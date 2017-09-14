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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11101111021110311104

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 94
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
5%
5
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
42
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 15:52

ЛАД написав:Даже с вашими замечаниями реконструкция и капремонт это не строительство с 0.
И далеко не всегда делается "повноцінна заміна майже всього обладнання".


у минулому році був здивований, коли побачив абсолютно нове обладнення в "котельній" біля дому "де машкали(мешкає батько) мої батьки, я прожив з 1969-1997р з перервами), замінили 100% все радянське обладняння на нове фірми "BOSH", гроші дав ЕС.

для справки: рф потребує інвестиції понад 13 трлн рублів до 2030 на відновлення
застарілої системи ЖКХ.
чекаю на різдвяні морози і "подарунки від Санти", як казав хуйло "мерни мерни росіянин(вовчий хвіст)
вчора подивився цікаве відео-про перспективи і рубля і економіки (замість 1,6трл дефіциту бюджету, вже 3,3трл, і ще не вечор)
https://www.youtube.com/watch?v=Ozy10oaZ1Ok
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 15:55


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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 16:07

  холява написав:ЛАД

.....навіть слов нема .
Ви хочь с ким то погодились за останній час ?

Досить часто.
Просто коли погоджуюсь, то не вступаю в суперечку, а "+" тут ставити не можна.
Наприклад, сьогодні я взагалі-то погоджуюсь з _Mykola_, просто ми говорили про дещо різне. Та і Faceless доказує мені, що багато реконструйовано, так я і не сперечаюсь. Але не треба доказувати, що від "совка нічого не залишилось, тільки розбиті вікна".
І, пробачте, я не винен, що тут пишуть багато нісенітниць.
До речі, ви теж дуже часто не згодні з тим, що тут пишуть. Тільки відповідаєте грубіше.
Те, що я навів цитати щодо кількості чоловіків-вчителів, ви теж сприймаєте як те, хо я не погоджуюсь? То ладно. Можливо, в школі у вашої жінки інакше, але загальні цифри говорять про інше. І я їх не придумав.
ЛАД
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Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

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