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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 28 лис, 2024 15:33
Faceless написав:
Як би там не було півтисячі років тому, але УНР була вже суверенною державою і нічого добровільного в війні з радянською росією і подальшому її затягуванні в срср не було.
суверенність унр мяко кажучи сумнівна. Те що вдалось отримати визнання 2 десятків іноземних держав не значить, що владу визнавало населення на теренах України. Вертикаль влади побудовано не було. Відмобілізувати населення не вдалось. Обєднання зунр і унр теж залишає багато питань... влада унр так і лишилась декларативною.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 15:34
prodigy написав:
якби ваша родина відчула всі "прелесті" радянською окупації України (в тому числі голодомор, і не один 1932-33 і 1947), то вам було трохи соромно (як комуністу) писати таку маячню
взагалі дувуюсь, чому вас не забанили навічно ? за ваші погляди і висловлювання на користь срср (вважай рф)
не надо никого банить.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 15:36
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Даже с вашими замечаниями реконструкция и капремонт это не строительство с 0.
И далеко не всегда делается "повноцінна заміна майже всього обладнання".
Одна реконструкція так, але за цей час тих реконструкцій провели чимало, і там від старого обладнання вже нічого не залишилось
Вы это знаете или вам так хочется думать?
Вы возьмётесь доказывать, что у нас 30 лет не происходила деиндустриализация?
За 30 років багато чого проходило, часто в цілком протилежних напрямках. Енергетика в цьому плані доволі активно оновлювалася.
Добротвірську ТЕС реконструювали в 2013. Криворізьку модернізували ще в перші роки незалежності, з 2015 інвестовано більше 2млрд. На Ладижинській було заплановано реконструкцію всіх блоків, але війна завадила то закінчити. На Трипільскій ТЕС реалізовано повномасштабну реконструкцію зі збільшенням потужності.
Загалом, на механізмах, які довго ремонтуються, врешті решт не залишається майже нічого з початкової конструкції. Див не буває, якщо термін експлуатації приблизно 20-30 років, то у працюючих енергоблоків 60-70х років фактично все вже замінено: переобладнано, реконструйовано або ремонтовано-переремонтовано до фактичного оновлення
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Додано: Чет 28 лис, 2024 15:37
Більше $10 млн хотіли вкрасти на формі.
👀Викрито ексрадника Міноборони Баликіна і нардепа Франчука.
❗️Вони уклали 5 угод $35 млн за завищеними цінами. Понад $10 млн планували привласнити. У їхній схемі також брали участь син депутата та міжнародний шахрай, раніше засуджений у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 15:39
ЛАД
.....навіть слов нема .
Ви хочь с ким то погодились за останній час ?
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Додано: Чет 28 лис, 2024 15:39
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Я пригадую що в свій час в 11 класі фактично весь рік в нас був підготовкою до вступу. На уроках пропрацювали вступні іспити в ряд ВНЗ, вивчали і обирали, куди піти вчитися, що цікаво, що перспективно.
и что никто из парней не пошел в пед.институт и все работают по специальности?
З нашого випуску, наскільки знаю, дійсно ніхто в пед не пішов. Щодо спеціальності це складне питання, бо хтось працював, хтось ні, хтось міняв спеціальність. Я сам багато років працював за спеціальністю але врешті теж змінив
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Додано: Чет 28 лис, 2024 15:43
Wirująświatła написав:
в 18лет обычно в голове ветер. "По совету родителей".
я діко ізвіняюсь но вітер не тільки в голові а й в кишенях. Батьки їх утримують тому і "совєтують". Мені здається мають на це повне право.) Скільки зараз платять вчителю на початку трудового стажу? Є в мене підозра , що він продовжить болтатись на шиї в батьків не кажучи про то щоб годувати власну сімю
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Додано: Чет 28 лис, 2024 15:46
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
в 18лет обычно в голове ветер. "По совету родителей".
я діко ізвіняюсь но вітер не тільки в голові а й в кишенях. Батьки їх утримують тому і "совєтують". Мені здається мають на це повне право.) Скільки зараз платять вчителю на початку трудового стажу? Є в мене підозра , що він продовжить болтатись на шиї в батьків не кажучи про то щоб годувати власну сімю
первоначально везде платят мало. И молодых брать не сильно хотят потому что ветер, безответственность, амбиции. Сколько платят учителям не знаю, никогда не интересовался. Родители помогают по другим причинам, в обществе высокие стандарты по отношению к возможности заработать. В вузе у меня был друг которому я давал свою одежду на свидание, он боялся если придёт в своих лохмотьях с ним даже общаться не захотят.
пусть в зсу берут 18-25. )
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 28 лис, 2024 15:58, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 15:48
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
в 18лет обычно в голове ветер. "По совету родителей".
я діко ізвіняюсь но вітер не тільки в голові а й в кишенях. Батьки їх утримують тому і "совєтують". Мені здається мають на це повне право.) Скільки зараз платять вчителю на початку трудового стажу? Є в мене підозра , що він продовжить болтатись на шиї в батьків не кажучи про то щоб годувати власну сімю
Початков ставка десь шість тис. далі іде класне руководство , перевірка зошитів , за додаткові заняття , заміни .
Загалом десь до 7,5 , тай і то багато загадав
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Додано: Чет 28 лис, 2024 15:49
prodigy написав: ЛАД написав:
Сильно сомневаюсь. Так же, как в цифрах погибших в СССР во 2МВ, которые росли со временем от первоначальных 5 млн., названных Сталиным, до 25-30-сейчас называют и бОльшие.
в цьому вся суть комуняк, сомневаюсь, "какие ваши доказательства"
5млн сталина-це те саме, що у путіна "потерь нет"
В сталинские 5 млн. я не верю так же, как и во все остальные цифры.
заяви про конбютуру тягнут на статтю УК (яку зелена влада так і не прийняла)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору)2489 від 22.11.2019
Насколько знаю, такой закон есть.
Возможно, ошибаюсь.
Но вообще говоря, если и есть. то это неправильно. Нельзя накзывать за обсуждение исторических вопросов. Это уже близко к методам "совка", которые вы так осуждаете.
якби ваша родина відчула всі "прелесті" радянською окупації України (в тому числі голодомор, і не один 1932-33 і 1947), то вам було трохи соромно (як комуністу) писати таку маячню
Ваша родина відчула? Особисто ви.
взагалі дувуюсь, чому вас не забанили навічно ? за ваші погляди і висловлювання на користь срср (вважай рф)
Во-первых, немного остыньте. Вы перегрелись.
Во-вторых, СССР и РФ это всё же разные государства. Независимо от того, что вы "вважаєте".
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