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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 110941109511096110971109811099>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:01

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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Причины, по которым ВПО возвращаются на оккупированные РФ территории

Причина єдина: Україна забила болт на ВПО. Навіть Німеччина надає більше допомоги чужим громадянам, ніж ми своїм.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 28 лис, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:03

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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:17

ну якщо навіть такі масові канали як "Вньок" почали відкрито заявляти про "піздьош" зі статистикою по збиттям, то явно все дуже херово
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:18

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:Причины, по которым ВПО возвращаются на оккупированные РФ территории

Причина єдина: Україна забила болт на ВПО. Навіть Німеччина надає більше допомоги чужим громадянам, ніж ми своїм.



ну так и немецкие граждане дают своей стране поболее, чем украинские своей)
например, именно жители юго-востока выбирали бесконечных овощей и рыгов во власть, а теперь опять все с протянутой рукой в бюджет? есть расходы поважнее, например, война, которой в Германии нет

нет никакой отдельной Украины, те же ВПО и есть страна. пусть подумают над тем, как устроить свою жизнь
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  smdtranz написав:нет никакой отдельной Украины, те же ВПО и есть страна. пусть подумают над тем, как устроить свою жизнь

От тут категорично не згідний: населення не є рабами держави. Якщо інші держави пропонують кращі умови, то українці стають німцями, канадцями чи москалями.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 28 лис, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:30

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

США готують пакет зброї для України на $725 млн, включно з протипіхотними мінами, — Reuters
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Faceless
СССР после 20 съезда (точнее, чуть позже) на диктатуру не тянет.
КНДР уже написал выше.
В Иране теократический режим. На диктатуру похоже, но всё же это несколько другая ситуация.

СССР - тоталітарний режим всі роки існування. Диктатура.
Іран - тоталітарний режим, правда теократичний.
Росія з 2002 - це авторитарна диктатура.
А щодо ядерної зброї - скільки воєн ви можете назвати, починаючи з другої світової, які б не були за участі диктатур?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Зачем хулу сейчас переговоры?

Затем. Чтоб официально закрепиться, убрать часть санкций, трохи сил поднабрать. Все как обычно. Все как с минскими, тропинка ужо протоптана.
  UA написав:Сравните моральных дух украинцев в начале 2024 года и сейчас. Слава ТЦК...

Сравни... чи срав, чи ні ))) Вибач, не втримався.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Чет 28 лис, 2024 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:49

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Насчёт вашей "мелочи" - 5% воровства, вы, как обычно, "не заметили".
Просто не хотів старшу людину мордою в маніпуляції тикати

І давно ви таким чемним стали? :)
При это обращаться на "вы" до старшої людини у вас вежливости не хватает.
Но понимаю - тяжёлое детство, армейские и строительные будни...
"Але якщо" молодша "людина неадекватна то прошу"
Зараз 5% маніпулятивних перетвориться в 1% реальних

5% ви самі назвали. Так що якщо це маніпуляція, то саме ваша.
Впрочем, как и всё остальное.
Отже там де було багато цифр
  budivelnik написав:Є доступ до пенсійного - просто припустив що верхня група з 30000 осіб отримують завищену пенсію і це припущення обрахував- вийшло навіть для тих хто отримує 2800 збільшення пенсії ПІСЛЯ наведення абсолютної справедливості - 4%...
Є форбс який описував статки 100 найбагатших українців і оцінив ці статки в 20 млрд
.......
Это неправда.
У квітні Forbes у 35‑й раз опублікував список найбагатших людей планети.
.........
76 учасників з першої сотні українського списку за рік збільшили свої статки. Багатство першої сотні зросло на 42%, до $44,5 млрд.
https://forbes.ua/ratings/100-bogateyshikh-ukraintsev-2021-06052021-1536
Но, во-первых, я не знаю, как Forbes "оцінює статки" и что включает в них. Во-вторых, почему вы берёте только первую сотню?

  budivelnik написав:Давайте на прикладі Пенсійного
.........
Отже
Форбс - 0,6%
Розрахунок по пенсійному - 1,056млрд/60,5 млрд=1,74%
Пенсионный фонд тут почти не при чём, это так, "мелочь по карманам тырить".
А те що ти причепився до самої найбільшої цифри - так це і є маніпуляції
Я к ней не "причепився", а просто взял цифру, которую вы сами назвали.
Но если вы изменили своё собственное мнение и теперь говорите об 1%, то это тоже совсем немало - в 2021 это 54,6 млрд. грн или 2 млрд. долл. - почти половина расходов на армию.

І ще раз
По житлу - ЖИТЛО роздали людям , того олігархи вкрасти його не могли
По цехам заводів - так цехи стояли , але з побитими вікнами і без обладнання. В тебе є розуміння яка вартість стін а яка станків? Так от станків-не було
По електростанціям чи водоканалам чи котельням чи дорогам - ти віриш що за 30 років вони працюють і в них нічого не вклали?

Тому совковому маніпулятору треба занати наступне
НАСЕЛЕННЯ отримало в 1990-2000 роках у вигляді приватизації 1 млрд м2 житла.. тобто 300+ млрд доларів...
А тепер покажи мені 300 млрд доларів залишкової вартості ПІСЛЯ совка в Українських промислових обєктах.
Может, у вас во Львове в 1991 заводы и стояли "з побитими вікнами і без обладнання" (интересно, кто их бил и куда делось "обладнання"), у нас такого не было. И я привёл примеры заводов, которые работают до сих пор и часть из них делает те самые ракеты, о которых тут часто говорят. Вы "не заметили"? Могу для вас повторить: например, Южмаш, Малышева, КБ Антонова с заводом, КБ Луч, меткомбинаты. Порошенковские "кілька кондитерських підприємств" которые "У 1990 роках він придбав" по дешёвке.
Могу напомнить о нашумевшей истории с Криворожсталью.
14 июня 2004 года ИМС (фактически Пинчук и Ахметов) был признан победителем в аукционе по продаже «Криворожстали». Консорциум заплатил за 93,02 % акций 4 млрд 260 млн грн (то есть 800 млн долларов США), при стартовой цене 3 млрд 806 млн грн.
После реприватизации (спасибо Юле) 24 октября 2005 года состоялся новый конкурс:
Его победителем признали компанию Mittal Steel Germany GmbH. Она вскоре выплатила за 93%-й пакет акций «Криворожстали» 24 млрд 200 млн грн (4,8 млрд долларов США), что в 2,4 раза превышает стартовую цену и в 6 раз — сумму, полученную за предприятие в 2004 году.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F._2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
Миттал заплатил 4,8 млрд долларов США за завод "з побитими вікнами і без обладнання"?
А Пинчук с Ахметовым "купили" его за 800 млн. Можно сказать, хотели украсть 4 млрд. долл. Но в этот раз не получилось. Но это, пожалуй, единственный случай, а сколько раз получилось?
Это вам не пенсионный фонд, "мелочь по карманам тырить".

Так что "львівскому маніпулятору треба знати наступне": "ТщательнЕе надо, тщательнЕе" (с).

Кстати, по жилью у вас тоже манипуляция - то вы пишите, что "житло замортизоване на 50-70%", то считаете его по 300+ долл. за квадрат: "НАСЕЛЕННЯ отримало в 1990-2000 роках у вигляді приватизації 1 млрд м2 житла.. тобто 300+ млрд доларів".
Если вы говорите о таком износе, то уж, будьте добры, считайте долларов по 100.
ЛАД
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