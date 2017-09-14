RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 110991110011101111021110311104>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:43

  Игорь Алексеевич написав:ВПО. Потеряли жильё. Как им помогает гос-во?. на 10 дней предоставит задрыпанную общагу, а дальше ищите самостоятельно или к родственникам идите жить. Забота супер +100
Хотя полно недостроев в каждом городе и никто и ж.... не пошевелит их достраивать и передовать, НЕ ПРОДАВАТЬ, а именно передовать переселенцам, хотя бы временно до окончания войны им для проживания.

недобуди (там власники-інвестори вже є, у низ відібрати, чи як?) можна добудувати і ввести в експлуатацію, але з одною умовою, що здається власниками-інвесторами не менше 3х років по "соціальній ціні" ВПО з оформленням як у німців, з податками і зачисленням коштів на єДопомогу. Але це фантастика. Якщо і зроблять, то зі схемами та відкатами. Не при цій владі.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 28 лис, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37380
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:43

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Раздача по 1000 одноразовая. Распределить эти деньги на всех ВПО - по 5-6 тыс. каждому. но тоже одноразово. А минзарплата - 8000 ежемесячно. Ао многих метах их обеспечивают жильём. Да, временно, и это, как правило, не квартиры. Приводил пример - в Черкассах выделили новое, только что построенное здание поликлиники.
"Где деньги, Зин?" на соцжильё и на "мільйони квадратних метрів соц. житла набудувати". Прикиньте необходимые для этого суммы.

Кожна витрачена у капітальне будівництво гривня дає приріст від 2 до 5 гривень до бюджету держави, запускаючи ланцюжок виробничих процесів... Але це якщо думати і робити системно та думати про майбутнє.

Наверное всё же не для бюджета, а для ВВП. Экономика оживляется.
Но когда перед войной строили дороги, тут об этом не говорили, доказывали, что это не нужно.
Строительство социального жилья для государства чистые расходы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31534
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:45

  ЛАД написав:
  d44 написав:
  Дюрі-бачі написав:Я б нічого не казав, якщо б в нас за бюджетні кошти не роздавали всім по тисячі.
І що, освітяни зробили петицію щоб їм не тільки не давали тисячу зеленського, а і додадкову шарову обіцяну тисячу до зарплати прибрали? :wink:

Какая у них зарплата, вы знаете?
Особенно, у молодого учителя. Недаром очень мало учителей-мужчин.

а як же "бронь"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37380
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:45

  flyman написав:.............
"битва за Фолькленди", це хто з ким?

Не привёл этот пример, т.к. sashaqbl скажет, что в Аргентине была диктатура.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31534
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:45

  ЛАД написав:Но согласитесь, что модернизация, реконструкция и капремонты это всё же не строительство с 0.

Не зовсім. Реконструкція може передбачати використання існуючого майданчика та капітальних споруд, з повноцінною заміною майже всього обладнання.
Капітальний ремонт може передбачати заміну великих частин обладнання.

Для прикладу:
Зміївська ТЕС
"2005 — завершено реконструкцію енергоблоку № 8. Проєкт реконструкції здійснювався та фінансувався за участі консорціуму західних компаній і банків, передусім німецьких. На чолі з компанією Siemens. В результаті реконструкції встановлену потужність блоку підвищено з 275 МВт до 325 МВт, досягнута робота котлоагрегату на вугіллі без підсвічувального палива, подовжено ресурс на 15-20 років"

Трипільська, Зміївська, Криворізька, Слов'янська, Бурштинська

План щодо модернізації електростанцій
_Mykola_
 
Повідомлень: 5345
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:
"По факту" Чечня тоже когда-то была независимой и Россия долго воевала, чтобы её покорить. В отличие от Украины, которая присоединилась к России добровольно.

Добровільно? Рілі? Це коли то було добровільно? У російсько-український війні на початку ХХ ст?

Не притворяйтесь, что не понимаете. При Богдане Хмельницком.
Оригіналів тих угод немає, загалом історики сходяться на думці, що угода була грубо порушена росією.
Як би там не було півтисячі років тому, але УНР була вже суверенною державою і нічого добровільного в війні з радянською росією і подальшому її затягуванні в срср не було.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35591
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8084 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:53

  ЛАД написав:Много вы видели молодых учителей-физиков в школах?
их туда НЕ БЕРУТ. Студенты после ВУЗа готовы идти в школы. Потому что для многих альтернатива готовить бутерброды в макдональдс или доставщик пицы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 28 лис, 2024 14:55, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25897
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2418 раз.
Подякували: 3389 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:53

  ЛАД написав:
  flyman написав:.............
"битва за Фолькленди", це хто з ким?

Не привёл этот пример, т.к. sashaqbl скажет, что в Аргентине была диктатура.

В королістві.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37380
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 2800 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:55

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Но согласитесь, что модернизация, реконструкция и капремонты это всё же не строительство с 0.

Не зовсім. Реконструкція може передбачати використання існуючого майданчика та капітальних споруд, з повноцінною заміною майже всього обладнання.
Капітальний ремонт може передбачати заміну великих частин обладнання.

Для прикладу:
Зміївська ТЕС
"2005 — завершено реконструкцію енергоблоку № 8. Проєкт реконструкції здійснювався та фінансувався за участі консорціуму західних компаній і банків, передусім німецьких. На чолі з компанією Siemens. В результаті реконструкції встановлену потужність блоку підвищено з 275 МВт до 325 МВт, досягнута робота котлоагрегату на вугіллі без підсвічувального палива, подовжено ресурс на 15-20 років"

Трипільська, Зміївська, Криворізька, Слов'янська, Бурштинська

План щодо модернізації електростанцій

Проєктна потужність — 2400 МВт. У зв'язку з погіршенням якості твердого палива енергоблоки Зміївської ТЕС у лютому 1991 року перемарковані в 175 МВт і 275 МВт зі зниженням встановленої потужності на 25 МВт нижче проєктної по кожному блоку. Встановлена потужність станції склала 2150 МВт. У 2005 році після заміни восьмого енергоблоку станції встановлена потужність склала — 2200 МВт. Види палива — природний газ, вугілля, мазут.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1
Реконструировали один блок из 8 (?). Остальные 7 блоков остались, как были?
Даже с вашими замечаниями реконструкция и капремонт это не строительство с 0.
И далеко не всегда делается "повноцінна заміна майже всього обладнання".

Собственно, я всё это написал только в качестве возражения будивельнику, что от Союза нам остались только "цехи стояли , але з побитими вікнами і без обладнання".
Надеюсь, вы такое утверждать не станете.
На приватизированных по дешёвке меткомбинатах тоже проводилась впоследствии модернизация, на некоторых существенная. Но основа была.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 28 лис, 2024 15:05, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31534
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Много вы видели молодых учителей-физиков в школах?
их туда НЕ БЕРУТ. Студенты после ВУЗа готовы идти в школы. Потому что для многих альтернатива готовить бутерброды в макдональдс или доставщик пицы.
Цікаво, про що ж вони думали, коли поступали
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35591
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8084 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 110991110011101111021110311104>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 75556
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 244878
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 876870
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.