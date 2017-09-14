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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1110011101111021110311104>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 15:00

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Много вы видели молодых учителей-физиков в школах?
их туда НЕ БЕРУТ. Студенты после ВУЗа готовы идти в школы. Потому что для многих альтернатива готовить бутерброды в макдональдс или доставщик пицы.
Цікаво, про що ж вони думали, коли поступали

в 18лет обычно в голове ветер. "По совету родителей".
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Даже с вашими замечаниями реконструкция и капремонт это не строительство с 0.
И далеко не всегда делается "повноцінна заміна майже всього обладнання".

Одна реконструкція так, але за цей час тих реконструкцій провели чимало, і там від старого обладнання вже нічого не залишилось
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 15:06

Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:их туда НЕ БЕРУТ. Студенты после ВУЗа готовы идти в школы. Потому что для многих альтернатива готовить бутерброды в макдональдс или доставщик пицы.
Цікаво, про що ж вони думали, коли поступали

в 18лет обычно в голове ветер. "По совету родителей".
Родітєлі теж мабуть радили "нє пріходя в сознаніє"
Я пригадую що в свій час в 11 класі фактично весь рік в нас був підготовкою до вступу. На уроках пропрацювали вступні іспити в ряд ВНЗ, вивчали і обирали, куди піти вчитися, що цікаво, що перспективно. Тому мені якось важко зрозуміти такий інфантильний підхід.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 15:06

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Много вы видели молодых учителей-физиков в школах?
их туда НЕ БЕРУТ. Студенты после ВУЗа готовы идти в школы. Потому что для многих альтернатива готовить бутерброды в макдональдс или доставщик пицы.

И сколько лет/десятилетий их туда "не берут"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 15:09

  Faceless написав:
ЛАД написав:Даже с вашими замечаниями реконструкция и капремонт это не строительство с 0.
И далеко не всегда делается "повноцінна заміна майже всього обладнання".

Одна реконструкція так, але за цей час тих реконструкцій провели чимало, і там від старого обладнання вже нічого не залишилось
Вы это знаете или вам так хочется думать?
Вы возьмётесь доказывать, что у нас 30 лет не происходила деиндустриализация?
ХАЗ,ХТЗ, станкозавод, ГПЗ тоже "реконструированы"?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 28 лис, 2024 15:11, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 15:09

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Много вы видели молодых учителей-физиков в школах?
их туда НЕ БЕРУТ. Студенты после ВУЗа готовы идти в школы. Потому что для многих альтернатива готовить бутерброды в макдональдс или доставщик пицы.


....... моя жінки працює більш 40 років у школі .

І хлопці є ,і зовсім молоді і не дуже .
Всім вистачає роботи .
А за останні роки навіть добавилось чоловіків .які викладають математику , мову , хімію і фізику , тай ще з якою якістью !
холява
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 15:10

  Faceless написав:Я пригадую що в свій час в 11 класі фактично весь рік в нас був підготовкою до вступу. На уроках пропрацювали вступні іспити в ряд ВНЗ, вивчали і обирали, куди піти вчитися, що цікаво, що перспективно.
и что никто из парней не пошел в пед.институт и все работают по специальности? И как в 2000х можно было предвидеть что будет перспективно в 2024? Военные вузы считались непрестижными, а сейчас неплохо быть тыловым полковником с ненужной ВОС. В 00х был очень модным Веб дизайн, сейчас это маловостребованная профессия. (Сколько лет порталу финанс.юа и сколько раз за этот период менялся его дизайн?)
  ЛАД написав:И сколько лет/десятилетий их туда "не берут"?
холява пишет что берут. Сколько лет статистики не имею но в 2004-2013 я занимался рекрутингом, приходили молодые парни после пед.института. Конечно я их спрашивал почему не хотите работать в школе. Хотим еще как хотим, не берут (моя работа была тяжелее и оплата сдельная). Потом я общался с несколькими директорами школ, неофициально, задавал этот вопрос. На что слышал ответ а-ля молодые юноши педагоги слишком амбициозны и плохо уживаются в пед.коллективах где большинству 40+. То есть старая гвардия видит в них конкуренцию и имея влияние на директора добивается чтобы их не брали. Девушек после вуза берут с удовольствием.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 15:28

  холява написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Много вы видели молодых учителей-физиков в школах?
их туда НЕ БЕРУТ. Студенты после ВУЗа готовы идти в школы. Потому что для многих альтернатива готовить бутерброды в макдональдс или доставщик пицы.


....... моя жінки працює більш 40 років у школі .

І хлопці є ,і зовсім молоді і не дуже .
Всім вистачає роботи .
А за останні роки навіть добавилось чоловіків .які викладають математику , мову , хімію і фізику , тай ще з якою якістью !

84% украинских педагогов — женщины.
https://osvitoria.media/ru/experience/profil-ukrayinskogo-vchytelya-i-dyrektora-shho-my-pro-nyh-znayemo-2/. Данные за 2017.
В большинстве стран постсоветского пространства количество женщин-учителей начальной школы почти 100%, согласно статистике ЮНЕСКО: Беларусь - 99%, Россия -99%, Украина -97%, Литва – 97%.

В средней школе ситуация немного лучше. В Украине - 80% женщины и 20% мужчины.
https://kp.ua/life/619516-99-uchytelei-nachalnoi-shkoly-v-ukrayne-zhenschyny. Статья от 5 октября 2018.
Гендерное и возрастное распределение: 86% учителей – женщины, средний возраст – 49 лет.
Дефицит по специальностям: Наибольшая нехватка учителей наблюдается в начальном образовании, естественных и математических дисциплинах.
Мотивация и демотивация: 47% учителей удовлетворены своей профессией, но крупнейшими демотиваторами являются бюрократия, низкие зарплаты и нехватка возможностей для развития.
https://fact-news.com.ua/ru/v-ukraine-za-shest-let-kolichestvo-uchiteley-umenshilos-na-16-6/. Статья от 23.06.2024
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 15:31

  ЛАД написав:
  холява написав:
....... моя жінки працює більш 40 років у школі .

І хлопці є ,і зовсім молоді і не дуже .
Всім вистачає роботи .
А за останні роки навіть добавилось чоловіків .які викладають математику , мову , хімію і фізику , тай ще з якою якістью !

84% украинских педагогов — женщины.
https://osvitoria.media/ru/experience/profil-ukrayinskogo-vchytelya-i-dyrektora-shho-my-pro-nyh-znayemo-2/. Данные за 2017.
В большинстве стран постсоветского пространства количество женщин-учителей начальной школы почти 100%, согласно статистике ЮНЕСКО: Беларусь - 99%, Россия -99%, Украина -97%, Литва – 97%.

В средней школе ситуация немного лучше. В Украине - 80% женщины и 20% мужчины.
https://kp.ua/life/619516-99-uchytelei-nachalnoi-shkoly-v-ukrayne-zhenschyny. Статья от 5 октября 2018.
Гендерное и возрастное распределение: 86% учителей – женщины, средний возраст – 49 лет.
Дефицит по специальностям: Наибольшая нехватка учителей наблюдается в начальном образовании, естественных и математических дисциплинах.
Мотивация и демотивация: 47% учителей удовлетворены своей профессией, но крупнейшими демотиваторами являются бюрократия, низкие зарплаты и нехватка возможностей для развития.
https://fact-news.com.ua/ru/v-ukraine-za-shest-let-kolichestvo-uchiteley-umenshilos-na-16-6/. Статья от 23.06.2024

Ставка преподавателя = бронь от мобилизации. Не все покупают плот за 8штук$ :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Сильно сомневаюсь. Так же, как в цифрах погибших в СССР во 2МВ, которые росли со временем от первоначальных 5 млн., названных Сталиным, до 25-30-сейчас называют и бОльшие.


в цьому вся суть комуняк, сомневаюсь, "какие ваши доказательства"



5млн сталина-це те саме, що у путіна "потерь нет"



заяви про конбютуру тягнут на статтю УК (яку зелена влада так і не прийняла)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору)2489 від 22.11.2019


якби ваша родина відчула всі "прелесті" радянською окупації України (в тому числі голодомор, і не один 1932-33 і 1947), то вам було трохи соромно (як комуністу) писати таку маячню
взагалі дувуюсь, чому вас не забанили навічно ? за ваші погляди і висловлювання на користь срср (вважай рф)

зовсім не впевнений, що вам цікава не видумана комуняками , а справжня історія України. В Київі існую музей "Жертвам Голодомору", в центральному залі кожна людина може подивитись у "КНИГУ ПАМ"ЯТІ" (яка налічує декілька томів), це була величезна праця -внести кожно загиблого у цю книгу. Я знайшов у ній два(своїх) прізвища, тобто не просто прізвища, а саме людей, які померлі підчас голодомору у 1932-33рр у селі де народився мій батько (тобто, це пряма моя рідня), одна-це була дитина в віці до 2х років, і інша-це людина у віці за 60+. Причина смерті-голод. І нажаль, це не все, бо зі слів мого батька, у 1947р він майже не помер від голоду (їв траву і все зелене на весні), а молодший рідний брат його помер (батьку було 7 років).
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 28 лис, 2024 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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