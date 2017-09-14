Додано: Чет 28 лис, 2024 11:26

pesikot написав: Знову ракети ... Знову ракети ...

Как неожиданно то....Привет народ. Ох вы и строчите тут. Столько времени свободного, уже б давно изобрели квантовый двигатель, ну или миниреактор на эфире )))Ну что, как и было сказано несколько месяцев назад мной - все идет до перемовин. Как бы кому не хотелось. А пока это все идет - будут гатить, чтоб посговорчевее были. Окно овертона в действии, если я ранее про это говорил, а всякие песикоты с флерами тока плевались, теперь это вливают массам через ютубы и телики... Пока без сдачи территорий якобы, но и их отдадут, пушо чоловик флер в оборонке штаны протирает за бронь и все шо делает - расчехляет атакамсы, ну може еще пропеллеры для дронов...Кстати, флер, что то снова твои фанатичные Ф16 сегодня трошки не справились... Как там в Мико сегодня? без свитла? Что там Ванек писал про командующих, шоб всех снять? Эх... 3-й год войны а все тоже рукоблудие в штабах....Орешник скорее всего уже обсудили. немного он остудил головы тем, кто давал добро на гативо атакамсами...В обшем ничего нового за последние 3 месяца. РФ захватывает территории, мы теряем территории. Сильный жрет слабого. Как и во все времена в истории...Песикот, ты кстати разобрался с историей за последние 200-300 лет? Сколько Ненька незалежною була? ))Всем гарного дня.