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Додано: Чет 28 лис, 2024 12:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Причина єдина: Україна забила болт на ВПО. Навіть Німеччина надає більше допомоги чужим громадянам, ніж ми своїм.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 28 лис, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 лис, 2024 12:17
ну якщо навіть такі масові канали як "Вньок" почали відкрито заявляти про "піздьош" зі статистикою по збиттям, то явно все дуже херово
Додано: Чет 28 лис, 2024 12:18
ну так и немецкие граждане дают своей стране поболее, чем украинские своей)
например, именно жители юго-востока выбирали бесконечных овощей и рыгов во власть, а теперь опять все с протянутой рукой в бюджет? есть расходы поважнее, например, война, которой в Германии нет
нет никакой отдельной Украины, те же ВПО и есть страна. пусть подумают над тем, как устроить свою жизнь
Додано: Чет 28 лис, 2024 12:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
От тут категорично не згідний: населення не є рабами держави. Якщо інші держави пропонують кращі умови, то українці стають німцями, канадцями чи москалями.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 28 лис, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 лис, 2024 12:30
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
США готують пакет зброї для України на $725 млн, включно з протипіхотними мінами, — Reuters
Додано: Чет 28 лис, 2024 12:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
СССР - тоталітарний режим всі роки існування. Диктатура.
Іран - тоталітарний режим, правда теократичний.
Росія з 2002 - це авторитарна диктатура.
А щодо ядерної зброї - скільки воєн ви можете назвати, починаючи з другої світової, які б не були за участі диктатур?
Додано: Чет 28 лис, 2024 12:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Затем. Чтоб официально закрепиться, убрать часть санкций, трохи сил поднабрать. Все как обычно. Все как с минскими, тропинка ужо протоптана.
Сравни... чи срав, чи ні ))) Вибач, не втримався.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Чет 28 лис, 2024 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 28 лис, 2024 12:49
І давно ви таким чемним стали?
При это обращаться на "вы" до старшої людини у вас вежливости не хватает.
Но понимаю - тяжёлое детство, армейские и строительные будни...
"Але якщо" молодша "людина неадекватна то прошу"
5% ви самі назвали. Так що якщо це маніпуляція, то саме ваша.
Впрочем, как и всё остальное.
Это неправда.
Но, во-первых, я не знаю, как Forbes "оцінює статки" и что включает в них. Во-вторых, почему вы берёте только первую сотню?
Пенсионный фонд тут почти не при чём, это так, "мелочь по карманам тырить".
Я к ней не "причепився", а просто взял цифру, которую вы сами назвали.
Но если вы изменили своё собственное мнение и теперь говорите об 1%, то это тоже совсем немало - в 2021 это 54,6 млрд. грн или 2 млрд. долл. - почти половина расходов на армию.
Может, у вас во Львове в 1991 заводы и стояли "з побитими вікнами і без обладнання" (интересно, кто их бил и куда делось "обладнання"), у нас такого не было. И я привёл примеры заводов, которые работают до сих пор и часть из них делает те самые ракеты, о которых тут часто говорят. Вы "не заметили"? Могу для вас повторить: например, Южмаш, Малышева, КБ Антонова с заводом, КБ Луч, меткомбинаты. Порошенковские "кілька кондитерських підприємств" которые "У 1990 роках він придбав" по дешёвке.
Могу напомнить о нашумевшей истории с Криворожсталью.
После реприватизации (спасибо Юле) 24 октября 2005 года состоялся новый конкурс:
Миттал заплатил 4,8 млрд долларов США за завод "з побитими вікнами і без обладнання"?
А Пинчук с Ахметовым "купили" его за 800 млн. Можно сказать, хотели украсть 4 млрд. долл. Но в этот раз не получилось. Но это, пожалуй, единственный случай, а сколько раз получилось?
Это вам не пенсионный фонд, "мелочь по карманам тырить".
Так что "львівскому маніпулятору треба знати наступне": "ТщательнЕе надо, тщательнЕе" (с).
Кстати, по жилью у вас тоже манипуляция - то вы пишите, что "житло замортизоване на 50-70%", то считаете его по 300+ долл. за квадрат: "НАСЕЛЕННЯ отримало в 1990-2000 роках у вигляді приватизації 1 млрд м2 житла.. тобто 300+ млрд доларів".
Если вы говорите о таком износе, то уж, будьте добры, считайте долларов по 100.
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