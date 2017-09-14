Игорь Алексеевич написав:ВПО. Потеряли жильё. Как им помогает гос-во?. на 10 дней предоставит задрыпанную общагу, а дальше ищите самостоятельно или к родственникам идите жить. Забота супер +100 Хотя полно недостроев в каждом городе и никто и ж.... не пошевелит их достраивать и передовать, НЕ ПРОДАВАТЬ, а именно передовать переселенцам, хотя бы временно до окончания войны им для проживания.
недобуди (там власники-інвестори вже є, у низ відібрати, чи як?) можна добудувати і ввести в експлуатацію, але з одною умовою, що здається власниками-інвесторами не менше 3х років по "соціальній ціні" ВПО з оформленням як у німців, з податками і зачисленням коштів на єДопомогу. Але це фантастика. Якщо і зроблять, то зі схемами та відкатами. Не при цій владі.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 28 лис, 2024 14:43, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Раздача по 1000 одноразовая. Распределить эти деньги на всех ВПО - по 5-6 тыс. каждому. но тоже одноразово. А минзарплата - 8000 ежемесячно. Ао многих метах их обеспечивают жильём. Да, временно, и это, как правило, не квартиры. Приводил пример - в Черкассах выделили новое, только что построенное здание поликлиники. "Где деньги, Зин?" на соцжильё и на "мільйони квадратних метрів соц. житла набудувати". Прикиньте необходимые для этого суммы.
Кожна витрачена у капітальне будівництво гривня дає приріст від 2 до 5 гривень до бюджету держави, запускаючи ланцюжок виробничих процесів... Але це якщо думати і робити системно та думати про майбутнє.
Наверное всё же не для бюджета, а для ВВП. Экономика оживляется. Но когда перед войной строили дороги, тут об этом не говорили, доказывали, что это не нужно. Строительство социального жилья для государства чистые расходы.
ЛАД написав:Но согласитесь, что модернизация, реконструкция и капремонты это всё же не строительство с 0.
Не зовсім. Реконструкція може передбачати використання існуючого майданчика та капітальних споруд, з повноцінною заміною майже всього обладнання. Капітальний ремонт може передбачати заміну великих частин обладнання.
Для прикладу: Зміївська ТЕС "2005 — завершено реконструкцію енергоблоку № 8. Проєкт реконструкції здійснювався та фінансувався за участі консорціуму західних компаній і банків, передусім німецьких. На чолі з компанією Siemens. В результаті реконструкції встановлену потужність блоку підвищено з 275 МВт до 325 МВт, досягнута робота котлоагрегату на вугіллі без підсвічувального палива, подовжено ресурс на 15-20 років"
ЛАД написав: "По факту" Чечня тоже когда-то была независимой и Россия долго воевала, чтобы её покорить. В отличие от Украины, которая присоединилась к России добровольно.
Добровільно? Рілі? Це коли то було добровільно? У російсько-український війні на початку ХХ ст?
Не притворяйтесь, что не понимаете. При Богдане Хмельницком.
Оригіналів тих угод немає, загалом історики сходяться на думці, що угода була грубо порушена росією. Як би там не було півтисячі років тому, але УНР була вже суверенною державою і нічого добровільного в війні з радянською росією і подальшому її затягуванні в срср не було.
ЛАД написав:Но согласитесь, что модернизация, реконструкция и капремонты это всё же не строительство с 0.
Не зовсім. Реконструкція може передбачати використання існуючого майданчика та капітальних споруд, з повноцінною заміною майже всього обладнання. Капітальний ремонт може передбачати заміну великих частин обладнання.
Для прикладу: Зміївська ТЕС "2005 — завершено реконструкцію енергоблоку № 8. Проєкт реконструкції здійснювався та фінансувався за участі консорціуму західних компаній і банків, передусім німецьких. На чолі з компанією Siemens. В результаті реконструкції встановлену потужність блоку підвищено з 275 МВт до 325 МВт, досягнута робота котлоагрегату на вугіллі без підсвічувального палива, подовжено ресурс на 15-20 років"
Проєктна потужність — 2400 МВт. У зв'язку з погіршенням якості твердого палива енергоблоки Зміївської ТЕС у лютому 1991 року перемарковані в 175 МВт і 275 МВт зі зниженням встановленої потужності на 25 МВт нижче проєктної по кожному блоку. Встановлена потужність станції склала 2150 МВт. У 2005 році після заміни восьмого енергоблоку станції встановлена потужність склала — 2200 МВт. Види палива — природний газ, вугілля, мазут.
Собственно, я всё это написал только в качестве возражения будивельнику, что от Союза нам остались только "цехи стояли , але з побитими вікнами і без обладнання". Надеюсь, вы такое утверждать не станете. На приватизированных по дешёвке меткомбинатах тоже проводилась впоследствии модернизация, на некоторых существенная. Но основа была.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 28 лис, 2024 15:05, всього редагувалось 1 раз.