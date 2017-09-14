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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11094110951109611097>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 10:33

  budivelnik написав:НАСЕЛЕННЯ отримало в 1990-2000 роках у вигляді приватизації 1 млрд м2 житла.. тобто 300+ млрд доларів...

Це була помилка.
Населення мало викупати житло в яке їх пустили пожити на шару.
Можливо стільки люмпенів -халявщиків би не було.
Для совкодрочерів- в білорусі житло саме викупалось населенням, а не на шару.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 10:47

  ЛАД написав:К вопросу о призывном возрасте.
Попалось о Франческо Сфорца, привожу цитату из русской Вики https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_I_%D0%A1%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0:
В 1418 году он женился на Полиссене Руффо, дворянке из Калабрии.

Кондотьер
С 1419 года Франческо Сфорца воевал вместе с отцом, заслужив славу тем, что мог голыми руками сгибать металлические бруски. Позже он показал себя профессиональным тактиком и очень способным лидером на поле боя. После смерти отца в 1424 году он поочередно служил в неаполитанской армии, у римского папы Мартина V, у миланского герцога Филиппо Мария Висконти.
Чтобы было понятнее, родился он 23 июля 1401.

ссср во вторую мировую мобилизовал М15-45
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 10:54

  холява написав:для згального розвитку

Вчені визначили 3 типових види дурості
https://ua-novosti.info/zdorovye/vcheni ... rosti.html

Я дико извиняюсь, но, кажется, венгерским ученным не дает покоя слава британских :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 10:55

  UA написав:Для совкодрочерів- в білорусі житло саме викупалось населенням, а не на шару.

До чого тут білорусія до совка? Білорусія капіталістична демократична держава) як і Україна чи росія .
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Знову ракети ...

Как неожиданно то....

Привет народ. Ох вы и строчите тут. Столько времени свободного, уже б давно изобрели квантовый двигатель, ну или миниреактор на эфире )))


Ну что, как и было сказано несколько месяцев назад мной - все идет до перемовин. Как бы кому не хотелось. А пока это все идет - будут гатить, чтоб посговорчевее были. Окно овертона в действии, если я ранее про это говорил, а всякие песикоты с флерами тока плевались, теперь это вливают массам через ютубы и телики... Пока без сдачи территорий якобы, но и их отдадут, пушо чоловик флер в оборонке штаны протирает за бронь и все шо делает - расчехляет атакамсы, ну може еще пропеллеры для дронов...

Кстати, флер, что то снова твои фанатичные Ф16 сегодня трошки не справились... Как там в Мико сегодня? без свитла? Что там Ванек писал про командующих, шоб всех снять? Эх... 3-й год войны а все тоже рукоблудие в штабах....

Орешник скорее всего уже обсудили. немного он остудил головы тем, кто давал добро на гативо атакамсами...

В обшем ничего нового за последние 3 месяца. РФ захватывает территории, мы теряем территории. Сильный жрет слабого. Как и во все времена в истории...

Песикот, ты кстати разобрался с историей за последние 200-300 лет? Сколько Ненька незалежною була? ))

Всем гарного дня.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Причины, по которым ВПО возвращаются на оккупированные РФ территории, должна называть сама Ирина Верещук, а иначе она просто оправдывает свою деятельность на должности министра реинтеграции», — политический эксперт Андрей Вигиринский
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 11:51

  dimo_0n написав:
  pesikot написав:Знову ракети ...

Как неожиданно то....

Привет народ. Ох вы и строчите тут. Столько времени свободного, уже б давно изобрели квантовый двигатель, ну или миниреактор на эфире )))


Ну что, как и было сказано несколько месяцев назад мной - все идет до перемовин. Как бы кому не хотелось. А пока это все идет - будут гатить, чтоб посговорчевее были. Окно овертона в действии, если я ранее про это говорил, а всякие песикоты с флерами тока плевались, теперь это вливают массам через ютубы и телики... Пока без сдачи территорий якобы, но и их отдадут, пушо чоловик флер в оборонке штаны протирает за бронь и все шо делает - расчехляет атакамсы, ну може еще пропеллеры для дронов...

Кстати, флер, что то снова твои фанатичные Ф16 сегодня трошки не справились... Как там в Мико сегодня? без свитла? Что там Ванек писал про командующих, шоб всех снять? Эх... 3-й год войны а все тоже рукоблудие в штабах....

Орешник скорее всего уже обсудили. немного он остудил головы тем, кто давал добро на гативо атакамсами...

В обшем ничего нового за последние 3 месяца. РФ захватывает территории, мы теряем территории. Сильный жрет слабого. Как и во все времена в истории...

Песикот, ты кстати разобрался с историей за последние 200-300 лет? Сколько Ненька незалежною була? ))

Всем гарного дня.

Зачем хулу сейчас переговоры?
Сравните моральных дух украинцев в начале 2024 года и сейчас. Слава ТЦК...
На фронт массово прибывают абсолютно немотивированные, плохо обученные престарелые "бойцы" с нескрываемой злобой на украинскую власть.
После отмены Рамштайна (типа в связи с ураганом) только очень, очень тупой не понял, что Запад дистанцируется от войны каких то диких племен на Востоке Европы.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:01

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Причины, по которым ВПО возвращаются на оккупированные РФ территории

Причина єдина: Україна забила болт на ВПО. Навіть Німеччина надає більше допомоги чужим громадянам, ніж ми своїм.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 28 лис, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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