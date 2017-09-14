ЛАД написав:Даже с вашими замечаниями реконструкция и капремонт это не строительство с 0.
И далеко не всегда делается "повноцінна заміна майже всього обладнання".
у минулому році був здивований, коли побачив абсолютно нове обладнення в "котельній" біля дому "де машкали(мешкає батько) мої батьки, я прожив з 1969-1997р з перервами), замінили 100% все радянське обладняння на нове фірми "BOSH", гроші дав ЕС.
для справки: рф потребує інвестиції понад 13 трлн рублів до 2030 на відновлення
застарілої системи ЖКХ.
чекаю на різдвяні морози і "подарунки від Санти", як казав хуйло "мерни мерни росіянин(вовчий хвіст)
вчора подивився цікаве відео-про перспективи і рубля і економіки (замість 1,6трл дефіциту бюджету, вже 3,3трл, і ще не вечор)