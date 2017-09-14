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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:25
Игорь Алексеевич
НУ так наче рахували, що сумарно там 36 зарядів, один виходить приблизно як у шахеда за вагою. Не так вже і багато. Таку єлду тільки для ядерного заряду варто використовувати.
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d44
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:27
d44 написав:
]НУ так наче рахували, що сумарно там 36 зарядів, один виходить приблизно як у шахеда за вагою. Не так вже і багато. Таку єлду тільки для ядерного заряду варто використовувати.
Там є нюанс, точність цвєї єлди +-150 метрів. Тобто розліт в межах міста, колосальний
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Xenon
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:28
Xenon написав: d44 написав:
]НУ так наче рахували, що сумарно там 36 зарядів, один виходить приблизно як у шахеда за вагою. Не так вже і багато. Таку єлду тільки для ядерного заряду варто використовувати.
Там є нюанс, точність цвєї єлди +-150 метрів. Тобто розліт в межах міста, колосальний
на видео с Днепра разлет в километр, наверное)
одно в одну сторону, другое в другую полетело
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smdtranz
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:32
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Faceless
СССР после 20 съезда (точнее, чуть позже) на диктатуру не тянет.
КНДР уже написал выше.
В Иране теократический режим. На диктатуру похоже, но всё же это несколько другая ситуация.
СССР - тоталітарний режим всі роки існування. Диктатура.
Іран - тоталітарний режим, правда теократичний.
Росія з 2002 - це авторитарна диктатура.
А щодо ядерної зброї - скільки воєн ви можете назвати, починаючи з другої світової, які б не були за участі диктатур?
"тоталітарний режим" и диктатура несколько разные вещи.
"Росія з 2002
- це авторитарна диктатура" - утверждение весьма сомнительное.
Примеры войн - Суэцкий кризис (вторжение Великобритании, Франции и Израиля в Египет), вьетнамская война, Алжирская война, Югославия.
Но с последними десятилетиями сложно - европейские страны хорошо помнят опыт 2 мировых войн и не горят желанием воевать, а приводить примеры из Африки/Азии - при ваших подходах вы всегда сможете сказать: "Это диктатуры". Хотя причины войн часто не в диктатурах.
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ЛАД
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:37
smdtranz написав:
думайте о себе сами,
а потім держава ображається на тих, хто "думає про себе" і перепливає Тису чи, не дай Бог, їде в Маріуполь...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:40
stm написав:
............
Немцы дают 500€
этого хватает на еду для 1 взрослого человека, дети до 7 лет 300€ кстати (надо уточнить у подруг, но малышне покрывают меньше).
...........
Как видите цифры что дают это 3000грн
и без покрытия половины аренды. ........
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ЛАД
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:42
smdtranz написав:
а то по привыкали все — пенсионерам дай, инвалидам дай, впо дай, многодетным дай, чернобыльцам дай, малоимущим дай, всем только дай и из бюджета, который трещит от военных расходов. хватит с протянутой рукой ходить, думайте о себе сами, государству есть чем заняться
Вони і думають- повертаються на окуповані території.
Якщо держава не думає про людей, люди не думають про державу.
Чорнобильцям кажете не давати? А якщо не дай Бог новий чорнобиль? Хто ліквідовувати буде?
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:48
ВПО. Потеряли жильё. Как им помогает гос-во?. на 10 дней предоставит задрыпанную общагу, а дальше ищите самостоятельно или к родственникам идите жить. Забота супер +100
Хотя полно недостроев в каждом городе и никто и ж.... не пошевелит их достраивать и передовать, НЕ ПРОДАВАТЬ, а именно передовать переселенцам, хотя бы временно до окончания войны им для проживания.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:53
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
У Німеччини грошей значно більше і наших громадян там всього трошки більше 1 млн. А у нас ВПО майже 5 млн., а грошей...
Я б нічого не казав, якщо б в нас за бюджетні кошти не роздавали всім по тисячі. ИМХО одна з найбільших помилок України в тому, що не забезпечили ВПО хоча б виплати мінімальної зарплати, а також повністю забили на соціальне житло і його компенсацію. За три роки вже можна було мільйони квадратних метрів соц. житла набудувати і розігріти економіку по максимуму...
Раздача по 1000 одноразовая
. Распределить эти деньги на всех ВПО - по 5-6 тыс. каждому. но тоже одноразово
. А минзарплата - 8000 ежемесячно
. Ао многих метах их обеспечивают жильём. Да, временно, и это, как правило, не квартиры. Приводил пример - в Черкассах выделили новое, только что построенное здание поликлиники.
"Где деньги, Зин?" на соцжильё и на "мільйони квадратних метрів соц. житла набудувати". Прикиньте необходимые для этого суммы.
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ЛАД
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Додано: Чет 28 лис, 2024 13:54
ЛАД написав: stm написав:
............
Немцы дают 500€
этого хватает на еду для 1 взрослого человека, дети до 7 лет 300€ кстати (надо уточнить у подруг, но малышне покрывают меньше).
...........
Как видите цифры что дают это 3000грн
и без покрытия половины аренды. ........
Ошибка?
В Украине 3000грн/человек - достаточно для скромного питания. Без красной рыбы, на пшене и даже с курицей.
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stm
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