу у світі. Якщо подібна війнах колись буде, то вочевидь якраз через якусь диктатуру. Зараз найбільшу загрозу для світу несе країна біосміття, що називається рф, і якраз і є диктатурою. Щодо другої частини. До чого всі ці якби? Якби то і якби сьо то щось би й було, але по факту Україна вже була суверенною державою і до створення срср і відновила державність після.
Простите, не интересно. Такое впечатление, что вы вообще не читаете посты собеседника, а повторяете одно и то же. "Сама по собі зброя такої потужності стала забезпеченням миру саме як інструмент стримування для диктатур". Даже не хочу комментировать. Для чего создавались остальные виды оружия - луки, огнестрелы, пулемёты, танки, военная авиация? Для чего продолжаются разработки новых видов оружия? Любое открытие всю историю человечества тут же использовалось для применения в военном деле. И получало развитие, как правило (или, скажем мягче, очень часто), именно благодаря использованию в военных целях. "По факту" Чечня тоже когда-то была независимой и Россия долго воевала, чтобы её покорить. В отличие от Украины, которая присоединилась к России добровольно.
В 1418 году он женился на Полиссене Руффо, дворянке из Калабрии.
Кондотьер С 1419 года Франческо Сфорца воевал вместе с отцом, заслужив славу тем, что мог голыми руками сгибать металлические бруски. Позже он показал себя профессиональным тактиком и очень способным лидером на поле боя. После смерти отца в 1424 году он поочередно служил в неаполитанской армии, у римского папы Мартина V, у миланского герцога Филиппо Мария Висконти.
detroytred написав:_hunter Мають. Пряме. Підпорядковуються Командувачу Сухопутних військ. Правда, паралельно ще й Міністерству Оборони.
Інша справа, що варта виставляється на закритий і зданий під охорону об'єкт. Виставляються чатові. На пости. Рота охорони при ТЦК доволі розмитий в цьому плані підрозділ. Наврядчи отой всл був чатовим і була варта. Бо варта - це і начварти. Якого чатовий викликає в разі нападу на нього чи охороняємий об'єкт. Вже мав би прибігти за отой час з приміщення.
Там більше підходить порядок застосування зброї просто всл.
Рота, чатові, варта... Чого вони тоді не на фронті а хапають людей на вулицях?
Тому що в них (теж) своя правда. Забезпечити результат -- кількість громадян для мобілізації. Коли не працюють Закони, то сходяться в клінч різні правди різних громадян. Кожен зі своєю.
Хоча, як не крути, але першочергово дотримуватися Законів повинні саме представники держави. А якщо закони їх не влаштовують, то вимагати зміни законів. Тобто вимагати від влади, а не за поняттями - від громадян. До речі, це діє також і у зворотньому напрямку: громадяни повинні адресувати свої претензії, побажання до влади (мати змогу впливу на владу), а не до найнятих або призначених державою виконавців. Бо коли напряму може трапитися і отаке, як ото в 2014 на Донбасі громадяни зупиняли колони всл. Дозупинялись.
Також, за словами Єрмака, для початку розмови про мир, "ситуація має бути повернута принаймні до стану 23 лютого 2022 року".Водночас чиновник підкреслив, що Росія не виявляє жодних ознак такої готовності до миру і продовжує ескалацію. Так, вона розгортає біля кордону з Україною понад 10 тисяч північнокорейських солдатів і завдає удар по Дніпру гіперзвуковою ракетою середньої дальності.
а ми тут вчора дивувалися, що президент заговорив про ЄС ...ну за п'ять років майже точно
Також, за словами Єрмака, для початку розмови про мир, "ситуація має бути повернута принаймні до стану 23 лютого 2022 року".Водночас чиновник підкреслив, що Росія не виявляє жодних ознак такої готовності до миру і продовжує ескалацію. Так, вона розгортає біля кордону з Україною понад 10 тисяч північнокорейських солдатів і завдає удар по Дніпру гіперзвуковою ракетою середньої дальності.
а ми тут вчора дивувалися, що президент заговорив про ЄС ...ну за п'ять років майже точно
Повернення до ситуації 2022 року це не тільки ЛБЗ 2022 року, але і відсутність петріотів, леопардів, атакмсів, ф-16 і т.д., а також науменки-медведчуки на своїх місцях. Вкупі з отим запасом ракет рфії.
Логічними можуть бути лише заяви влади про запевнення у майбутніх покращеннях наших позицій. Для перемовин. (Ціна традиційно за лапками).
ЛАД написав:Насчёт вашей "мелочи" - 5% воровства, вы, как обычно, "не заметили".
Просто не хотів старшу людину мордою в маніпуляції тикати Але якщо вона неадекватна то прошу Зараз 5% маніпулятивних перетвориться в 1% реальних Отже там де було багато цифр
budivelnik написав:Є доступ до пенсійного - просто припустив що верхня група з 30000 осіб отримують завищену пенсію і це припущення обрахував- вийшло навіть для тих хто отримує 2800 збільшення пенсії ПІСЛЯ наведення абсолютної справедливості - 4%... Є форбс який описував статки 100 найбагатших українців і оцінив ці статки в 20 млрд доларів навіть якщо припустити що всі ці 20 млрд вкрадені за роки незалежності то легко порахувати відсоток вкраденого 120 млрд доларів ВВП( в середньому)*30 років=3600 млрд ,20 млрд/3600млрд=0,6%
budivelnik написав:Давайте на прикладі Пенсійного є 10 342 593 пенсіонери з середньою пенсією в 5851 грн =60 514 511 643 грн/місяць З них 4900 отримують від 50 000 до 390 000 ( нехай 100 000 середня)=0,49 млрд грн 24600 отримують від 23600 до 50 000 ( нехай 35 000 середня)___=0,86 млрд грн 1240000 отримують від 10 000 до 23600 (нехай середня 15000) 2573000 отримують від 5 000 до 10 000 (нехай середня 7000) 6500000 отримують від 2800 до 5000 нехай середня 4000) Давайте припустимо що ВСІ хто отримує більше 23600 - отримують ці пенсії незаконно і ВИ ДОВЕЛИ в СУДІ що вони КРАДУТЬ в ДЕРЖАВИ і у ВАС все що більше ніж 10000 грн Робимо розрахунок 4900*(100 000-10 000) + 24600*(35000-10 000)=1,056 млрд грн А тепер те що ми довели в суді 29500 судових справ і виграли - визначаємо як це вплине на пенсії всіх інших 1,056 млрд грн/(1240000+2573000+6500000)=102 грн 40 копійок....
Отже Форбс - 0,6% Розрахунок по пенсійному - 1,056млрд/60,5 млрд=1,74% А те що ти причепився до самої найбільшої цифри - так це і є маніпуляції
І ще раз По житлу - ЖИТЛО роздали людям , того олігархи вкрасти його не могли По цехам заводів - так цехи стояли , але з побитими вікнами і без обладнання. В тебе є розуміння яка вартість стін а яка станків? Так от станків-не було По електростанціям чи водоканалам чи котельням чи дорогам - ти віриш що за 30 років вони працюють і в них нічого не вклали?
Тому совковому маніпулятору треба занати наступне НАСЕЛЕННЯ отримало в 1990-2000 роках у вигляді приватизації 1 млрд м2 житла.. тобто 300+ млрд доларів... А тепер покажи мені 300 млрд доларів залишкової вартості ПІСЛЯ совка в Українських промислових обєктах.