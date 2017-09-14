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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:23
_Mykola_ написав: ЛАД написав:
Энергосистема и практически все электростанции построены ещё Союзом.
Не зовсім так. Якщо по підстанціям, то від союза там залишився тільки майданчик.
Енергосистема ПОСТІЙНО модернізується, те що було ще за совєтів, вже у більшості своїй поміняли, у високовольтних мережах так точно. Побудовано нові високовольтні лінії, і навіть такі магістральні як 750кВ, капітально реконструйовано майже всі високовольтні підстанції та побудовано нові. Без модернізації автоматики та підстанцій нам не дозволили б паралельно працювати з європейською енергосистемою.
Генерація також отримала модернізацію механізмів регулювання. Крім того всеж відбувалися суттєві реконструкції енергоблоків та капітальні ремонти електричного та енергетичного обладнання, також були суттєві заміни обладнання, на кшталт ротора турбіни чи генератора. Є регламентні ремонтні роботи на енергетичному обладнанні, вони виконуються щорічно.
Тому так сказати що нічого з 91 року не робилося... не зовсім корректно.
Согласен.
Я немного перегнул. Не сомневаюсь, что какая-то модернизация проводилась и не только в энергосистеме.
Но согласитесь, что модернизация, реконструкция и капремонты это всё же не строительство с 0.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:26
smdtranz написав: Игорь Алексеевич написав:
ВПО. Потеряли жильё. Как им помогает гос-во?. на 10 дней предоставит задрыпанную общагу, а дальше ищите самостоятельно или к родственникам идите жить. Забота супер +100
Хотя полно недостроев в каждом городе и никто и ж.... не пошевелит их достраивать и передовать, НЕ ПРОДАВАТЬ, а именно передовать переселенцам, хотя бы временно до окончания войны им для проживания.
как вы это себе представляете? у новостроек есть собственники, которые еще в 2007 купили там квартиры по 150 штук, например, как три богатыря на индустриальном
конфисковать и махнуть рукой? так такое возможно или через диктатуру или через оккупацию. чтоб обнулить правовую систему и побрить всех. тут хоть бы гараж незаконный кто снес, так по 5 лет рожают
не конфіскувати а мобілізувати. Чому можно під час війни обмежувати в громадянських правах можно а в майнових не можно? По закону є право мобізувати техніку. Має бути і мобілізація і нерухомості і промисловості.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:26
ЛАД написав:
Недаром очень мало учителей-мужчин.
причина другая, в пед.вузах 50/50 студентов каждого пола. Отличия по педфаку (начальная школа) там в основном девушки и физ.факу (там парни). Большинство выпускников пытаются трудоустроиться хоть куда нибудь, даже в школу, а не перебирают где больше платят.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 28 лис, 2024 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:27
stm написав: ЛАД написав: stm написав:
............
Немцы дают 500€
этого хватает на еду для 1 взрослого человека, дети до 7 лет 300€ кстати (надо уточнить у подруг, но малышне покрывают меньше).
...........
Как видите цифры что дают это 3000грн
и без покрытия половины аренды. ........
Ошибка?
В Украине 3000грн/человек - достаточно для скромного питания. Без красной рыбы, на пшене и даже с курицей.
Простите, не понял, что 3000 это уже об Украине.
Но в Украине пособие для ВПО - 2000, 3000 - на ребёнка.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:31
Faceless написав:
ЛАД написав:
"По факту" Чечня тоже когда-то была независимой и Россия долго воевала, чтобы её покорить. В отличие от Украины, которая присоединилась к России добровольно.
Добровільно? Рілі? Це коли то було добровільно? У російсько-український війні на початку ХХ ст?
Не притворяйтесь, что не понимаете. При Богдане Хмельницком.
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ЛАД
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:32
ЛАД написав:
Раздача по 1000 одноразовая
. Распределить эти деньги на всех ВПО - по 5-6 тыс. каждому. но тоже одноразово
. А минзарплата - 8000 ежемесячно
. Ао многих метах их обеспечивают жильём. Да, временно, и это, как правило, не квартиры. Приводил пример - в Черкассах выделили новое, только что построенное здание поликлиники.
"Где деньги, Зин?" на соцжильё и на "мільйони квадратних метрів соц. житла набудувати". Прикиньте необходимые для этого суммы.
Кожна витрачена у капітальне будівництво гривня дає приріст від 2 до 5 гривень до бюджету держави, запускаючи ланцюжок виробничих процесів... Але це якщо думати і робити системно та думати про майбутнє.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:35
d44 написав: ЛАД написав: d44 написав:
.........І що, освітяни зробили петицію щоб їм не тільки не давали тисячу зеленського, а і додадкову шарову обіцяну тисячу до зарплати
прибрали?
Какая у них зарплата, вы знаете?
Особенно, у молодого учителя. Недаром очень мало учителей-мужчин.
А чим вони краще інших, освітяни? Я знаю - тим що завжди "підтриують лінію партії", самі беспринципні бюджетники. Чому не лікарям, або сантехнікам. Школу гімном заль'є - знов фізкультуру по вайберу викладати
Нічим не краще.
Но у сантехников зарплата, пожалуй, побольше будет.
Почему мало учителей-мужчин?
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:37
Schmit написав:
То як, встигне Байден до кінця каденції видати усі наявні у нього $6(9) мільярдів допомоги з такими темпами?
там ще 24 десь в дорозі чи то до Сенату, чи то яким іншими задніьопроходними передачами
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:39
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Faceless
СССР после 20 съезда (точнее, чуть позже) на диктатуру не тянет.
КНДР уже написал выше.
В Иране теократический режим. На диктатуру похоже, но всё же это несколько другая ситуация.
СССР - тоталітарний режим всі роки існування. Диктатура.
Іран - тоталітарний режим, правда теократичний.
Росія з 2002 - це авторитарна диктатура.
А щодо ядерної зброї - скільки воєн ви можете назвати, починаючи з другої світової, які б не були за участі диктатур?
"тоталітарний режим" и диктатура несколько разные вещи.
"Росія з 2002
- це авторитарна диктатура" - утверждение весьма сомнительное.
Примеры войн - Суэцкий кризис (вторжение Великобритании, Франции и Израиля в Египет), вьетнамская война, Алжирская война, Югославия.
Но с последними десятилетиями сложно - европейские страны хорошо помнят опыт 2 мировых войн и не горят желанием воевать, а приводить примеры из Африки/Азии - при ваших подходах вы всегда сможете сказать: "Это диктатуры". Хотя причины войн часто не в диктатурах.
"битва за Фолькленди", це хто з ким?
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Додано: Чет 28 лис, 2024 14:39
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Недаром очень мало учителей-мужчин.
причина другая, в пед.вузах 50/50 студентов каждого пола. Отличия по педфаку (начальная школа) там в основном девушки и физ.факу (там парни). Большинство выпускников пытаются трудоустроиться хоть куда нибудь, даже в школу, а не перебирают где больше платят.
Много вы видели молодых учителей-физиков в школах?
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