ЛАД написав: Энергосистема и практически все электростанции построены ещё Союзом.
Не зовсім так. Якщо по підстанціям, то від союза там залишився тільки майданчик. Енергосистема ПОСТІЙНО модернізується, те що було ще за совєтів, вже у більшості своїй поміняли, у високовольтних мережах так точно. Побудовано нові високовольтні лінії, і навіть такі магістральні як 750кВ, капітально реконструйовано майже всі високовольтні підстанції та побудовано нові. Без модернізації автоматики та підстанцій нам не дозволили б паралельно працювати з європейською енергосистемою.
Генерація також отримала модернізацію механізмів регулювання. Крім того всеж відбувалися суттєві реконструкції енергоблоків та капітальні ремонти електричного та енергетичного обладнання, також були суттєві заміни обладнання, на кшталт ротора турбіни чи генератора. Є регламентні ремонтні роботи на енергетичному обладнанні, вони виконуються щорічно.
Тому так сказати що нічого з 91 року не робилося... не зовсім корректно.
Игорь Алексеевич написав:ВПО. Потеряли жильё. Как им помогает гос-во?. на 10 дней предоставит задрыпанную общагу, а дальше ищите самостоятельно или к родственникам идите жить. Забота супер +100 Хотя полно недостроев в каждом городе и никто и ж.... не пошевелит их достраивать и передовать, НЕ ПРОДАВАТЬ, а именно передовать переселенцам, хотя бы временно до окончания войны им для проживания.
Повно не тільки довгостроїв а й пустуючої нерухомості. Особливо в центрі України, навіть в вашій запорізькій області по селам і містечкам пусто.
Игорь Алексеевич написав:ВПО. Потеряли жильё. Как им помогает гос-во?. на 10 дней предоставит задрыпанную общагу, а дальше ищите самостоятельно или к родственникам идите жить. Забота супер +100 Хотя полно недостроев в каждом городе и никто и ж.... не пошевелит их достраивать и передовать, НЕ ПРОДАВАТЬ, а именно передовать переселенцам, хотя бы временно до окончания войны им для проживания.
Повно не тільки довгостроїв а й пустуючої нерухомості. Особливо в центрі України, навіть в вашій запорізькій області по селам і містечкам пусто.
У нас ещё есть в Украине города призраки, которые как раз можно оживить
Игорь Алексеевич написав:ВПО. Потеряли жильё. Как им помогает гос-во?. на 10 дней предоставит задрыпанную общагу, а дальше ищите самостоятельно или к родственникам идите жить. Забота супер +100 Хотя полно недостроев в каждом городе и никто и ж.... не пошевелит их достраивать и передовать, НЕ ПРОДАВАТЬ, а именно передовать переселенцам, хотя бы временно до окончания войны им для проживания.
как вы это себе представляете? у новостроек есть собственники, которые еще в 2007 купили там квартиры по 150 штук, например, как три богатыря на индустриальном конфисковать и махнуть рукой? так такое возможно или через диктатуру или через оккупацию. чтоб обнулить правовую систему и побрить всех. тут хоть бы гараж незаконный кто снес, так по 5 лет рожают
Игорь Алексеевич написав:ВПО. Потеряли жильё. Как им помогает гос-во?. на 10 дней предоставит задрыпанную общагу, а дальше ищите самостоятельно или к родственникам идите жить. Забота супер +100 Хотя полно недостроев в каждом городе и никто и ж.... не пошевелит их достраивать и передовать, НЕ ПРОДАВАТЬ, а именно передовать переселенцам, хотя бы временно до окончания войны им для проживания.
как вы это себе представляете? у новостроек есть собственники, которые еще в 2007 купили там квартиры по 150 штук, например, как три богатыря на индустриальном конфисковать и махнуть рукой? так такое возможно или через диктатуру или через оккупацию. чтоб обнулить правовую систему и побрить всех. тут хоть бы гараж незаконный кто снес, так по 5 лет рожают
Давайте посмотрим на сытую Германию. Они обеспечивают именно арендодателю 1/2 от стоимости аренды в регионе. Причём договор аренды сканируется и предполагает уплату налогов арендодателем. Поэтому Украина в войне если будет давать 1/2 минимальной+1/2 аренды в регионе сможет покрыть людей как сытая Германия. В Германии человек сам ищет соц.жильё на 475€. Не государство. PS: всю жизнь жить на социале скорее всего тоже наше восприятие. Людей максимально держат сколько-то времени, а потом, ну что ж... Бомж - тоже выбор. Максимально держат детей до совершеннолетия и стариков. Остальных отказался 3 раза от работы джобцентра - уменьшили содержание в 1/2 от 1/2.