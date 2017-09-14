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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1109711098110991110011101 ... 11104>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:55

  d44 написав:
  Дюрі-бачі написав:Я б нічого не казав, якщо б в нас за бюджетні кошти не роздавали всім по тисячі.
І що, освітяни зробили петицію щоб їм не тільки не давали тисячу зеленського, а і додадкову шарову обіцяну тисячу до зарплати прибрали? :wink:

Какая у них зарплата, вы знаете?
Особенно, у молодого учителя. Недаром очень мало учителей-мужчин.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:56

  ЛАД написав:
Энергосистема и практически все электростанции построены ещё Союзом.

Не зовсім так. Якщо по підстанціям, то від союза там залишився тільки майданчик.
Енергосистема ПОСТІЙНО модернізується, те що було ще за совєтів, вже у більшості своїй поміняли, у високовольтних мережах так точно. Побудовано нові високовольтні лінії, і навіть такі магістральні як 750кВ, капітально реконструйовано майже всі високовольтні підстанції та побудовано нові. Без модернізації автоматики та підстанцій нам не дозволили б паралельно працювати з європейською енергосистемою.

Генерація також отримала модернізацію механізмів регулювання. Крім того всеж відбувалися суттєві реконструкції енергоблоків та капітальні ремонти електричного та енергетичного обладнання, також були суттєві заміни обладнання, на кшталт ротора турбіни чи генератора. Є регламентні ремонтні роботи на енергетичному обладнанні, вони виконуються щорічно.

Тому так сказати що нічого з 91 року не робилося... не зовсім корректно. :|
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 13:59

  Игорь Алексеевич написав:ВПО. Потеряли жильё. Как им помогает гос-во?. на 10 дней предоставит задрыпанную общагу, а дальше ищите самостоятельно или к родственникам идите жить. Забота супер +100
Хотя полно недостроев в каждом городе и никто и ж.... не пошевелит их достраивать и передовать, НЕ ПРОДАВАТЬ, а именно передовать переселенцам, хотя бы временно до окончания войны им для проживания.

Повно не тільки довгостроїв а й пустуючої нерухомості. Особливо в центрі України, навіть в вашій запорізькій області по селам і містечкам пусто.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:01

  Banderlog написав:
  Игорь Алексеевич написав:ВПО. Потеряли жильё. Как им помогает гос-во?. на 10 дней предоставит задрыпанную общагу, а дальше ищите самостоятельно или к родственникам идите жить. Забота супер +100
Хотя полно недостроев в каждом городе и никто и ж.... не пошевелит их достраивать и передовать, НЕ ПРОДАВАТЬ, а именно передовать переселенцам, хотя бы временно до окончания войны им для проживания.

Повно не тільки довгостроїв а й пустуючої нерухомості. Особливо в центрі України, навіть в вашій запорізькій області по селам і містечкам пусто.
У нас ещё есть в Украине города призраки, которые как раз можно оживить
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:02

  stm написав:В Украине 3000грн/человек - достаточно для скромного питания. Без красной рыбы, на пшене и даже с курицей.
на пшене РЯДОМ с курицей.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:05

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:
  stm написав:В Украине 3000грн/человек - достаточно для скромного питания. Без красной рыбы, на пшене и даже с курицей.
на пшене РЯДОМ с курицей.
Скоро народ вместо кошек и собак будет держать на балконах поросят и птицу.

https://www.youtube.com/shorts/SYhMBwXU ... ture=share
а потом наступит месть
https://www.youtube.com/shorts/Vh_bQ8Ic ... ture=share
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 28 лис, 2024 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
"По факту" Чечня тоже когда-то была независимой и Россия долго воевала, чтобы её покорить. В отличие от Украины, которая присоединилась к России добровольно.

Добровільно? Рілі? Це коли то було добровільно? У російсько-український війні на початку ХХ ст?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:15

  Игорь Алексеевич написав:ВПО. Потеряли жильё. Как им помогает гос-во?. на 10 дней предоставит задрыпанную общагу, а дальше ищите самостоятельно или к родственникам идите жить. Забота супер +100
Хотя полно недостроев в каждом городе и никто и ж.... не пошевелит их достраивать и передовать, НЕ ПРОДАВАТЬ, а именно передовать переселенцам, хотя бы временно до окончания войны им для проживания.


как вы это себе представляете? у новостроек есть собственники, которые еще в 2007 купили там квартиры по 150 штук, например, как три богатыря на индустриальном
конфисковать и махнуть рукой? так такое возможно или через диктатуру или через оккупацию. чтоб обнулить правовую систему и побрить всех. тут хоть бы гараж незаконный кто снес, так по 5 лет рожают
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:18

Игорь Алексеевич
У нас ещё есть в Украине города призраки


Прямо «города»? Це які наприклад?

В селах дійсно повно. Невеликі вкладення - і живи. Якщо це до 100 км до кацапського кордону - пусті хати займають військові.
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:18

  smdtranz написав:
  Игорь Алексеевич написав:ВПО. Потеряли жильё. Как им помогает гос-во?. на 10 дней предоставит задрыпанную общагу, а дальше ищите самостоятельно или к родственникам идите жить. Забота супер +100
Хотя полно недостроев в каждом городе и никто и ж.... не пошевелит их достраивать и передовать, НЕ ПРОДАВАТЬ, а именно передовать переселенцам, хотя бы временно до окончания войны им для проживания.


как вы это себе представляете? у новостроек есть собственники, которые еще в 2007 купили там квартиры по 150 штук, например, как три богатыря на индустриальном
конфисковать и махнуть рукой? так такое возможно или через диктатуру или через оккупацию. чтоб обнулить правовую систему и побрить всех. тут хоть бы гараж незаконный кто снес, так по 5 лет рожают

Давайте посмотрим на сытую Германию. Они обеспечивают именно арендодателю 1/2 от стоимости аренды в регионе. Причём договор аренды сканируется и предполагает уплату налогов арендодателем.
Поэтому Украина в войне если будет давать 1/2 минимальной+1/2 аренды в регионе сможет покрыть людей как сытая Германия. В Германии человек сам ищет соц.жильё на 475€. Не государство.
PS: всю жизнь жить на социале скорее всего тоже наше восприятие. Людей максимально держат сколько-то времени, а потом, ну что ж... Бомж - тоже выбор. Максимально держат детей до совершеннолетия и стариков. Остальных отказался 3 раза от работы джобцентра - уменьшили содержание в 1/2 от 1/2.
stm
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