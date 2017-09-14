budivelnik написав:НАСЕЛЕННЯ отримало в 1990-2000 роках у вигляді приватизації 1 млрд м2 житла.. тобто 300+ млрд доларів...
Це була помилка. Населення мало викупати житло в яке їх пустили пожити на шару. Можливо стільки люмпенів -халявщиків би не було. Для совкодрочерів- в білорусі житло саме викупалось населенням, а не на шару.
В 1418 году он женился на Полиссене Руффо, дворянке из Калабрии.
Кондотьер С 1419 года Франческо Сфорца воевал вместе с отцом, заслужив славу тем, что мог голыми руками сгибать металлические бруски. Позже он показал себя профессиональным тактиком и очень способным лидером на поле боя. После смерти отца в 1424 году он поочередно служил в неаполитанской армии, у римского папы Мартина V, у миланского герцога Филиппо Мария Висконти.
Привет народ. Ох вы и строчите тут. Столько времени свободного, уже б давно изобрели квантовый двигатель, ну или миниреактор на эфире )))
Ну что, как и было сказано несколько месяцев назад мной - все идет до перемовин. Как бы кому не хотелось. А пока это все идет - будут гатить, чтоб посговорчевее были. Окно овертона в действии, если я ранее про это говорил, а всякие песикоты с флерами тока плевались, теперь это вливают массам через ютубы и телики... Пока без сдачи территорий якобы, но и их отдадут, пушо чоловик флер в оборонке штаны протирает за бронь и все шо делает - расчехляет атакамсы, ну може еще пропеллеры для дронов...
Кстати, флер, что то снова твои фанатичные Ф16 сегодня трошки не справились... Как там в Мико сегодня? без свитла? Что там Ванек писал про командующих, шоб всех снять? Эх... 3-й год войны а все тоже рукоблудие в штабах....
Орешник скорее всего уже обсудили. немного он остудил головы тем, кто давал добро на гативо атакамсами...
В обшем ничего нового за последние 3 месяца. РФ захватывает территории, мы теряем территории. Сильный жрет слабого. Как и во все времена в истории...
Песикот, ты кстати разобрался с историей за последние 200-300 лет? Сколько Ненька незалежною була? ))
«Причины, по которым ВПО возвращаются на оккупированные РФ территории, должна называть сама Ирина Верещук, а иначе она просто оправдывает свою деятельность на должности министра реинтеграции», — политический эксперт Андрей Вигиринский
Привет народ. Ох вы и строчите тут. Столько времени свободного, уже б давно изобрели квантовый двигатель, ну или миниреактор на эфире )))
Ну что, как и было сказано несколько месяцев назад мной - все идет до перемовин. Как бы кому не хотелось. А пока это все идет - будут гатить, чтоб посговорчевее были. Окно овертона в действии, если я ранее про это говорил, а всякие песикоты с флерами тока плевались, теперь это вливают массам через ютубы и телики... Пока без сдачи территорий якобы, но и их отдадут, пушо чоловик флер в оборонке штаны протирает за бронь и все шо делает - расчехляет атакамсы, ну може еще пропеллеры для дронов...
Кстати, флер, что то снова твои фанатичные Ф16 сегодня трошки не справились... Как там в Мико сегодня? без свитла? Что там Ванек писал про командующих, шоб всех снять? Эх... 3-й год войны а все тоже рукоблудие в штабах....
Орешник скорее всего уже обсудили. немного он остудил головы тем, кто давал добро на гативо атакамсами...
В обшем ничего нового за последние 3 месяца. РФ захватывает территории, мы теряем территории. Сильный жрет слабого. Как и во все времена в истории...
Песикот, ты кстати разобрался с историей за последние 200-300 лет? Сколько Ненька незалежною була? ))
Всем гарного дня.
Зачем хулу сейчас переговоры? Сравните моральных дух украинцев в начале 2024 года и сейчас. Слава ТЦК... На фронт массово прибывают абсолютно немотивированные, плохо обученные престарелые "бойцы" с нескрываемой злобой на украинскую власть. После отмены Рамштайна (типа в связи с ураганом) только очень, очень тупой не понял, что Запад дистанцируется от войны каких то диких племен на Востоке Европы.