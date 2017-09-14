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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 110951109611097110981109911100>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:51

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:Причины, по которым ВПО возвращаются на оккупированные РФ территории

Причина єдина: Україна забила болт на ВПО. Навіть Німеччина надає більше допомоги чужим громадянам, ніж ми своїм.

Немцы дают 500€ этого хватает на еду для 1 взрослого человека, дети до 7 лет 300€ кстати (надо уточнить у подруг, но малышне покрывают меньше). Аренда квартиры покрывается немцами в сумму не более 475€ (деньги не дают в руки, а идут на счёт арендодателю, с договором в соц.страхе и предполаемыми налогами). Нет банковской тайны у социальщиков. Это меньше половины стоимости квартиры в реале. Находишь работу - слетаешь с социала. Дети не слетают, пенсионеры не работающие тоже.
Как видите цифры что дают это 3000грн и без покрытия половины аренды. А зря. Только тут просак. Но зная наших, нужен механизм не живёшь больше месяца слетаешь с проживания. Так поступают Чехи, у немцев ходишь на курсы немецкого, оплата преподавателям из местного бюджета. Вот и можно курсы украинского тоже сделать. Не ходишь - слетаешь с социала. Джобцентры у нас есть. Кроме более обшарпаного вида, идея такая же: очереди, бюрократия, неприятно, и, предлагают работу какая есть в джобцентрах - не огонь на минималках, надо знать язык. У нас это украинский, как ни странно)))
Востаннє редагувалось stm в Чет 28 лис, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 12:53

  UA написав:.............
ссср во вторую мировую мобилизовал М15-45

Ссылку, пожалуйста.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:01

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:Причины, по которым ВПО возвращаются на оккупированные РФ территории

Причина єдина: Україна забила болт на ВПО. Навіть Німеччина надає більше допомоги чужим громадянам, ніж ми своїм.

У Німеччини грошей значно більше і наших громадян там всього трошки більше 1 млн. А у нас ВПО майже 5 млн., а грошей...
"У них денег — куры не клюют, А у нас — на водку не хватает!"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:У Німеччини грошей значно більше і наших громадян там всього трошки більше 1 млн. А у нас ВПО майже 5 млн., а грошей...

Я б нічого не казав, якщо б в нас за бюджетні кошти не роздавали всім по тисячі. ИМХО одна з найбільших помилок України в тому, що не забезпечили ВПО хоча б виплати мінімальної зарплати, а також повністю забили на соціальне житло і його компенсацію. За три роки вже можна було мільйони квадратних метрів соц. житла набудувати і розігріти економіку по максимуму...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:11

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:У Німеччини грошей значно більше і наших громадян там всього трошки більше 1 млн. А у нас ВПО майже 5 млн., а грошей...

Я б нічого не казав, якщо б в нас за бюджетні кошти не роздавали всім по тисячі. ИМХО одна з найбільших помилок України в тому, що не забезпечили ВПО хоча б виплати мінімальної зарплати, а також повністю забили на соціальне житло і його компенсацію. За три роки вже можна було мільйони квадратних метрів соц. житла набудувати і розігріти економіку по максимуму...

Какая минималка в Германии? Ну что бы посмотреть, а дают ли её)))
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Я б нічого не казав, якщо б в нас за бюджетні кошти не роздавали всім по тисячі.
І що, освітяни зробили петицію щоб їм не тільки не давали тисячу зеленського, а і додадкову шарову обіцяну тисячу до зарплати прибрали? :wink:
Востаннє редагувалось d44 в Чет 28 лис, 2024 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:14

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

США готують пакет зброї для України на $725 млн, включно з протипіхотними мінами, — Reuters


То як, встигне Байден до кінця каденції видати усі наявні у нього $6(9) мільярдів допомоги з такими темпами?

Востаннє редагувалось Schmit в Чет 28 лис, 2024 13:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:19

❗️Генштаб и Минобороны в настоящее время подбирают цели для поражения «Орешником» на территории Украины, – путін.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:21

  Wirująświatła написав:
  smdtranz написав:пусть подумают над тем, как устроить свою жизнь
да элементарно, устроились судьями/прокурорами и жизнь наладилась. 2млн прокуроров и 1млн судей, почему нет?



есть армия, есть любая работа на тех же предприятиях, что и у себя дома, есть выезд за границу.
на сигареты всегда деньги находятся, на на собственную жизнь нет
можно было б выплачивать минималку, но и обеспечить работой на эти деньги. вакансий вон полный интернет, дворники по 15000 зарабатывают

а то по привыкали все — пенсионерам дай, инвалидам дай, впо дай, многодетным дай, чернобыльцам дай, малоимущим дай, всем только дай и из бюджета, который трещит от военных расходов. хватит с протянутой рукой ходить, думайте о себе сами, государству есть чем заняться
Востаннє редагувалось smdtranz в Чет 28 лис, 2024 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:23

🤬Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником», – путін.

▪️У россии есть несколько готовых к применению ракет этой системы.

❗️В случае массированного применения «Орешника» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием, – путін.

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