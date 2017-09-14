Додано: Чет 28 лис, 2024 12:49

budivelnik написав: ЛАД написав: Насчёт вашей "мелочи" - 5% воровства, вы, как обычно, "не заметили". Насчёт вашей "мелочи" - 5% воровства, вы, как обычно, "не заметили". Просто не хотів старшу людину мордою в маніпуляції тикати Просто не хотів старшу людину мордою в маніпуляції тикати

Зараз 5% маніпулятивних перетвориться в 1% реальних



budivelnik написав: Є доступ до пенсійного - просто припустив що верхня група з 30000 осіб отримують завищену пенсію і це припущення обрахував- вийшло навіть для тих хто отримує 2800 збільшення пенсії ПІСЛЯ наведення абсолютної справедливості - 4%...

Є форбс який описував статки 100 найбагатших українців і оцінив ці статки в 20 млрд

....... Є доступ до пенсійного - просто припустив що верхня група з 30000 осіб отримують завищену пенсію і це припущення обрахував- вийшло навіть для тих хто отримує 2800 збільшення пенсії ПІСЛЯ наведення абсолютної справедливості - 4%...Є форбс який описував статки 100 найбагатших українців і оцінив ці статки в....... Отже там де було багато цифр

У квітні Forbes у 35‑й раз опублікував список найбагатших людей планети.

.........

76 учасників з першої сотні українського списку за рік збільшили свої статки. Багатство першої сотні зросло на 42%, до $44,5 млрд.

budivelnik написав: Давайте на прикладі Пенсійного

.........

Отже

Форбс - 0,6%

Розрахунок по пенсійному - 1,056млрд/60,5 млрд=1,74% Давайте на прикладі Пенсійного.........Отже

А те що ти причепився до самої найбільшої цифри - так це і є маніпуляції



І ще раз

По житлу - ЖИТЛО роздали людям , того олігархи вкрасти його не могли

По цехам заводів - так цехи стояли , але з побитими вікнами і без обладнання. В тебе є розуміння яка вартість стін а яка станків? Так от станків-не було

По електростанціям чи водоканалам чи котельням чи дорогам - ти віриш що за 30 років вони працюють і в них нічого не вклали?



Тому совковому маніпулятору треба занати наступне

НАСЕЛЕННЯ отримало в 1990-2000 роках у вигляді приватизації 1 млрд м2 житла.. тобто 300+ млрд доларів...

А тепер покажи мені 300 млрд доларів залишкової вартості ПІСЛЯ совка в Українських промислових обєктах.

14 июня 2004 года ИМС (фактически Пинчук и Ахметов) был признан победителем в аукционе по продаже «Криворожстали». Консорциум заплатил за 93,02 % акций 4 млрд 260 млн грн (то есть 800 млн долларов США), при стартовой цене 3 млрд 806 млн грн.

Его победителем признали компанию Mittal Steel Germany GmbH. Она вскоре выплатила за 93%-й пакет акций «Криворожстали» 24 млрд 200 млн грн (4,8 млрд долларов США), что в 2,4 раза превышает стартовую цену и в 6 раз — сумму, полученную за предприятие в 2004 году.

хотели украсть 4 млрд. долл.

І давно ви таким чемним стали?При это обращаться на "вы" до старшої людини у вас вежливости не хватает.Но понимаю - тяжёлое детство, армейские и строительные будни..."Але якщо" молодша "людина неадекватна то прошу"5% ви самі назвали. Так що якщо це маніпуляція, то саме ваша.Впрочем, как и всё остальное.Это неправда.Но, во-первых, я не знаю, как Forbes "оцінює статки" и что включает в них. Во-вторых, почему вы берёте только первую сотню?Пенсионный фонд тут почти не при чём, это так, "мелочь по карманам тырить".Я к ней не "причепився", а просто взял цифру, которую вы сами назвали.Но если вы изменили своё собственное мнение и теперь говорите обМожет, у вас во Львове в 1991 заводы и стояли "з побитими вікнами і без обладнання" (интересно, кто их бил и куда делось "обладнання"), у нас такого не было. И я привёл примеры заводов, которые работают до сих пор и часть из них делает те самые ракеты, о которых тут часто говорят. Вы "не заметили"? Могу для вас повторить: например, Южмаш, Малышева, КБ Антонова с заводом, КБ Луч, меткомбинаты. Порошенковские "кілька кондитерських підприємств" которые "У 1990 роках він придбав" по дешёвке.Могу напомнить о нашумевшей истории с Криворожсталью.После реприватизации (спасибо Юле) 24 октября 2005 года состоялся новый конкурс:Миттал заплатил 4,8 млрд долларов США за завод "з побитими вікнами і без обладнання"?А Пинчук с Ахметовым "купили" его за 800 млн. Можно сказать,Но в этот раз не получилось. Но это, пожалуй, единственный случай, а сколько раз получилось?Это вам не пенсионный фонд, "мелочь по карманам тырить".Так что "львівскому маніпулятору треба знати наступне": "ТщательнЕе надо, тщательнЕе" (с).Кстати, по жилью у вас тоже манипуляция - то вы пишите, что "житло замортизоване на 50-70%", то считаете его по 300+ долл. за квадрат: "НАСЕЛЕННЯ отримало в 1990-2000 роках у вигляді приватизації 1 млрд м2 житла.. тобто 300+ млрд доларів".Если вы говорите о таком износе, то уж, будьте добры, считайте долларов по 100.